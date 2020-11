TV-Gelder & Corona: Clubs um den HSV suchen gemeinsame Linie

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 8. November 2020:

TV-Gelder, Corona: Clubs suchen gemeinsame Linie

14 Bundesligisten und der HSV wollen sich bei den wichtigsten Themen auf eine gemeinsame Linie verständigen. Wie der „Kicker" und die „Bams" berichten, ist für Mittwoch auf Einladung von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ein Treffen in Frankfurt geplant. Nicht dabei seien aus der Bundesliga Mainz, Bielefeld, Stuttgart und Augsburg, die sich im Ringen um die Verteilung der TV-Gelder bereits positioniert hatten.

Neben dem Umgang mit den Fernsehgeldern soll die Nachfolge des 2022 aus dem Amt scheidenden DFL-Chefs Christian Seifert besprochen werden. Auch die Corona-Krise und der DFB sollen Thema sein.

Bayern-Trainer Flick kämpft um Alaba

Hansi Flick hat seinen Wunsch auf einen Verbleib von David Alaba beim FC Bayern bekräftigt. „Er ist hier ausgebildet worden, ist lange hier und ein absoluter Leistungsträger. Von daher wäre es eine gute Sache, wenn er weiter für Bayern München spielen würde“, sagte der Trainer des Tabellenführers im ZDF-„Sportstudio“ nach dem 3:2-Erfolg beim BVB – Alaba hatte das zwischenzeitliche 1:1 per Freistoß erzielt. Flick hofft nun auf ein positives Signal des 28 Jahre alten Abwehrspielers: „Er sitzt jetzt allein auf dem Fahrersitz. Er muss entscheiden, wie er seine Zukunft sieht.“

Auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge verwies nach den gescheiterten Vertragsverhandlungen mit Alaba auf eine offene Hintertür: „Wenn David beim FC Bayern bleiben möchte, was ich zumindest nicht ganz ausschließe, muss man darüber nachdenken, dass man irgendwie einen gesichtsschonenden Weg für beide Seiten findet. Die Tür ist ja noch einen Spalt auf“, sagte Rummenigge dem TV-Sender Sky vor der Partie in Dortmund.

David Alaba (2.v.r.) bei seinem Geniestreich zum 1:1 gegen den BVB.

Foto: Martin Meissner/Getty Images

Corona-Eklat: Ermittlungen gegen Lazio wegen Immobile

Der Kapitän von Lazio Rom und Ex-Dortmunder, Ciro Immobile, ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden und kann am Sonntag beim Serie-A-Duell gegen Juventus Turin nicht eingesetzt werden. Zugleich fallen auch die Lazio-Spieler Lucas Leiva und Thomas Strakosha aus, die ebenfalls an Covid-19 erkrankt sind. Die Tests wurden in einem biomedizinischem Campus in Rom durchgeführt, nachdem ein anderes Labor die drei Spieler negativ getestet hatte. Dies berichtete die „Gazzetta dello Sport".

Immobile wurde am 26. Oktober und am 2. November von einem Labor positiv getestet. Aus zwei weiteren Tests, die von einem von Lazio beauftragten Labor am 30. und 31. Oktober durchgeführt wurden, ging ein negatives Ergebnis hervor. Der zusätzlich gemachte Test in Rom bestätigte, dass der 30-Jährige doch positiv auf das Coronavirus ist. Trotz der zuvor unklaren Situation war Immobilie beim 4:3-Auswärtserfolg der Römer gegen den FC Turin eingewechselt worden.

Ciro Immobile verwandelte gegen den FC Turin einen Elfmeter. Dabei hätte er wegen einer Corona-Infektion gar nicht spielen dürfen.

Foto: imago / Sportimage

Der italienische Fußballverband FIGC hat inzwischen eine Untersuchung gegen Lazio Rom wegen möglicher Verstöße gegen die Hygienemaßnahmen eingeleitet. Inspektoren des Verbands besuchten Lazios Trainingslager. Sollten Verstöße bei der offiziellen Mitteilung von positiven Fällen unter den Lazio-Spielern festgestellt werden, drohen dem Club Strafen, im schlimmsten Fall sogar der Abstieg in die Serie B.

Lazios Coach Simone Inzaghi wies die Anschuldigungen zurück, der Verein habe sich immer an die Corona-Regeln gehalten. Er sprach von „haltlosen Vorwürfen“. „Jeder der unseren Clubchef Claudio Lotito kennt, weiß, wie rigoros, er sich an die Regeln hält“, sagte Inzaghi.

„Joker“ Messi der Barca-Matchwinner

Lionel Messi kann auch Joker: Eine Halbzeit lang war er Bankdrücker, dann avancierte der sechsmalige Weltfußballer beim 5:2 (1:1) des FC Barcelona gegen Betis Sevilla nach seiner Einwechslung zum Matchwinner für die Katalanen. Der argentinische Superstar war in der 61. per Handelfmeter sowie in der 82. Minute erfolgreich.

Trainer Ronald Koeman hatte alles richtig gemacht. „Leo hat das Champions-League-Spiel gegen Kiew mit Problemen beendet“, sagte der Niederländer. „Er war nicht in der Verfassung, um von Anfang an zu spielen. Wir haben uns abgesprochen, dass er ins Spiel kommt, wenn er sich gut fühlt.“ So war es.

Mit dem 33-jährigen Messi kam der Umschwung im Spiel. Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele (22.) hatte das 1:0 für Barça erzielt. Sein französischer Landsmann Antoine Griezmann scheiterte mit einem Foulelfmeter an Claudio Bravo (33.). Antonio Sanabria (45.+2) glich für die Andalusier zum 1:1 aus. Es drohte der nächste Rückschlag für die Katalanen, die in der Tabelle von La Liga schon abgeschlagen sind.

Barça-Juwel Fati schwer verletzt

Aber mit Messi im Team war Barcelona fast nicht wiederzuerkennen. Der zuletzt oft gescholtene Griezmann (49.) schoss das 2:1 für die Gastgeber, es folgte der Doppelpack von Messi. Pedri (90.) sorgte für den Endstand. „Messi ist immer die Lösung“, schrieb die Zeitung „Sport".

Überschattet wurde das Spiel allerdings von der Verletzung des Barca-Shootingstars Ansu Fati. Wie der Club mitteilte, erlitt der 18-Jährige einen Meniskusriss im linken Knie. Er wird bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.

Der spanische Jungnationalspieler Ansu Fati wird dem FC Barcelona monatelang fehlen.

Foto: imago / ZUMA Wire

Darmstadt-Kapitän mit Corona infiziert

Der Darmstädter Kapitän Fabian Holland ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab der Zweitligist und HSV-Rivale am Sonntag kurz vor dem Spiel gegen den SC Paderborn (13.30 Uhr) bekannt. Da alle weiteren Ergebnisse der Testreihe negativ ausgefallen sind, kann die Partie stattfinden.

Hertha: Cordoba fällt länger aus

Hertha BSC muss wohl einige Zeit auf Stürmer Jhon Cordoba verzichten. Der 27-jährige Kolumbianer zog sich beim 3:0 (1:0) in Augsburg eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu und wird „erst einmal nicht zur Verfügung stehen“, teilte der Club mit. Cordoba ist nun auf Krücken angewiesen und müsse zunächst einen „Airwalker“ tragen. Der Angreifer war kurz vor dem Pausenpfiff von FCA-Innenverteidiger Felix Uduokhai im Strafraum getroffen worden. Den fälligen Elfmeter hatte Matheus Cunha zur Führung verwandelt.

Kehrer verletzt sich bei Paris-Sieg

Paris Saint-Germain hat trotz anhaltender Personalprobleme das Spitzenspiel in der Ligue 1 gewonnen und seine Tabellenführung gefestigt. Drei Tage nach der 1:2-Niederlage in der Champions League bei RB Leipzig besiegte das Team von Trainer Thomas Tuchel zu Hause den Tabellendritten Stade Rennes mit 3:0 (2:0). Mit seinen zwei Treffern in der 21. und 73. Minute war der Argentinier Angel di Maria der entscheidende Mann des Spiels. Moise Kean hatte die Pariser in der 11. Minute in Führung gebracht.

Wie in der Champions League musste PSG auch im Stadion Parc des Princes erneut ohne seine Stars Neymar und Kylian Mbappé sowie Marco Verratti auskommen. Zudem mussten schon in der ersten Halbzeit Idrissa Gana Gueye und einige Minuten später auch der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer verletzungsbedingt vom Platz. Wie lange beide Profis ausfallen, ist noch unklar.