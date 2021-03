Beckenbauer traut Matthäus den Bundestrainer-Job zu

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 13. März 2021:

Jubilar Dursun schießt Darmstadt Richtung Klassenerhalt

Torjäger Serdar Dursun hat Darmstadt 98 dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ein großes Stück näher gebracht. Der gebürtige Hamburger traf beim 4:1 (2:0) gegen Erzgebirge Aue in seinem 150. Zweitligaspiel erstmals dreifach (4., 27., 67.) und kommt nun schon auf 15 Saisontore. Den vierten Treffer erzielte Mathias Honsak (90.).

Aue wartet hingegen seit vier Auswärtsspielen auf einen Punkt. In den vergangenen sieben Spielen gelang nur ein Sieg. Daran änderte auch der Treffer von Dimitrij Nazarov (79., Handelfmeter) nichts. Louis Samson sah zudem noch Gelb-Rot (59., wiederholtes Foulspiel).

Düsseldorf in Sandhausen ohne Fortune

Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf fällt im Kampf um die Rückkehr ins Oberhaus weiter zurück. Die Rheinländer kamen am Sonnabend beim Tabellen-17. SV Sandhausen trotz drückender Überlegenheit über ein 0:0 nicht hinaus und liegen nun schon sechs Punkte hinter dem Relegationsrang. Die Gastgeber, die zuvor vier ihrer vergangenen fünf Spiele verloren hatten, feierten einen überraschenden Punktgewinn und zogen zunächst mit dem Tabellen-16. VfL Osnabrück (beide 22 Punkte) gleich. Düsseldorf schob sich mit 40 Punkten auf Rang sechs vor.

Der Favorit hätte schon in der ersten Halbzeit nach einer Reihe von Tormöglichkeiten durch Matthias Zimmermann (13./45.), Rouwen Hennings (27.) und Andre Hoffmann (33.) deutlich in Führung liegen können. Sie scheiterten aber an Sandhausens gutem Torhüter Stefanos Kapino, der sich reihenweise bei guten Chancen der Düsseldorfer auszeichnen konnte und bei einem Lattentreffer von Kristoffer Peterson Glück hatte. Damit rettete der Keeper seinem Team das glückliche Remis.

Tabellenspitze der 2. Bundesliga

1. Bochum 25 Spiele / 45:26 Tore / 48 Punkte

2. HSV 25 / 51:30 / 46 Punkte

3. Kiel 24 / 38:22 / 46 Punkte

4. Fürth 24 / 46:28 / 43 Punkte

5. Karlsruhe 24 / 37:30 / 40 Punkte

6. Düsseldorf 25 / 37:33 / 40 Punkte

7. Heidenheim 24 / 37:32 / 39 Punkte

Starkregen in Kaiserslautern: Spiel gegen Zwickau abgesagt

Wegen Starkregens ist das für Sonnabend angesetzte Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FSV Zwickau kurzfristig abgesagt worden. Nach einer Prüfung der Platzverhältnisse auf dem Betzenberg entschied sich das Schiedsrichtergespann gegen die Austragung der Begegnung.

Zunächst war der geplante Anpfiff um eine Stunde auf 15 Uhr verschoben worden. Der Regen hatte zum Zeitpunkt der weiteren Platzbegehung zwar nachgelassen, doch der durchtränkte Rasen war nach Ansicht der Unparteiischen nicht bespielbar.

Greuther Fürth verliert Ernst an Hannover

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth verliert am Saisonende einen weiteren Leistungsträger. Mittelfeldspieler Sebastian Ernst (26) wird seinen auslaufenden Vertrag beim Bundesliga-Aufstiegskandidaten nicht verlängern, sondern nach vier Jahren bei den Franken ablösefrei zu Hannover 96 wechseln.

„Dieser Entschluss ist mir nicht leicht gefallen“, wurde Ernst in einer Mitteilung der Spielvereinigung zitiert. Er wolle aber in seine Heimat zurückkehren. Ernst spielte schon als Jugendlicher für Hannover. „Bis zum letzten Tag werde ich definitiv alles geben, damit wir diese Saison so erfolgreich wie möglich beenden“, versprach Ernst, der bislang 106-mal für die Fürther auflief.

Neben Ernst verlieren die Fürther am Saisonende Außenverteidiger David Raum (22). Der ablösefreie Wechsel des U-21-Nationalspielers zum Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim steht schon seit Längerem fest.

Noël Le Graët als FFF-Präsident bestätigt

Noël Le Graët führt vier weitere Jahre den französischen Fußball-Verband FFF als Präsident an. Der 79-Jährige wurde am Sonnabend auf der Bundesversammlung im ersten Wahlgang in seinem Amt bestätigt. Le Graët erhielt 73,02 Prozent der Stimmen und setzte sich damit klar gegen Frédéric Thiriez (25,11 Prozent) und Michel Moulin (1,87) durch.

Le Graët ist seit 2011 Präsident des Weltmeisterverbandes. Er wurde bereits 2012 und 2017 wiedergewählt.

Ramos: „Bei Hertha hab es ständige Unruhe“

Profifußballer Adrián Ramos hat vor seiner Verpflichtung von Hertha BSC im Jahr 2009 die Bundesliga als schnelle Durchgangsstation angesehen. „Mein Wunschziel war Spanien“, sagte der 35-jährige Kolumbianer den Online-Portalen „Spox“ und „Goal“: „Ich habe mir vor meiner Reise nach Berlin gedacht: "Du machst das mit Deutschland jetzt, siehst aber zu, dass du schnell nach Spanien kommst"“. Aus der Durchgangsstation wurden dann siebeneinhalb Jahre bei Hertha und Borussia Dortmund.

Allein fünf Jahre verbrachte der Stürmer, der nach Dortmund über China und den spanischen Erstligisten FC Granada 2020 wieder zu seinem Heimatclub América de Cali zurückgekehrt ist, in der Hauptstadt. „Meine Zeit bei der Hertha war wie eine Achterbahnfahrt. So viele Höhen, so viele Tiefen. Keine Stabilität. Dafür ständige Unruhe“, sagte Ramos, der für die Berliner in 176 Spielen 65 Tore erzielte, „im Nachhinein bin ich dankbar, das alles erlebt zu haben, denn dadurch habe ich gelernt, mit Rückschlägen umzugehen.“

Für die Instabilität trug aus Sicht von Ramos die Vereinsführung ein gewisses Maß an Schuld: „Die Unruhe der Verantwortlichen hat sich eigentlich in all den Jahren durch den Verein gezogen. Das war schade. Mit einem stabileren Umfeld hätten wir auch sicher erfolgreicher sein können.“

Watzke verteidigt Sonderrolle des Profifußballs

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke glaubt nicht, dass das deutsche Publikum das Interesse am Fußball verloren haben könnte. Die derzeitigen Einschaltquoten und das weiterhin große Interesse an Dauerkarten würden einer solchen Vermutung aus Sicht von Borussia Dortmund widersprechen, sagte der 61-Jährige beim „FAZ“-Kongress „Zwischen den Zeilen“ am Freitag in Frankfurt. Darum hofft er auch, dass der BVB in der nächsten Bundesliga-Saison wieder mit Zuschauern planen kann.

Bei jedem Heimspiel ohne Zuschauer verliere der BVB rund vier Millionen Euro. „Wenn man halbwegs den Lieferzusagen glauben kann und wenn man die Hoffnung hat, dass wir das managementmäßig hinbekommen, dann wäre es krank, nicht mit Zuschauern für die nächste Saison zu planen“, sagte Watzke.

Gegen den Eindruck, der Fußball sei nicht so demütig, wie er das von sich behaupte, wehrte sich der Fußball-Funktionär. „Das ist Unfug. Der Fußball ist ein Abbild der Gesellschaft, nicht besser und nicht schlechter“, sagte er. Die Wiederaufnahme des Bundesligabetriebes verglich Watzke mit „Millionen anderer Menschen, die auch ihren Beruf ausübten.“

Beckenbauer traut Matthäus Bundestrainer-Job zu

Weltmeistertrainer Franz Beckenbauer würde seinem früheren Lieblingsschüler Lothar Matthäus die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw „auf jeden Fall“ zutrauen. Wie Fußball-Ikone Beckenbauer (75) der „Bild“-Zeitung weiter sagte, verfüge Rekordnationalspieler Matthäus (59) über „weltweite Erfahrung“, zudem habe er sich „sehr weiterentwickelt“. Beckenbauer schloss: „Ja, warum nicht Lothar?“

Doch auch Bayern Münchens Erfolgstrainer Hansi Flick, Löw-Assistent beim WM-Gewinn 2014, würde nach Ansicht Beckenbauers „passen, er kennt den DFB in- und auswendig“. Allerdings habe er Zweifel, ob der FC Bayern den 56-Jährigen vorzeitig aus seinem Vertrag bis 2023 entlassen würde.

Dass Löw nach seinem angekündigten Rücktritt zur „lame duck“ wird in den letzten vier Monaten seiner Amtszeit, glaubt Beckenbauer nicht: „Bei einem Vereinstrainer mag es ein Problem sein, wenn ein Abschied früh feststeht. Da können sich Cliquen im Team bilden. Aber bei der Nationalmannschaft ist das völlig anders. Die Spieler sind nur für ein paar Wochen zusammen und wollen alle nur eines – ihre maximale Leistung bringen. Jogi Löw besitzt so viel Autorität. Da sehe ich kein Problem.“

Augsburg will Nationalspieler nur ohne Quarantäne abstellen

Der FC Augsburg will seine Nationalspieler für die am Monatsende anstehenden Länderspiele nur abstellen, wenn diese nach ihrer Rückkehr nicht in eine Corona-Quarantäne müssen. Man warte aktuell noch „auf eine klare Stellungnahme“ der Behörden, sagte Manager Stefan Reuter. Der Verein stehe im Austausch mit dem Gesundheitsamt. „Wir wollen keinen abstellen, der anschließend in Quarantäne gehen müsste“, sagte Reuter.

In der Diskussion um die Länderspiel-Abstellungen während der Coronavirus-Pandemie hatte es zuletzt erste Konsequenzen gegeben. Die nächsten zwei Spieltage der südamerikanischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 wurden abgesetzt. Hintergrund sind Reiserestriktionen, wodurch Spieler nach der Rückkehr von den Länderspieleinsätzen mitunter in Quarantäne gemusst hätten.

Auch Lazio-Trainer Inzaghi muss wegen Blasphemie zahlen

Erst Bryan Cristante, dann Gianluigi Buffon, jetzt Simone Inzaghi: Der italienische Fußballverband (FIGC) spricht weiter konsequent Strafen wegen Blasphemie aus und hat den Trainer von Lazio Rom zur Zahlung von 4000 Euro verdonnert. Der 44-Jährige soll sich beim Serie-A-Spiel gegen Sassuolo Calcio am 24. Januar (2:1) blasphemisch geäußert haben. Die Summe ist innerhalb eines Monats zu zahlen.

Der italienische Verband hat seit 2010 wiederholt Strafen gegen Spieler und Trainer verhängt, die sich zuvor blasphemisch geäußert hatten. Torhüter Buffon (Juventus Turin) war erst Mitte Februar zu 5000 Euro Strafe verdonnert worden, zuvor hatte sich der ehemalige Kapitän der italienischen Nationalmannschaft schon einmal für die Nutzung des Wortes „Dio“ (Gott, d. Red.) entschuldigen und die gleiche Summe zahlen müssen.

Anfang Dezember war Cristante von AS Rom für ein Spiel gesperrt worden, weil er nach einem Eigentor geflucht hatte.

Trotz Horrorserie: Rücktritt für Rose keine Option

Der am Saisonende scheidende Trainer Marco Rose denkt bei Borussia Mönchengladbach auch nach der nächsten bitteren Niederlage in der Bundesliga nicht ans Aufgeben. „Nein“, sagte Rose am Freitagabend nach dem 1:3 beim FC Augsburg. Er könne die Frage nach einem Rücktritt aber „nachvollziehen“, sagte der 46-Jährige, weil er mit seiner Mannschaft seit der Ankündigung seines Wechsels im Sommer zu Borussia Dortmund keine positiven Ergebnisse mehr geliefert habe.

In Augsburg setzte es die sechste Pflichtspielniederlage nacheinander. „In der Summe tritt die Mannschaft immer so auf, dass sie sich Ergebnisse verdient“, sagte Rose. Er sieht das Arbeitsverhältnis zu seinen Spielern als intakt an. „Wir müssen dranbleiben und das Glück erzwingen“, sagte er.

Nächster Gegner der Borussia ist am kommenden Dienstag in der Champions League in Budapest Manchester City. Das Achtelfinal-Hinspiel gegen das Topteam aus England mit Coach Pep Guardiola hatten die Gladbacher 0:2 verloren. Nächster Liga-Gegner ist am kommenden Sonnabend der Tabellenletzte FC Schalke 04.