Hamburg. Seit neun Tagen befindet sich der Karlsruher SC nun schon in Corona-Quarantäne. Doch bis Mittwochabend wartete man sowohl beim KSC als auch beim HSV auf eine Nachricht der Deutschen Fußball Liga (DFL), ob das für kommenden Dienstag geplante Zweitligaspiel in Hamburg stattfinden kann.

Die Badener müssen offiziell noch bis zum Spieltag in Isolation verbleiben. Die DFL hoffte zuletzt offenbar noch, dass die KSC-Profis dank negativer Testergebnisse wieder früher auf den Platz zurückkehren könnten. Doch dem müsste zunächst das Gesundheitsamt zustimmen. Die vage Hoffnung, dass die Tests falsch positiv ausgefallen sein könnten wie unlängst bei Hannover 96, hatte sich nicht erfüllt.

Spielt der HSV schon nächste Woche in Sandhausen?

An diesem Donnerstag soll es nun endlich Klarheit geben. DFL-Spielplanleiter Götz Bender will darüber informieren, wann die Spiele der Teams stattfinden sollen, die sich aktuell in Quarantäne befinden. Das betrifft beim HSV neben dem KSC-Spiel auch die abgesagte Partie gegen den SV Sandhausen.

Letztgenannte Mannschaft ist noch bis Sonntag in Quarantäne. Theoretisch wäre es möglich, dass das eigentlich für Freitag geplante Spiel zwischen Sandhausen und dem HSV in der kommenden englischen Woche stattfindet. Sandhausen würde dann eigentlich in Kiel spielen, doch die Quarantäne der Schleswig-Holsteiner endet erst am selben Tag.

HSV-Konkurrent Kiel erwarten bis zu zehn Spiele binnen 33 Tagen

Der HSV-Konkurrent aus Kiel wartet besonders gespannt auf die neuen Ansetzungen. Wenn Holstein aus der Quarantäne kommt, hat der Club noch 33 Tage für acht Punktspiele. Zudem stehen die Störche im DFB-Pokal-Halbfinale am 1. Mai bei Borussia Dortmund. Sollte der Außenseiter dort gewinnen, stünde am 13. Mai auch noch das Endspiel in Berlin an.

Am Mittwoch meldeten die Kieler einen dritten Corona-Fall. Allerdings befindet sich die betroffene Person ohnehin seit dem 9. April in Quarantäne.

Zusätzliche Nachholtermine böten sich Ende April/Anfang Mai an. Am 27./28. April sind die Hinspiele der Champions League angesetzt, eine Woche später am 4./5. Mai die Rückspiele. Dazwischen steht am Wochenende 1./2. Mai bislang nur das DFB-Pokal-Halbfinale auf dem Spielplan. Laut der Zeitschrift „Sport-Bild“ erwägt die DFL, an diesen Tagen der in Verzug geratenen 2. Bundesliga anzusetzen.

HSV-Sportvorstand Boldt gegen Quarantäne-Trainingslager

Damit die Saison planmäßig zu Ende gespielt werden kann, plant die DFL zudem ein Quarantäne-Trainingslager in den letzten beiden Wochen der Saison. HSV-Sportvorstand Jonas Boldt soll sich auf einer Konferenz der DFL-Kommission Fußball am Mittwoch klar gegen eine frühere Isolationszeit ausgesprochen haben. Vielmehr wirbt Boldt um eine bessere Umsetzung des Hygiene-Konzepts bei allen Clubs.

HSV-Trainer Daniel Thioune sagte zum Thema Quarantäne-Trainingslager am Dienstag bei der Hamburger Sportgala im Gespräch mit dem Abendblatt: „Wenn man uns auch noch kaserniert, sehen wir nicht mal mehr die wenigen in unseren Familien, die uns lieb und teuer sind. Deswegen bin ich kein Fan davon. Aber wenn es darauf einzahlt, dass die Saison beendet wird, bin ich sicherlich ein Befürworter.“

