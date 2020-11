DIe HSV-News am Montag, den 16. November 2020:

Verlängert der HSV noch diese Woche zwei Verträge?

Nach Sportvorstand Jonas Boldt sollen auch Sportdirektor Michael Mutzel (41), Chefscout Claus Costa (36) und Nachwuchschef Horst Hrubesch (69) ihre Verträge beim HSV verlängern. Dabei könnte es schon in dieser Woche den ersten Vollzug geben. Laut „Hamburger Morgenpost“ wollen sich Boldt und Mutzel zusammensetzen und „ihre Gespräche vertiefen“. Mutzels Vertrag läuft bereits im März aus.

Sollte es zu einer Einigung kommen, stünde einer Verlängerung mit Costa nichts im Weg – die Entscheidung fällt in Mutzels Kompetenzbereich. Auch mit Vereinslegende Hrubesch wurde bereits über einen neuen Vertrag gesprochen.

AS Rom will angeblich Ex-HSV-Manager Arnesen

Ob die AS Rom dem HSV tatsächlich Jonas Boldt wegschnappen wollte, ist nie offiziell bestätigt worden. Seit der Sportvorstand kürzlich seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat, ist das Thema jedenfalls offiziell vom Tisch.

Dafür ist jetzt angeblich ein Vorgänger Boldts als neuer Sportdirektor bei der Roma im Gespräch: Frank Arnesen (64). Der Däne, 2011 bis 2013 Sportvorstand des HSV und aktuell Sportdirektor von Feyenoord Rotterdam, ist laut italienischen Medien einer der Kandidaten. Arnesen dementierte aber Wechselabsichten: „Das ist für mich im Moment kein Thema. Mein Vertrag läuft noch bis 2022, und ich fühle mich bei Feyenoord auch wohl“, sagte er der „Hamburger Morgenpost“

Favorit der Roma soll ohnehin Markus Krösche sein. Der neue Clubeigentümer Dan Friedkin führe bereits Gespräche mit dem RB-Sportdirektor. Krösche (40) war früher Sportvorstand des SC Paderborn und besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Außerdem stand er als Co-Trainer in Diensten des Bundesligisten Bayer Leverkusen.

HSV-Idol Uwe Seeler im Krankenhaus

HSV-Idol Uwe Seeler wird nach einem Schwächeanfall am Sonntagabend im Krankenhaus behandelt. Das teilte der Verein am Montag mit und versicherte, es bestehe keine Lebensgefahr. „Ihm geht es den Umständen entsprechend gut“, hieß es.

Der Hamburger Ehrenbürger muss zunächst für weitere Untersuchungen noch im Krankenhaus bleiben. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Der 84 Jahre alte Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft laboriert immer noch an den Folgen eines Sturzes in seinem Haus in Norderstedt. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Ex-HSV-Profi Steinmann freut sich auf Indien-Abenteuer

Nach einem Jahr in Neuseeland beginnt für Matti Steinmann in zwei Wochen das nächste sportliche Abenteuer: Dann startet der frühere HSV-Profi mit seinem neuen Club SC East Bengal in seine erste Saison in der Indian Super League (ISL).

„Es ist eine superspannende Aufgabe, eine coole, aufregende Erfahrung“, sagte der gebürtige Hamburger der „Bild“-Zeitung. Wegen der Corona-Pandemie soll die Meisterschaft komplett im Bundesstaat Goa ausgespielt werden. Steinmann (25): „Der Verband hat drei Stadien angemietet, in denen die Begegnungen steigen, damit die weiten Reisen in diesem großen Land vermieden werden. Wir spielen in einer sogenannten Blase.“

HSV-Check: Das Jubiläums-Minus und die Folgen

Nach seiner Ankunft musste sich Steinmann in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, hielt sich im Hotel auf dem Fahrradergometer fit. Seit zehn Tagen ist er mit seiner neuen Mannschaft im Training. Dem HSV, für den er neun Erst- und drei Zweitligaspiele bestritt, drückt der gebürtige Hamburger aus der Ferne die Daumen, „dass es wieder zurück in die Bundesliga geht“.

Nach Wechsel vom HSV: Mohssen jetzt Nationalspieler

Zwei Monate nach deinem Wechsel vom HSV II zum Regionalliga-Aufsteiger Phönix Lübeck ist Khaled Mohssen zum A-Nationalspieler aufgestiegen. Am Donnerstag gab der Mittelfeldspieler sein Debüt für den Libanon: Beim 1:3 gegen Bahrain wurde er in der 85. Minute eingewechselt.

„Leider hatte ich noch keinen Kontakt mit ihm“, sagte Phönix-Trainer Daniel Safadi dem „Kicker“: „Es ist aber für jeden Verein und jede Mannschaft ein tolle Sache, wenn man einen Nationalspieler in seinen Reihen hat.“

Mohssen (22) war elf Jahre lang beim HSV ausgebildet worden und zuletzt Kapitän der U21. Im Sommer war sein Vertrag ausgelaufen.