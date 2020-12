Messerstecherei – Fußball-Nationalspieler der Niederlande in U-Haft

Quincy Promes (r., im Zweikampf mit Toni Kroos) sitzt in den Niederlanden in Untersuchungshaft.

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 15. Dezember 2020:

Serie-A-Profi wegen Gotteslästerung gesperrt

Bryan Cristante ist wegen Gotteslästerung während einer Partie in der italienischen Liga Serie A für ein Spiel gesperrt worden. Beim 5:1-Auswärtssieg des Erstligisten AS Rom gegen den FC Bologna am vergangenen Sonntag habe der AS-Mittelfeldmann in der 23. Minute zweifelsfrei eine blasphemische Äußerung von sich gegeben, teilte das Sportgericht der Liga mit. Das hätte die Überprüfung von Fernsehbildern ergeben, hieß es ohne weitere Angaben.

Roms Trainer Paulo Fonseca muss am Donnerstag deshalb auf den 25 Jahre alten Italiener verzichten, wenn sein Team zu Hause den FC Turin empfängt. Nach dem 11. Spieltag stehen die Römer auf dem sechsten Rang der Serie A.

Trotz Corona: Ex-Profi Matip auf Weltreise

Der ehemalige Profi Marvin Matip (35) macht mitten in Corona-Zeiten eine Weltreise. Zusammen mit seiner Frau Elsie hat der langjährige Kapitän des FC Ingolstadt die Wohnung gekündigt und ist Ende November erstmal nach Mexiko aufgebrochen. Derzeit hält sich das Paar in Acapulco auf. „Die Weltreise war ein Lebenstraum meiner Frau“, erzählte Matip der Deutschen Presse-Agentur. „Sie hat mich über die Jahre mit der Idee angesteckt.“

Matip ist mit 278 Einsätzen Rekordspieler der Ingolstädter. Im Sommer 2019 beendete der frühere Verteidiger seine Karriere, im Rahmen seines Sportbusiness-Management-Studiums war er dann Trainee im Marketing und Vertrieb des FCI. Nun erfüllt er sich mit seiner Frau Elsie, die ein Sabbatical genommen hat, den Reisetraum als Rucksacktourist.

Promes nach Messerstecherei in U-Haft

Der niederländische Nationalspieler Quincy Promes von Meister Ajax Amsterdam sitzt wegen der mutmaßlichen Verwicklung in eine Messerstecherei bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Wie ein Justizsprecher mitteilte, sei von der Staatsanwaltschaft noch nicht entschieden worden, ob der 28-Jährige einem Untersuchungsrichter vorgeführt werde. Die vorläufige Untersuchungshaft von drei Tagen könnte demnach am Mittwoch noch einmal um weitere drei Tage verlängert werden.

Promes war am Sonntagmorgen von der Polizei in Amsterdam festgenommen worden. Er soll in eine Messerstecherei bei einem Familienfest im vergangenen Juli verwickelt gewesen sein, bei der sein Neffe schwer am Knie verletzt worden war.

Promes' Rechtsanwältin Manon Aalmoes erklärte, dass ihr Klient nicht an diesem Zwischenfall beteiligt gewesen sei und mit der Justiz zusammenarbeite. Dieser Aussage widerspricht Yehudi Moszkowicz, Rechtsanwalt des vermeintlichen Opfers.

Ballon d'Or: Beckenbauer und Matthäus in Dream Team

Die deutschen Fußballikonen Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus sind in die beste Mannschaft der Geschichte gewählt worden. Weil der von „France Football“ vergebene Ballon d'Or aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht vergeben wurde, hat die französische Fachzeitung gemeinsam mit 140 Journalisten aus der ganzen Welt ein Dream Team aufgestellt.

Beckenbauer (75 Jahre), 74er-Weltmeister als Spieler und 90er-Weltmeister als Trainer, besetzt in der fiktiven Traumelf neben den Milan-Stars Paolo Maldini und Cafu die Position des Liberos. Im Mittelfeld läuft Matthäus (59) gemeinsam mit Xavi, Pele und dem jüngst verstorbenen Diego Maradona auf. Matthäus war 1990 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden, Beckenbauer gelang dies zweimal (1972/1976).

Das Dream Team von France Football

TOR: Lew Jaschin

ABWEHR: Cafu, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini

MITTELFELD: Diego Maradona, Xavi, Lothar Matthäus, Pelé

ANGRIFF: Lionel Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo

Brasiliens Ex-Nationaltrainer hat erneut Corona

In Brasilien wachsen die Sorgen um den ehemaligen Nationaltrainer Vanderlei Luxemburgo. Der 68-Jährige begab sich am Montag in ein Krankenhaus in Sao Paulo, nachdem er zum zweiten Mal positiv auf Corona getestet worden war. Bis zum Abend gab es vom Hospital Sirio Libanes kein offizielles Ärztegutachten.

Luxemburgo war erstmals Anfang Juli vom Virus infiziert, als er noch beim brasilianischen Erstligisten SE Palmeiras unter Vertrag stand. Weil er allerdings keine Symptome aufwies, begab er sich damals nur in häusliche Quarantäne. Trotz des Gewinns der Bundeslandes-Meisterschaft im August setzte ihn der Club im Oktober vor die Tür.

Am Montag trauerte Brasiliens Fußball zudem um Trainer Marcelo Veiga. Der 56-Jährige, der sich daheim auf Zweitliga-Niveau einen Namen gemacht hatte, verstarb nach einmonatigem Kampf an vom Coronavirus ausgelösten Komplikationen.

Serbien entlässt Nationaltrainer Tumbakovic

Ljubisa Tumbakovic ist nach eineinhalb Jahren nicht länger Trainer der serbischen Nationalmannschaft. Der nationale Verband FSS teilte am Montag mit, dass man den Vertrag in „beiderseitigem Einvernehmen“ beendet habe. „Wir wünschen ihm alles Gute“, hieß es in dem FSS-Statement. Der 68-Jährige hatte mit seinem Team die Qualifikation für die EM 2021 verpasst. Im entscheidenden Play-off-Spiel gegen Schottland hatte es eine Niederlage im Elfmeterschießen gegeben.

Der Verband werde sofort mit der Suche nach einem Nachfolger beginnen. Dieser steht vor der Aufgabe, sich mit Serbien für die WM 2022 in Katar zu qualifizieren. Dort trifft die Auswahl vom Balkan in der Gruppe A auf Europameister Portugal, Irland, Aserbaidschan und Luxemburg. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM.

Russische Fans in Frankreich zu Haftstrafen verurteilt

Rund viereinhalb Jahre nach den EM-Ausschreitungen von Marseille hat ein südfranzösisches Gericht zwei gewalttätige russische Fußballfans zu Haftstrafen verurteilt: der eine erhielt drei Jahre, der andere zehn Jahre. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Berufung auf Anwälte der Verurteilten berichtete, sitzen diese bereits seit 2018 in Untersuchungshaft. Eine Bestätigung des Urteils war vom Gericht in Aix-en-Provence zunächst nicht zu erhalten.

Die Männer wurden laut Agentur für schuldig befunden, im Juni 2016 am Rande des EM-Spiels England gegen Russland bei einem Angriff auf einen Briten beteiligt gewesen zu sein. Dieser sei schwer verletzt worden und immer noch behindert.

Bei den Zusammenstößen in der Mittelmeerstadt rund um das EM-Spiel waren nach damaligen Angaben 35 Menschen verletzt worden. 150 gut organisierte russische Hooligans waren beteiligt.