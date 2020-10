Europäischer Fifa-Schiedsrichter outet sich

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 27. Oktober 2020:

Seifert-Nachfolger: Holzhäuser für eine Frau

Für den früheren Ligapräsidenten Wolfgang Holzhäuser (70) sollte auf Christian Seifert bei der DFL (siehe auch früherer Eintrag) nicht zwingend ein Mann folgen. „Es geht darum, möglicherweise auch eine Geschäftsführerin zu finden. Und wenn es dann eine Geschäftsführerin ist? Das wär doch auch mal was für den Fußball“, sagte Holzhäuser im Deutschlandfunk. Holzhäuser hatte Seifert 2005 vom Karstadt-Quelle-Konzern zur DFL geholt.

Bei der Suche eines Nachfolgers würde der ehemalige Geschäftsführer von Bayer Leverkusen auf eine externe Lösung setzen. „Gerade in dieser Position glaube ich, dass der Blick von außen eher weiterhilft als der Blick von innen“, sagte Holzhäuser. „Es ist nunmal so, wenn man eine gewisse Zeit in dieser Materie verhaftet ist, dann verliert man manchmal den Blick für das Wesentliche.“

Ein Blick von außen könne helfen, wenn man Spezialisten um sich schare, die in ihrem Bereich besser sind als man selbst. „Man muss nur in den Lage sein, dieses Fachwissen zu steuern. Das kann jemand von außen besser als von innen“, sagte Holzhäuser.

Norwegischer Schiedsrichter Hagen outet sich

Der norwegische Fifa-Schiedsrichter Tom Harald Hagen hat mit seinem Outing ein wichtiges Signal im Kampf für Toleranz im Fußball gesetzt. „Ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, der Sache die Brisanz zu nehmen, dass ich schwul bin. Ich habe mein ganzes Leben so gelebt, das ist nichts, worüber ich mir Gedanken mache. Das ist mein Alltag“, sagte der 42-Jährige der Lokalzeitung Glamdalen aus Kongsvinger.

Am Sonntagabend leitete er noch das Spiel, indem Ex-Zweitliga-Profi Flamur Kastrati den gegnerischen Trainer als "verdammte Schw......" beschimpfte.



Einen Tag später berichtet der norwegische Schiedsrichter Tom Harald Hagen von seinem #comingout. pic.twitter.com/7K27X9rn3r — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) October 27, 2020

Hagen ist der erste Mann im norwegischen Spitzenfußball, der sich zu einem Outing entschlossen hat. Er halte die Zeit für reif und könne sich „nicht vorstellen, dass es für mich andere als positive Folgen hat“, betonte er. Zwar sei es „ein bisschen unheimlich“, dass er damit jetzt in den Medien sei, ergänzte Hagen, aber: „Ich habe gelernt, mich mit mir selbst sicher zu fühlen. Mein Leben ist schön.“

Hagen (r.) leitete auch Spiele der Champions League, wie hier 2013 von Leverkusen mit den früheren HSV-Profis Emir Spahic (l.) und Heung-min Son.

Foto: Imago/Cordon Press/Miguelez Sports

Hagen, der seit 2006 in der Eliteserien und seit 2009 als Fifa-Referee pfeift, löste damit eine Welle der Sympathie aus. „Ich applaudiere, das ist fantastisch“, sagte Abid Raja, Minister für Kultur und Gleichstellung. Hagen „bahne den Weg für mehr Toleranz und Akzeptanz für Verschiedenheit im Sport“, betonte er. Der norwegische Schiedsrichter-Chef Terje Hauge nannte seinen Kollegen ein „Vorbild“, die Boulevardzeitung Verdens Gang brachte das Outing in Regenbogenfarben auf dem Titel.

Truly awesome news! 🏳️‍🌈👏⚽️

It’s great the support shown, and how people recognise it is not an easy to be open about being #Gay in the world of football. But Tom Harald Hagen will help so many others! So proud of the refereeing family. #LGBT #LGBTQ #football https://t.co/15EbZC9Ky1 — Ryan T Atkin (@ryantatkin) October 27, 2020

Fall Reus: Watzke kontert Experte Hamann

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nimmt den BVB-Kapitän Marco Reus gegen Kritik in Schutz. „Marco ist ein guter Kapitän“, sagte Watzke der „Bild“-Zeitung. Dass der 31-Jährige „nach dieser langen Verletzungspause Zeit benötigt, seine Leistung zu stabilisieren, ist ja wohl einleuchtend“, sagte Watzke: „Wir wissen jedenfalls, was wir an ihm haben.“

Watzke (61) nahm explizit Bezug auf Aussagen von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann (47). Der „Sky“-Experte hatte für Abwehrchef Mats Hummels als Kapitän plädiert. „Hamann analysiert oft sehr zutreffend, aber hier liegt er komplett falsch“, betonte er. „Wie will er auch mannschaftsinterne Vorgänge beurteilen können?“

Ex-Berater von Lewandowski festgenommen

Robert Lewandowski (r.) und sein damaliger Berater Cesary Kucharsky im Dezember 2015.

Foto: Imago/Newspix

Die Polizei in Polen hat den früheren Berater von Stürmerstar Robert Lewandowski, Cezary K., festgenommen. Er werde verdächtigt, den Spieler des FC Bayern München mit „strafbaren Drohungen“ unter Druck gesetzt zu haben, um 20 Millionen Euro von ihm zu erhalten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Warschau am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Gegenwärtig wird sein Haus durchsucht.“

Der 32 Jahre alte Lewandowski werde von den Ermittlern als Geschädigter in der Sache behandelt. „Die Forderungen an ihn hatten keinerlei Grundlage, die sich aus den Geschäftsbeziehungen der beiden ergab“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Eine Sprecherin von Lewandowski verwies auf dpa-Anfrage darauf, dass nur die Staatsanwaltschaft in dieser Sache Auskunft geben könne.

Draxler verpasst wohl November-Länderspiele

Bundestrainer Joachim Löw muss beim Gruppenfinale in der Nations League voraussichtlich auf Julian Draxler verzichten. Der 27-Jährige laboriere an einer Verletzung am linken Oberschenkel und werde erst nach der Länderspielpause wieder mitwirken können, teilte Draxlers Club Paris St. Germain mit.

Die DFB-Auswahl trifft am 11. November in Leipzig zunächst auf Tschechien, drei Tage später bekommt sie es am selben Ort in der Nations League mit der Ukraine zu tun. Am 17. November ist Tabellenführer Spanien beim Gruppenfinale der Nationenliga in Sevilla letzter deutscher Gegner des Jahres. Löws Team hat nach vier Spielen mit einem Sieg und drei Unentschieden einen Punkt Rückstand auf Spanien.

Draxler wäre nicht der erste Ausfall. Der Leipziger Lukas Klostermann steht nach seiner Knie-OP wohl ebenfalls nicht zur Verfügung.

Seifert: Kein vorzeitiger DFL-Ausstieg

Christian Seifert will nicht vorzeitig bei der DFL aussteigen. „Ich widme mich bis zum Ablauf meines Vertrages selbstverständlich voll und ganz den Aufgaben, die sich stellen“, sagte der 51-Jährige der „Bild“. Der Manager wird die DFL nach seinem Vertragsende am 30. Juni 2022 verlassen. „Ich konnte Formulierungen von manchen Profispielern wie 'Ich bin bereit, meinen Vertrag zu erfüllen' noch nie leiden. Denn wenn ich einen Vertrag habe, bin ich nicht bereit, sondern ich habe ihn unterschrieben. Dann gehört es sich, dass ich ihn erfülle – egal, was auf dem Weg dahin passiert. Das ist mein ganz klares Verständnis“, sagte der in 20 Monaten scheidende DFL-Geschäftsführer.

Einen Wechsel zum DFB „in welcher Rolle auch immer schließe ich definitiv aus“, sagte Seifert. Der 51-Jährige war unlängst aus dem DFB-Präsidialausschuss ausgetreten. Diese Entscheidung habe aber nichts mit der momentan angespannte Situation beim DFB zu tun gehabt, begründete Seifert diesen Schritt. „Dass der DFB gerade in unruhigem Fahrwasser ist, das ist klar“, sagte der Manager. Dazu habe er in der DFB-Präsidiumssitzung „sehr deutlich seine Auffassung klar gemacht“.

Auch einen Job bei einem Fußball-Verein strebt Seifert nicht an. „Das wäre nicht das neue berufliche Kapitel, das ich anstrebe“, sagte der Quereinsteiger ins Fußball-Geschäft. Der 51-Jährige, der in der Corona-Krise sehr an Profil gewonnen hat, würde seinen Nachfolger, „wenn man das möchte“, einarbeiten. „So hat es auch 2005 mein Vorgänger Wilfried Straub mit mir gemacht“, meinte er. „Die Art und Weise, wie man in einen Job startet, ihn ausfüllt und verlässt, sagt letztendlich auch etwas über einen Menschen aus. Ich habe den Anspruch, das genauso professionell zu Ende zu führen, wie ich in all den Jahren für die DFL gearbeitet habe.“

Düsseldorf holt einen neuen Torhüter

Fortuna Düsseldorf hat Torwart Anton Mitrjuschkin verpflichtet. Der 24 Jahre alte Russe, der bis vergangenen Sommer beim FC Sion in der Schweiz spielte, unterschrieb beim Zweitligisten einen Vertrag bis Juni 2021. Damit reagiert die Fortuna auf den Ausfall von Keeper Dennis Gorka, der wegen einer Oberschenkelverletzung voraussichtlich noch länger nicht zur Verfügung steht.

Mitrjuschkin hatte in den zurückliegenden Tagen ein Probetraining bei den Düsseldorfern absolviert. „Er ist ein junger Torwart, der schon Erfahrungen in zwei ersten Ligen in Europa gesammelt hat, aber auch noch Potenzial in sich trägt“, sagte Fortuna-Sportvorstand Uwe Klein.

Fan-Reduzierung auch in Berlin wahrscheinlich

Die drastische Reduzierung der erlaubten Zuschauer bei den Heimspielen von Hertha BSC und Union Berlin wird immer wahrscheinlicher. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, wird im Berliner Senat über eine Personenobergrenze von 500 Teilnehmern bei Veranstaltungen im Freien gesprochen. Dem Blatt liegt ein Dokument vor, in dem es auch heißt, dass die Beschränkung aufgrund der schnell steigenden Corona-Fallzahlen zunächst bis zum Jahresende (31. Dezember) gelten soll. Derzeit sind in Berlin noch bis zu 5000 Teilnehmer bei Freiluftveranstaltungen erlaubt.

Noch ist die Änderung nicht beschlossen und es scheint auch möglich, dass die neue Regelung nicht eingeführt wird. Sollte dies jedoch passieren, bleibt fraglich, ob für die Begegnungen im Olympiastadion und dem Stadion An der Alten Försterei überhaupt noch Tickets verkauft werden. Bei einem derart kleinen Publikum dürfte sich der Aufwand für Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen kaum lohnen. Laut „Bild“ könnte bei einem Hygienekonzept und der Erlaubnis durch das lokale Gesundheitsamt auch eine Teilnehmerzahl von 800 möglich sein.

"Unfehlbar": Ibrahimovic in Italien gefeiert

Die italienischen Gazetten haben Altstar Zlatan Ibrahimovic (39) nach dessen Doppelpack für den AC Mailand beim 3:3 am Montagabend gegen die AS Rom in der italienischen Serie A überschwänglich gefeiert. „Zlatan-Effekt: Ibrahimovic ist unfehlbar“, kommentierte die Gazzetta dello Sport.

„Ibrahimovic ist allgegenwärtig, in zwei Minuten versetzt er dem Gegner mit größter Wendigkeit schwere Hiebe und bestraft die schlecht postierte Abwehr der Römer“, schrieb der Corriere dello Sport, der dem Altstar die Bestnote gab. Der Skandinavier erzielte bereits seinen dritten Doppelpack in der laufenden Saison.

„Der zeitlose Ibrahimovic ist immer mehr der wahre Eckpfeiler Milans“, analysierte Tuttosport. „Mit sechs Toren in dieser Meisterschaft unterstreicht Ibrahimovic seine Vitalität. Er ist der wahre Anführer der Rossoneri“, so die römische Tageszeitung Il Messaggero.

Gegen die Roma fehlte Milans Torwart Gianluigi Donnarumma, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Er wurde vom Rumänen Ciprian Tatarusanu ersetzt, der jedoch nicht überzeugen konnte.

Arzt: "Falsch positive" Tests können vorkommen

Sogenannte „falsch positive“ Befunde bei Coronatests wie im Fall von Serge Gnabry sind nach Ansicht von Experten auch künftig nicht auszuschließen. „Sie können im Einzelfall immer vorkommen, das liegt rein statistisch einfach im Bereich des Möglichen. Damit muss man leben“, sagt Prof. Dr. Wilhelm Bloch, Leiter der Abteilung Molekulare und zelluläre Sportmedizin an der deutschen Sporthochschule in Köln.

Gnabry war in der vergangenen Woche zunächst positiv getestet und in häusliche Isolation geschickt worden. Dadurch verpasste er die Spiele von Bayern München gegen Atletico Madrid (4:0) und Eintracht Frankfurt (5:0). Nachtests ergaben, dass der erste Befund fehlerhaft gewesen war. Gnabry konnte seine Isolation beenden und am Montag zum Spiel der Champions League bei Lokomotive Moskau fliegen.

Zusätzlich hatten am vergangenen Wochenende vermeintliche positive Tests unter anderem bei den Zweitligisten Würzburger Kickers (vor dem Spiel beim HSV) und 1. FC Heidenheim sowie beim Drittligisten Türkgücü München für Irritationen gesorgt.

Nachfolgende Tests ergaben stets negative Ergebnisse. Vor allem der Fall Heidenheim mit fünf falsch positiven Befunden aus einer Testreihe sei „sehr schwierig nachzuvollziehen“, sagte Bloch: „In diesem Fall könnte eine Kontamination oder ein Fehler eines Gerätes vorliegen.“

Hertha: Cunha vor Vertragsverlängerung?

Matheus Cunha steht offenbar vor einer Verlängerung seines Vertrages bei Hertha BSC. Wie der "Sky" berichtete, soll der 21 Jahre alte Offensivspieler seinen ohnehin bis 2024 laufenden Kontrakt um ein Jahr verlängern. Dabei sollen die Konditionen für ihn verbessert werden, im Gegenzug würde Hertha eine hohe Millionen-Ausstiegsklausel festschreiben. Der Brasilianer war im Winter von RB Leipzig nach Berlin gewechselt und hatte in der abgelaufenen Saison überzeugt.

In dieser Spielzeit konnte Cunha gerade nach seiner erstmaligen Nominierung für die brasilianische Nationalmannschaft an diese Leistungen noch nicht anknüpfen. Vor Saisonbeginn hatte es Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu PSG gegeben. Von Cunha oder dem Verein gab es noch keine Äußerungen zu einer neuen Vertragssituation.

Müller singt eine Ode auf Lewandowski

Thomas Müller (FC Bayern München) singt eine Ode auf den „Mannschaftsspieler“ Robert Lewandowski (siehe auch späterer Eintrag). „Er will immer. Er wollte sehr lange ganz viele Tore machen – und jetzt will er Tore machen, um Spiele mit der Mannschaft zu gewinnen. Diesen Schritt kann man nicht hoch genug loben“, sagte Müller im Interview mit DAZN.

Mittlerweile könne sich Europas Fußballer des Jahres „sogar fast über einen Assist freuen“, fügte Müller (31) scherzhaft an. Lewandowski (32) habe „immer seine Tore und seine Qualität eingebracht. Aber das, was seit einem Jahr abläuft, ist schon nochmal besonders“.