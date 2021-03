Verpflichtet Bayern einen Zweitliga-Torhüter?

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 12. März 2021

Trainer-Legende Meyer hatte Zweifel an Reus

Der damalige Borussia-Trainer Hans Meyer hat einem Wechsel des späteren Nationalspielers Marco Reus nach Mönchengladbach zunächst skeptisch gegenübergestanden. Das erzählte Sportdirektor Max Eberl, für den 2009 die Verpflichtung des damals 20 Jahre alten Reus für eine Million Euro vom Zweitligisten Ahlen einer der ersten Spieler-Transfers war.

„Ich musste mir Vertrauen mit guten Transfers erarbeiten. Zum Beispiel, mit meinem Team bei einem Marco Reus stabil zu bleiben, obwohl ein erfahrener Trainer wie Hans Meyer dir sagt: "Puh, soviel Geld ausgeben für so ein Hemd aus der zweiten Liga?"“, verriet Eberl in einem Interview bei „Spox“: „Wir wussten aber, dass wir einen guten Spieler gesehen hatten, der zu dem passt, was wir uns vorstellen. Ich bin keiner, der streitet, aber ich bleibe dann hartnäckig. Und da ließ sich irgendwann auch Hans Meyer überzeugen: "Okay, Max. Ich kenne ihn zu wenig, aber ich vertraue dir."“

Reus rettete Gladbach im ersten Jahr mit einem Tor im Relegations-Rückspiel in Bochum die Klasse, führte die Borussia im Jahr darauf in die Champions League und wechselte 2012 für 17 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

Gladbach-Profis stehen hinter scheidendem Trainer Rose

Gladbach-Profi Stefan Lainer ist trotz des angekündigten Wechsels von Marco Rose weiterhin vom Trainer überzeugt und sieht keine Probleme mit den Spielern. „Für mein Gefühl und nach dem, was ich in der Kabine und auf dem Trainingsplatz wahrnehme, ziehen wir alle an einem Strang“, sagte der 28 Jahre alte Verteidiger des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach der „Rheinischen Post“. Zur Kritik der Borussia-Fans am Coach sagte er: „Wenn man ihn nicht mögen würde, wäre es ja allen egal, dass er geht.“

Rose wechselt zur neuen Saison zu Borussia Dortmund. „Ich bin überzeugt, dass er überall, wo er arbeitet, erfolgreich sein wird“, sagte der Österreicher Lainer, der 2019 mit Rose von Red Bull Salzburg nach Gladbach gekommen war. „Dass er wechselt, muss man akzeptieren.“

Lob bekam Rose auch vom ehemaligen Gladbach-Spieler Tobias Strobl. „Es ist eine starke Aktion von Marco Rose, so früh eine Entscheidung zu treffen und niemanden hinzuhalten“, sagte der Mittelfeldspieler des FC Augsburg der „Augsburger Allgemeinen“. „Im Fußball ist es etwas abhandengekommen, ehrlich und offen zu sein.“

Der Gladbacher Tony Jantschke kommentierte bei „ran.de“: „Ganz ehrlich, ich habe bei uns noch keinen gesehen, der weinend in der Kabine gesessen hätte, seitdem der Wechsel bekannt ist.“ Der Spieler sagte: „So ist nun mal das Profigeschäft.“

Leipzig vor Transfer von begehrtem Toptalent

Das niederländische Toptalent Brian Brobbey steht einem Medienbericht zufolge kurz vor dem Wechsel zu RB Leipzig. Der 19 Jahre alte Angreifer von Ajax Amsterdam solle bald einen langfristigen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten unterzeichnen, schrieb der „Sportbuzzer“ .

Die Leipziger hätten sich demnach gegen eine Reihe anderer Interessenten wie Bayern München und Borussia Dortmund durchgesetzt. Brobbeys Vertrag bei Ajax läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung hatte er zuletzt trotz aller Bemühungen des Clubs abgelehnt. Er wäre daher ablösefrei.

Der Torjäger wurde in der Ajax-Jugend ausgebildet. Er wird vom international bestens vernetzten Mino Raiola beraten, der auch Dortmunds Erling Haaland und Superstar Zlatan Ibrahimovic vertritt. Beim 3:0-Sieg von Amsterdam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Young Boys Bern erzielte Brobbey am Donnerstag in der Nachspielzeit das Tor zum Endstand.

„Ich sage Brian jeden Tag, er soll bleiben“, sagte Mittelfeldspieler Davy Klaassen danach beim TV-Sender "ESPN". „Aber wir können sagen, was wir wollen, es ist letztendlich seine eigene Wahl“, fügte der ehemalige Bremer Bundesliga-Profi hinzu.

Verpflichtet der FC Bayern im Sommer einen neuen Torhüter?

Der FC Bayern München ist einem Medienbericht zufolge an Torwart Ron-Robert Zieler interessiert. Der 32 Jahre alte Weltmeister von 2014 könnte laut „Bild“ beim Fußball-Rekordmeister die Nummer zwei hinter Manuel Neuer werden. Zieler steht noch beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 unter Vertrag und ist derzeit an den 1. FC Köln ausgeliehen, wo der 32-Jährige die Nummer zwei hinter Timo Horn ist und erst ein Saisonspiel absolviert hat. Zweiter Mann hinter Neuer ist bei den Bayern derzeit Alexander Nübel, der allerdings mit seiner Reservistenrolle unzufrieden ist. Bereits in der Vergangenheit setzten die Bayern auf einen Routinier als Nummer zwei. So waren unter anderem Sven Ulreich, aktuell Keeper beim HSV, als Back-up von Neuer aktiv.