Fußball-Ticker "Falsche Symbolpolitik": Eintracht greift Regierung an

Der Fußball-Ticker am Montag, den 2. November 2020:

Hertha-Poker um Cunha soll beendet werden

Die vorzeitige Vertragsverlängerung von Matheus Cunha bei Hertha BSC rückt immer näher. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, steht die Personalie auf der Tagesordnung des neu gewählten Präsidiums am Dienstag. Der 21 Jahre alte Brasilianer soll demnach seinen ohnehin bis 2024 gültigen Kontrakt um ein Jahr verlängern. Dafür würde er deutlich verbesserte Bezüge erhalten und Hertha die Sicherheit einer im mittleren zweistelligen Millionenbereich festgeschriebenen Ablösesumme bekommen.

Matheus Cunha war im vergangenen Winter von RB Leipzig nach Berlin gewechselt. Seitdem erzielte er acht Tore – so viele wie kein anderer Hertha-Profi. Am Sonntag markierte er das Tor zur 1:0-Führung beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg. Vor Saisonbeginn hatte es Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Paris Saint-Germain gegeben. Hertha-Manager Michael Preetz hatte sich zuletzt zu einer Vertragsverlängerung nicht konkret äußern wollen.

Frankfurt fürchtet 70 Millionen Euro Verlust

Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann hält das Zuschauerverbot in der Bundesliga für „juristisch angreifbar“. Dies sagte der Jurist dem "Kicker" und warf der Regierung eine „falsche Symbolpolitik“ vor. „Wir können nicht warten, bis uns ein Impfstoff in eineinhalb oder zwei Jahren wieder volle Stadien erlaubt. Wir müssen jetzt einen Umgang finden mit der Situation bei vertretbarem Risiko“, erklärte der 49-Jährige: „Wenn man nicht will, dass der gesamte Profisport zerstört wird, wird man sich mit tragfähigen Konzepten arrangieren müssen.“

Eintracht Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann (l.) fordert ein besseres Arrangement mit der Bundesregierung mit der Corona-Krise.

Foto: Imago/Jan Hübner

Sollten Geisterspiele wieder zum Dauerzustand werden, fürchtet Frankfurt gravierende Mindereinnahamen. „In der laufenden Saison kommen wir ganz schnell auf 50 bis 70 Millionen Euro, wenn auch die Rückrunde weitgehend ohne Zuschauer verläuft“, sagte Vorstandsmitglied Axel Hellmann dem „Kicker“. In der vergangenen Saison habe man dadurch bereits einen Umsatzeinbruch von 15 bis 20 Millionen Euro erlitten.

Der hessische Traditionsclub hatte seinen Umsatz in den vergangenen Jahren so stark gesteigert wie kaum ein anderer Bundesliga-Club. Derzeit arbeitet die Eintracht an mehreren kostspieligen Projekten, die vor allem die langfristige Konkurrenzfähigkeit des Vereins garantieren sollen. Darunter fällt auch der Stadionausbau auf eine Kapazität von 60.000 Plätzen. „Das kostet uns weitere 30 Millionen Euro, plus zehn Millionen Euro für weitere Einzelmaßnahmen“, sagte Hellmann.

Kovac lobt Doppelpacker Volland: Besser und besser

Trainer Niko Kovac hat die Leistung von Doppeltorschütze Kevin Volland beim 4:0-Sieg von AS Monaco gegen Girondins Bordeaux als „großartig“ bezeichnet. Der ehemalige Leverkusener hatte am Sonntag seine ersten beiden Tore für den Verein aus der französischen Ligue 1 geschossen (31./58. Minute). „Kevin wird besser und besser“, wurde Kovac auf der Internetseite der Monegassen zitiert.

Der Ex-Nationalspieler sei nach dem späten Saisonende mit Bayer und dem späteren Einstieg in die Vorbereitung bei seinem neuen Club noch nicht bei hundert Prozent, sagte Kovac. „Aber ich hoffe, dass er seine beste Form schnell erreicht, vielleicht nach der Länderspielpause. Ich habe großes Vertrauen in ihn und bin sicher, dass er der Mannschaft helfen wird“, sagte der 49-Jährige.

Volland war nach vier Jahren in Leverkusen Anfang September an die Côte d'Azur gewechselt und hatte bei AS Monaco einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Gegen Bordeaux erzielte er nun seine ersten beiden Saisontreffer. Der 28 Jahre alte Volland und Offensivpartner Wissam Ben Yedder hätten eine „großartige Leistung“ gezeigt, lobte Kovac.

Gerd Müllers Frau: "Er schläft langsam hinüber"

In emotionalen Worten hat die Ehefrau von Gerd Müller über die „traurige Lage“ der deutsche Fußball-Ikone gesprochen. „Der Gerd schläft seinem Ende entgegen“, sagte Uschi Müller einen Tag vor dem 75. Geburtstag des „Bombers der Nation“ in der „Bild“-Zeitung. Ihr Mann, berichtete sie, habe „die Augen geschlossen, döst vor sich hin, macht den Mund nur noch selten auf, kriegt pürierte Nahrung. Er ist ruhig und friedlich, muss glaube ich auch nicht leiden. Er schläft langsam hinüber.“

Müller ist demenzkrank und lebt seit beinahe sechs Jahren in einem Pflegeheim südlich von München. „Ich hoffe, dass er nicht nachdenken kann über sein Schicksal, über eine Krankheit, die dem Menschen die letzte Würde raubt“, sagte Uschi Müller.

Herthas Tousart wird am Knie untersucht

Hertha BSC muss im nächsten Bundesligaspiel beim FC Augsburg am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) womöglich auf Lucas Tousart verzichten. Der französische Mittelfeldspieler zog sich im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:1) eine Verletzung am Knie zu und musste in der 57. Minute durch Neuzugang und Landsmann Matteo Guendouzi ersetzt werden.

„Er hat in der ersten Halbzeit einen Schlag aufs Knie bekommen“, sagte Trainer Bruno Labbadia und wollte eine Innenbandverletzung nicht ausschließen. Man müsse abwarten, wie das Knie über Nacht reagiere, sagte Labbadia. Tousart soll am Montag genauer untersucht werden.