Andreas Möller gibt Alex Meier eine neue Aufgabe

Club-WM: Auckland sagt Teilnahme ab

Die Club-Weltmeisterschaft muss ohne den FC Auckland City stattfinden. Die Neuseeländer sagten ihre Teilnahme an dem Turnier vom 1. bis 11. Februar in Katar am Freitag ab. Grund dafür sind die Quarantänebestimmungen in Neuseeland wegen der Coronavirus-Pandemie.

„Da die Isolations- und Quarantänevorschriften der neuseeländischen Behörden außerhalb der Kontrolle der Fifa liegen, konnte trotz regelmäßiger Gespräche zwischen der Fifa, dem Club, dem neuseeländischen Fußballverband und der OFC in den letzten Tagen keine Lösung gefunden werden“, hieß es seitens des Weltverbands.

Auckland City war vom Exekutivkomitee des zuständigen Verbandes OFC für die Club-WM als Vertreter Ozeaniens nominiert worden. Die dortige Champions League konnte wegen der Pandemie in der vergangenen Saison nicht zu Ende gespielt werden. Durch die Absage werde das Format nicht verändert, versicherte die Fifa. Der FC Bayern München steigt als Gewinner der Champions League in Europa erst im Halbfinale am 8. Februar ein.

VfB Stuttgart: Frisuren-Frage kein Thema

Für Trainer Pellegrino Matarazzo vom VfB Stuttgart ist die Frisuren-Frage im Fußball kein großes Thema. „Ich glaube, man sollte nicht alles größer machen, als es eigentlich ist“, sagte der 43-Jährige am Freitag. Mit einem Schmunzeln fügte er hinzu: „Die Spieler bei uns tragen Mütze aktuell, es ist Winter, deswegen sehen ich keine neue Frisur.“

Irgendwann habe er einen VfB-Spieler gesehen, „der vielleicht einen Haarschnitt gehabt hat“; dieser habe dann geantwortet, dass seine Frau ihm die Haare geschnitten habe. „Deswegen ist es kein Thema“, sagte Matarazzo.

Hintergrund für die Aussagen ist, dass der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks kürzlich in einem offenen Brief an den DFB seinen Unmut über frischfrisierte Fußballprofis geäußert hatte.

Darmstadts Toptorjäger Dursun verletzt

SV Darmstadt 98 muss im Gastspiel beim 1. FC Heidenheim am Sonntag auf seinen Top-Angreifer Serdar Dursun verzichten. „Serdar Dursun hat einen kleinen Muskelfaserriss und wird nicht zur Verfügung stehen“, sagte Lilien-Trainer Markus Anfang am Freitag. Der 29-Jährige hat neun Saisontore und damit ein Drittel aller Treffer der Hessen in dieser Zweitliga-Spielzeit erzielt. Auch Mathias Wittek und Victor Palsson werden weiter fehlen, wie Coach Anfang anfügte.

Beim nächsten Gegner hob Anfang vor allem seinen Trainerkollegen hervor. „Frank Schmidt hat Heidenheim dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Heidenheim ist ein ambitionierter Zweitligist, der angreifen will“, sagte der Coach. In der Tabelle liegt Heidenheim derzeit vier Punkte vor Darmstadt.

Schalke bestätigt Interesse an Huntelaar

Schalkes Trainer Christian Gross hat Gespräche mit Klaas-Jan Huntelaar bestätigt und die Bestrebungen der Vereinsführung begrüßt, den Stürmer zu einer Rückkehr zu bewegen. „Ich hatte mit ihm Kontakt“, sagte der neue Coach des Bundesligisten am Freitag.

Das vergleichsweise hohe Alter des 37 Jahre alten Angreifers von Ajax Amsterdam ist für Gross kein Hinderungsgrund: „Er würde uns wahnsinnig gut tun. Wenn ein Spieler mit der Erfahrung, mit dieser Aura, dieser Persönlichkeit und mit diesen Qualitäten sich noch mal bei uns reinhängen würde, wäre das fantastisch.“

Inter Mailand mit Gehaltszahlung in Verzug

Inter Mailand gerät mit der Zahlung seiner Spielergehälter offenbar immer mehr in Verzug. Laut "Gazzetta dello Sport" muss der Club noch vier Monatsgehälter überweisen.

Der italienische Vizemeister ist aufgrund der Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Der im Besitz des chinesischen Industriekonzerns Suning Group befindliche Verein schloss das Geschäftsjahr 2019/20 mit Verlusten von 102 Millionen Euro ab. Derzeit laufen Verhandlungen über einen Verkauf von Clubanteilen.

Italiens Verbandschef Gabriele Gravina hatte zuletzt vor der Pleite mehrerer Vereine gewarnt, sollte die Regierung den Klubs nicht unter die Arme greifen.

Frankfurt: Alex Meier steigt als Co-Trainer auf

Alex Meier rückt bei Eintracht Frankfurt als Co-Trainer der U19 auf. Der ehemalige Profi des FC St. Pauli unterstützt dort mit sofortiger Wirkung Chefcoach Jürgen Kramny und dessen Assistent Andreas Ibertsberger.

„Es war immer die Intention, dass Alex verschiedene Jahrgangsstufen mitbegleitet. Mit seiner Erfahrung kann er unseren Jungs, die sich zum Teil in der letzten Saison im Juniorenbereich befinden, wichtige Impulse mitgeben“, sagte Andreas Möller, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

Der in Frankfurt nur als „Fußballgott“ bezeichnete Meier war bislang Co-Trainer bei der U16 der Hessen. Der 37-Jährige hatte zwischen 2004 und 2018 für die Eintracht gespielt und war bei dem Verein zum Publikumsliebling geworden. Nach einem Engagement bei St. Pauli ließ der gebürtige Hamburger seine Karriere in Australien ausklingen.

Bayern-Gegner Lazio bezahlt falschen Club

Lazio Rom hat bei der Verpflichtung des portugiesischen Profis Pedro Neto offenbar den falschen Club bezahlt. Die Bilanz des Achtelfinal-Gegners von Bayern München in der Champions League weist zwei Geldtransfers an Sporting Lissabon aus – dabei kam Neto doch von Sporting Braga. Das geht aus Recherchen des britischen Guardian hervor.

„Das war leider ein Fehler unserer Finanzabteilung, die sich von den ähnlichen Namen der Clubs hat in die Irre führen lassen“, sagte Lazios Generalsekretär Armando Calveri der Zeitung. Im Transfersystem der Fifa, in dem alle Spielertransfers registriert werden müssen, sei der Geldfluss korrekt angegeben worden.

Neto (20), inzwischen portugiesischer Nationalspieler, war 2017 zunächst auf Leihbasis nach Rom gewechselt. 2019 verpflichtete Lazio den Linksaußen fest und transferierte ihn zu den Wolverhampton Wanderers in die englische Premier League, wo er seither spielt.

Hradecky Finnlands "Sportler des Jahres"

Bayer Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky ist in seiner finnischen Heimat als „Sportler des Jahres 2020“ ausgezeichnet worden. Der 31-Jährige setzte sich mit 2768 Stimmen unter anderen gegen den zweitplatzierten Golfer Sami Välimäki (2243) und Eishockey-Profi Miro Heiskanen (1941) durch. Formel-1-Rennfahrer Valtteri Bottas (1709) wurde Vierter. Männer-Nationaltrainer Markku Kanerva erhielt den Preis als „Trainer des Jahres“, sein Team wurde „Mannschaft des Jahres“.

Bereits im Vorjahr ging die vom finnischen Sportjournalistenverband vergebene Auszeichnung als „Sportler des Jahres“ an einen Fußballer: an den Ex-Schalker Teemu Pukki. In Jari Litmanen 1995 und Sami Hyypiä 2001 waren zuvor erst zwei andere Fußball-Profis gekürt worden.

Hradecky wurde 1989 in Bratislava in der damaligen Tschechoslowakei geboren, seine Familie zog aber nach Turku, als er ein Jahr alt war. Dass er ausländische Wurzeln habe, mache den Preis noch spezieller, sagte der Nationalkeeper nach Angaben des Rundfunksenders Yle am Donnerstag zugeschaltet aus Berlin, wo Leverkusen am Freitag bei Union Berlin spielt. „Auch wenn meine Wurzeln woanders sind, bin ich in Turku aufgewachsen.“

Reinier-Leihe beim BVB könnte vorzeitig enden

Das Gastspiel des brasilianischen Offensivtalents Reinier bei Borussia Dortmund könnte früher enden als gedacht. Laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung Marca ist der 18-Jährige mit seiner Situation unzufrieden. Daher soll es in Kürze zu einem Gespräch zwischen dem spanischen Rekordmeister Real Madrid und dem BVB kommen.

Reinier ist von den Königlichen bis Juni 2022 an die Dortmunder ausgeliehen. In der Bundesliga kam er allerdings bisher nur 70 Minuten zum Einsatz, insgesamt stand er erst 136 Minuten für den BVB in Pflichtspielen auf den Platz. Real sieht laut Marca dadurch die erhoffte Weiterentwicklung gefährdet.

Reinier hat in der Dortmunder Offensive mit Erling Haaland, Marco Reus, Jadon Sancho, Giovanni Reyna, Julian Brandt, Thorgan Hazard und Youssoufa Moukoko viel Konkurrenz.

Drei Pokal-Achtelfinals live im Free-TV

Drei Achtelfinal-Spiele im DFB-Pokal werden live im Free-TV zu sehen sein. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Ansetzung hervor. In der ARD sind demnach Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn am 2. Februar (20.45 Uhr) sowie VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach am 3. Februar (20.45 Uhr) zu sehen. Sport1 überträgt das Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalke 04, das am 3. Februar um 18.30 Uhr angepfiffen wird.

Am frühen Dienstagabend (18.30 Uhr) treffen zudem Bayern-Bezwinger Holstein Kiel und Darmstadt 98 sowie Rot-Weiss Essen und Bayer Leverkusen aufeinander. Später (20.45 Uhr) empfängt Werder Bremen Zweitligist Greuther Fürth. Die Duelle RB Leipzig gegen den VfL Bochum (Mittwoch, 18.30 Uhr) und Jahn Regensburg gegen den 1. FC Köln (Mittwoch, 20.45 Uhr) komplettieren die Runde der letzten 16, die in dieser Saison ohne den ausgeschiedenen Titelverteidiger FC Bayern München stattfindet.

Hofmann: "Parallelen" zwischen Rose und Klopp

Nationalspieler Jonas Hofmann hat „gewisse Parallelen“ zwischen seinem Trainer Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach und seinem Ex-Coach Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund erkannt. „Beide können an der Seitenlinie sehr laut werden, sie coachen sehr aktiv, sind sehr emotional und haben beim Torjubel auch mal positive Ausraster drin. Sie ähneln sich auch in ihrer Trainingsart“, sagte Hofmann im Sport1-Interview.

Rose wird derzeit als Kandidat ab Sommer beim BVB gehandelt. In Mönchengladbach besitzt der 44-Jährige zwar noch einen Vertrag bis Juni 2022, dieser soll aber eine Ausstiegsklausel beinhalten.

Unter Rose hat Hofmann den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Nach seinen beiden Toren beim Sieg gegen Bayern München (3:2) meldete sich auch Bundestrainer Joachim Löw. „Er hat mir zu einem super Spiel gratuliert und mich zu einer großartigen Leistung beglückwünscht. Das hat mich sehr gefreut“, sagte der 28-Jährige.