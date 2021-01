Klaas-Jan Huntelaar steht vor der Rückkehr zu Schalke 04

Der inzwischen 37 Jahre alte Stürmer bekennt sich im Anschluss an einen bemerkenswerten Auftritt freimütig zu Verhandlungen.

Auf dem Weg zurück zu Schalke 04? Am Donnerstag stellte Klaas-Jan Huntelaar noch einmal seinen Wert für Ajax Amsterdam unter Beweis.

Gelsenkirchen. Die Rückkehr von Klaas-Jan Huntelaar zum FC Schalke 04 wird immer wahrscheinlicher. Nachdem er Spitzenreiter Ajax Amsterdam mit zwei Toren in den Schlussminuten zum 3:1-Erfolg über den FC Twente geschossen hatte, bestätigte der 37 Jahre alte Stürmer am Donnerstagabend das Interesse der Gelsenkirchener. „Schalke 04 hat sich bei Ajax nach mir erkundigt“, sagte Huntelaar in einem TV-Interview dem Sender ESPN.

Er könne sich das „durchaus vorstellen“, wolle aber „noch eine Nacht drüber schlafen“ und es dann mit Ajax besprechen, sagte der Niederländer. Es werde eine „schwierige Entscheidung, aber ich denke, Ajax wird es mir erlauben“.

Ajax-Trainer will Huntelaar halten

Die Entscheidung sei „natürlich eine Gefühlsfrage“, sagte Huntelaar wiederum dem Sender NOS. „Es ist so, als ob du dich zwischen zwei Kindern entscheiden musst.“ Ob seine beiden Treffer gegen Enschede ein Abschiedsgeschenk für Ajax waren? „Das weiß ich nicht. Das ist etwas, worüber ich nachdenken muss“, sagte Huntelaar.

Auch Ajax-Trainer Erik ten Hag weiß um das Interesse des Vorletzten der Fußball-Bundesliga. „Klaas-Jan ist dort eine Ikone, aber es ist noch nicht so weit. Ich weiß nicht, wohin der Weg geht. Ich arbeite nicht daran, aber lassen Sie es mich sagen: Ich halte ihn gerne bei Ajax“, unterstrich der Coach bei ESPN. Bei zehn Einsätzen für Ajax hat Hunteaar in der Eredivisie nun fünf Mal getroffen.

Schalke: Nach Kolasinac auch Glück beim "Hunter"?

Für Schalke hatte der einstige Weltklasse-Stürmer zwischen 2010 und 2017 in 240 Pflichtspielen 126 Tore erzielt und sich in die Herzen der Fans geschossen. Der „Hunter“ krönte sich in der Saison 2011/12 mit 29 Treffern zum Bundesliga-Torschützenkönig und gewann 2011 mit den Königsblauen den DFB-Pokal.

Nach der geglückten Rückholaktion von Sead Kolasinac arbeitet der abstiegsbedrohte Traditionsclub nach Informationen des „Kicker“ und der „Bild“-Zeitung auch an einer Verpflichtung Huntelaars. „Beide Seiten“ müssten gut über einen möglichen Wechsel nachdenken, sagte der 76-malige Nationalspieler.

Huntelaar will im Sommer die Karriere beenden

Huntelaar war vor dreieinhalb Jahren in seine niederländische Heimat zu Ajax zurückgekehrt. Dort spielte er zuletzt zwar nur noch eine Nebenrolle, schoss den Spitzenreiter in Enschede aber zum Sieg. Erst in der 89. Minute betrat Huntelaar beim Stand von 1:1 den Platz, zwei Minuten später hatte er einen Doppelpack erzielt.

„Natürlich weiß ich, dass ich noch sehr wertvoll kann sein. Da zweifle ich nicht dran“, sagte er. Im Dezember hatte Huntelaar sein Karriereende für den kommenden Sommer angekündigt.

Schalke-Trainer Gross bestätigt Gespräche

Am Freitag bestätigte dann auch Schalke in Person von Christian Gross Gespräche mit Huntelaar. „Ich hatte mit ihm Kontakt“, sagte der neue Trainer des Revierclubs in der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (18 Uhr).

Das vergleichsweise hohe Alter des Angreifers ist für Gross kein Hinderungsgrund: „Er würde uns wahnsinnig gut tun. Wenn ein Spieler mit der Erfahrung, mit dieser Aura, dieser Persönlichkeit und mit diesen Qualitäten sich noch mal bei uns reinhängen würde, wäre das fantastisch.“

( dpa/sid )