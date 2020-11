Häusliche Gewalt? Wales-Idol Ryan Giggs festgenommen

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 3. November 2020:

Nach Fehlstart: Mainz erweitert Trainerteam

Bundesligist FSV Mainz 05 hat nach dem geschichtsträchtigen Fehlstart reagiert und sein Trainerteam erweitert. Der 35 Jahre alte Patrick Kaniuth ist künftig Teil des Teams von Chefcoach Jan-Moritz Lichte, wie die 05er am Dienstag mitteilten. Kaniuth ist seit 2016 im Nachwuchsleistungszentrum der Mainzer tätig und arbeitete zuvor beim FSV Frankfurt.

Die Rheinhessen haben die ersten sechs Bundesligapartien verloren und damit den schlechtesten Start in der Geschichte der Liga hingelegt. Am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) kommt es zum direkten Duell mit dem Vorletzten FC Schalke 04. Lichte ersetzte nach zwei Spieltagen Achim Beierlorzer und hat seitdem selbst alle vier Pflichtspiele verloren.

PSG in Leipzig ohne Neymar und Mbappé

Paris Saint-Germain muss in der Champions League an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig auch auf Stürmerstar Kylian Mbappé verzichten. Der Weltmeister, der am vergangenen Sonnabend beim 3:0-Sieg in Nantes noch das 2:0 vom Elfmeterpunkt erzielte, fällt wegen Beschwerden an der Achillessehne aus und trat die Reise nach Leipzig nicht mit an. Das teilte der Verein von PSG-Trainer Thomas Tuchel am Dienstag mit.

Zuvor musste bereits Neymar bei Frankreichs Serienmeister absagen. Der brasilianische Star soll wegen Adduktorenproblemen erst nach der Länderspielpause zurückkehren. So ist es auch bei den angeschlagenen Julian Draxler, Marco Verratti und Mauro Icardi geplant.

Wales-Nationaltrainer Giggs festgenommen

Ryan Giggs, walisischer und Ikone des englischen Rekordmeisters Manchester United, ist laut britischen Medienberichten wegen des Verdachts auf Körperverletzung gegen seine Lebensgefährtin festgenommen worden. Nach Angaben der Zeitung „The Sun“ habe die Polizei den 46-Jährigen nach einem Vorfall in seinem Zuhause am späten Sonntag auf der Wache vernommen.

In einer Stellungnahme seines Beraters hieß es, Giggs kooperiere mit der Polizei und werde sie in ihren laufenden Ermittlungen unterstützen. Darüber hinaus weise er allerdings alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Körperverletzung zurück. In einem zitierten Statement der Polizei von Manchester heißt es, eine Frau habe leichte Verletzungen erlitten, aber keine Behandlung benötigt.

Eine ursprünglich für Dienstag geplante Pressekonferenz mit Giggs zur Kaderbekanntgabe wurde abgesagt. Der walisische Fußball-Verband FAW teilte lediglich mit, über einen „angeblichen Vorfall in Zusammenhang mit Nationaltrainer Ryan Giggs“ informiert zu sein.

Corona: Ajax-Trainer beklagt Wettbewerbsverzerrung

Ajax Amsterdams Trainer Erik ten Hag hat beklagt, dass einige seiner Profis wegen der unterschiedlichen Corona-Regeln in europäischen Ländern keine Einreise nach Dänemark zum Spiel der Champions League beim FC Midtjylland erhalten haben. „Ist das noch Fairplay, oder geht es in Richtung Wettbewerbsverzerrung?“, fragte der Niederländer laut „De Telegraaf“ in der Pressekonferenz vor dem Match am Dienstag.

Ajax stehen vor der Partie nur 17 Spieler zur Verfügung, wie der niederländische Topclub am Montag mitgeteilt hatte. Gründe für das Fehlen nannte der Verein aber nicht, laut „De Telegraaf“ sollen elf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden sein.

Ten Hag beklagte den uneinheitlichen Umgang mit Corona-Testergebnissen in Europa. Nach Aussage des Trainers dürften die Spieler in den Niederlanden eingesetzt werden. „Wir spielen in einem europäischen Wettbewerb. Die europäischen Länder haben jedoch unterschiedliche Regeln für Corona. Das ist seltsam und eigentlich kein Fair Play“, sagte der 50 Jahre alte Coach.

Hoffenheim-Profi Sessegnon Opfer von Rassismus

Der englische Fußball-Profi Ryan Sessegnon ist in sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt worden. Sein Club TSG 1899 Hoffenheim verurteilte in der Nacht zu Dienstag auf Twitter die Angriffe. „Die #TSG steht für Toleranz, Integration und Respekt. Wir lehnen jede Form von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung ab und sagen #NoToRacism!“, hieß es vom Bundesligisten.

Der 20 Jahre alte Sessegnon, der seit Anfang Oktober 2020 als Leihspieler von Tottenham Hotspur bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag steht, stand im Montagsspiel der Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin (1:3) in der Startformation. In einer Instagram-Story schrieb er anschließend über die Beleidigungen: „Das Verrückteste ist, dass ich nicht einmal mehr überrascht bin“, dazu nannte er die Aussagen „widerlich“.

Unser Spieler @RyanSessegnon wurde heute online aufs Übelste rassistisch beleidigt.



Die #TSG steht für Toleranz, Integration und Respekt. Wir lehnen jede Form von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung ab und sagen #NoToRacism! pic.twitter.com/aM81PB3hqG — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) November 2, 2020

Auch die Berliner verurteilten die Attacken gegen den Briten. „Was die @tsghoffenheim sagt! Klare Kante gegen Rassismus!“, twitterten die Hauptstädter.

Wieder Krankenhaus: Sorgen um Maradona

Argentinien ist wieder einmal in Sorge um sein größtes Idol. Diego Maradona begab sich am Montagabend auf Anraten seiner Ärzte zu einem Check-up in eine Klinik in La Plata. Der Weltmeister von 1986 hatte sich am vergangenen Freitag zu seinem 60. Geburtstag bereits sichtbar geschwächt kurz in der Öffentlichkeit gezeigt, mit Schwierigkeiten beim Gehen und Sprechen die Fans in große Sorge versetzt.

„Psychologisch geht es ihm schlecht, und das schlägt sich auf seinen Körper nieder. Er ernährt sich schlecht, das wirft dich aus der Bahn“, sagte sein Hausarzt Leopoldo Luque. Mindestens drei Tage lang soll Maradona vor Ort auch medikamentös besser eingestellt werden. Der einst geniale Spielmacher kämpft seit vielen Jahren gegen seine Kokainsucht, griff laut Luque zuletzt häufig zum Alkohol, um Depressionen zu entfliehen, nehme deshalb auch Antidepressiva und leide an Schlafstörungen.

Anhänger von Diego Maradona haben sich vor dem Ipensa-Krankenhaus in La Plata versammelt, in das ihr Idol eingeliefert wurde.

Foto: Demian Alday Estevez / imago images/Agencia EFE

Maradona ist seit September 2019 beim Erstligisten Gimnasia y Esgrima La Plata, musste in der Corona-Zwangspause aber Distanz zum Team wahren, weil er zur Risikogruppe zählt. Am Freitag war er zum Saisonauftakt im Stadion, nahm kurz die Ehrungen entgegen, sah sich dann aber die Partie seiner Mannschaft daheim vor dem Fernseher an.

CONCACAF will Endrunde nach CL-Vorbild durchführen

Mit einer Kopie der Lissaboner Champions-League-Bubble in den USA will der Verband für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik (CONCACAF) trotz der Corona-Pandemie seine Königsklasse doch noch abschließen. Die CONCACAF gab einen Plan nach Vorbild des Endturniers für die europäische Champions League im vergangenen Sommer in Portugals Hauptstadt bekannt.

Demnach sollen vom 15. bis 22. Dezember alle acht im CONCACAF-Wettbewerb verbliebenen Teams in einer noch nicht feststehenden US-Stadt zusammengezogen werden und einen Sieger ermitteln. Geplant sind drei Viertelfinal-Rückspiele sowie ein einzelnes K.o.-Spiel für das noch nicht begonnene vierte Viertelfinale. Die anschließenden Halbfinals und das Endspiel sollen ebenfalls nur in jeweils einer einzigen Begegnung entschieden werden.

Zur Absicherung der „Blase“ gegen Infektionen mit dem Coronavirus kündigte die CONCACAF ein umfangreiches Hygienekonzept an. Wichtigster Bestandteil dabei sind engmaschige Testungen aller beteiligten Teams und Betreuerstäbe.

FIFA-Chef Infantino geht es nach Corona-Infektion besser

Knapp eine Woche nach seinem positiven Corona-Test geht es FIFA-Präsident Gianni Infantino nach eigener Aussage „besser“. Allerdings habe er „immer noch leichte Symptome“, teilte der Chef des Weltverbandes in einer Stellungnahme mit. Der 50-Jährige befindet sich weiter in Quarantäne, freue sich aber über die zahlreiche Unterstützung, „die unglaublich guttut“.

Infantino war Dienstag vergangener Woche positiv auf COVID-19 getestet worden und hatte sich nach FIFA-Angaben umgehend für „mindestens zehn Tage“ in Isolation begeben. Der Schweizer war zuletzt im Rahmen des Compliance Summit der FIFA vom 12. bis 16. Oktober öffentlich aufgetreten.