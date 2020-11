Nächster Corona-Fall bei Bundesligist 1899 Hoffenheim

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 18. November 2020:

Nächster Corona-Fall bei Hoffenheim

1899 Hoffenheim hat seinen nächsten Corona-Fall. Stürmer Sargis Adamyan wurde auf seiner Länderspielreise mit Armenien positiv getestet, wie der Bundesligist mitteilte. Neben Adamyan, der zuletzt drei Tore am Stück für die TSG erzielt hatte, sind nach Angaben des armenischen Verbands weitere Spieler und Mitglieder aus dem Trainerstab mit dem Coronavirus infiziert. Beim 27 Jahre alten Adamyan waren Corona-Tests am 9., 10. und 13. November negativ ausgefallen.

Die Kraichgauer sind in dieser Spielzeit bisher der von der Pandemie mit Abstand am meisten gebeutelte Bundesligist. Von der Pause im Oktober kamen Andrej Kramaric und Kasim Adams mit Infektionen von ihren Nationalmannschaften zurück, beide verpassten danach zahlreiche Pflichtspiele.

Zuletzt waren neben zwei Betreuern auch sechs Profis (Kevin Vogt, Sebastian Rudy, Ishak Belfodil, Robert Skov, Munas Dabbur, Jacob Bruun Larsen) positiv auf das Virus getestet worden. Die TSG begab sich daraufhin in eine mehrtägige freiwillige Quarantäne und setzte das Mannschaftstraining erst an diesem Montag fort. Für diesen Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) ist das Bundesliga-Spiel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart angesetzt.

Totti kehrt als Manager zur AS Rom zurück

Vereinsikone Francesco Totti kehrt offenbar in leitender Funktion zur AS Rom zurück. Der 44-Jährige steht laut der „Gazzetta dello Sport" vor einem Engagement als Manager beim italienischen Topclub. Totti soll demnach in US-Unternehmer Dan Friedkin, seit August neuer Eigentümer des Vereins, einen Fürsprecher haben.

Totti kommt als Chef der neuen Abteilung „Roma Department“ infrage, die für die Beziehungen zu den städtischen Institutionen, den lokalen Medien und den Fangruppen zuständig sein soll. Der Offensivstar hat als „ewiger Kapitän“ Kultstatus erreicht. 25 Jahre lang spielte er für die „Giallorossi“. Insgesamt bestritt er 786 Pflichtspiele für die Roma.

Nur 7,34 Millionen sehen DFB-Debakel

Die TV-Quote bei Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleibt weiter unter dem Niveau vergangener Jahre. Nur 7,34 Millionen sahen am Dienstagabend die 0:6-Niederlage der DFB-Auswahl gegen Spanien in der ARD. Das entspricht nach Senderangaben einem Marktanteil von 24,1 Prozent. Trotz der im Vergleich zu früheren Jahren mäßigen TV-Quote war die Übertragung der höchsten Niederlage seit 1931 die am meisten gesehene Sendung des Abends.

Das war nichts: Spanien (hier Koke gegen Toni Kroos) war gegen Deutschland immer einen Schritt schneller.

Foto: Fran Santiago/Getty Images

Die erfolgreichste Übertragung der acht Länderspiele in diesem Herbst war das 3:3 gegen die Schweiz am 13. Oktober mit durchschnittlich 8,19 Millionen Zuschauern bei der ARD. Die wenigsten TV-Zuschauer gab es beim 1:0 gegen Tschechien mit lediglich 5,42 Millionen vor einer Woche bei RTL - es war seit mindestens 20 Jahren die schlechteste Quote für eine deutsche Länderspiel-Übertragung in den Abendstunden.

Mehr zum Thema:

Werder vor Verlängerung mit Baumann

Werder Bremen will den nach dieser Saison auslaufenden Vertrag mit Geschäftsführer Frank Baumann verlängern. „Wir haben uns entschieden, die Gespräche aufzunehmen“, sagte Aufsichtsratsboss Marco Bode dem Online-Portal „deichstube.de“. Bode hofft auf eine zeitnahe Einigung mit Baumann, der bei den Norddeutschen seit Sommer 2016 die sportlichen Geschicke leitet. „Es ist für beide Seiten wichtig, dass wir ein halbes Jahr vor Vertragsablauf Klarheit schaffen“, sagte Bode.

Dass Baumann (44) zuletzt wegen einiger teurerer Transfers wie zum Beispiel von Ömer Toprak oder Davie Selke auch kritisiert wurde, stört Bode nicht. „Wir bewerten die Arbeit von Frank Baumann nicht ausschließlich anhand von Transfer-Bilanzen, wir beurteilen sie ganzheitlich. Er ist der strategische Kopf unserer sportlichen Entwicklung, die im letzten Jahr einen Rückschlag erlitten hat, aber davor überzeugend war“, sagte Bode.

Bosz über Foul an Palacios: „Wahnsinn“

Leverkusens Trainer Peter Bosz hat das folgenschwere Foul am argentinischen Nationalspieler Exequiel Palacios als „Wahnsinn“ bezeichnet. „Ich habe die Bilder in der Zeitlupe gesehen. Romero hatte noch zwei Meter Zeit, um seine ausgestreckten Knie wieder nach unten zu drücken. Dafür habe ich zu lange Fußball gespielt: Wenn man einen verletzen will, dann kann man das auf diese Weise machen“, sagte der Niederländer dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Der 22-jährige Palacios, der seit Januar für Leverkusen spielt, erlitt im WM-Qualifikationsspiel Argentiniens gegen Paraguay (1:1) nach einem harten Einsteigen von Angel Romero eine Querfortsatzfraktur im Lendenwirbelbereich. Palacios wird Bayer voraussichtlich drei Monate nicht zur Verfügung stehen.