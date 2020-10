Trotz Corona: 1. FC Magdeburg spielt vor 7500 Zuschauern

Corona hin oder her: Das zuständige Gesundheitsamt hat dem 1. FC Magdeburg 7500 Fans in der 3. Liga genehmigt.

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 23. Oktober 2020:

Fünf Corona-Fälle bei HSV-Rivale Heidenheim

Fünf Personen des Zweitligisten 1. FC Heidenheim sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Club mit, ohne die Namen der Betroffenen zu nennen. Die Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam hätten sich jeweils nach Hause begeben. Zunächst sei Maximilian Thiel am Mittwoch positiv getestet worden. Daraufhin sei am Donnerstag eine weitere Testreihe durchgeführt worden, bei der Thiel negativ getestet wurde, aber fünf andere positive Ergebnisse auftraten, sagte ein Sprecher.

An diesem Freitag soll eine weitere Testreihe erfolgen. Diese soll Aufschluss darüber geben, in welcher Form der Trainingsbetrieb fortgeführt werden kann. Nach Angaben des Sprechers sei schwer zu sagen, ob das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ausgetragen werden kann. Man befände sich im Austausch mit dem Gesundheitsamt.

3. Liga: Magdeburg spielt vor 7500 Fans

Die Drittliga-Partie des 1. FC Magdeburg gegen den SV Wehen Wiesbaden am Sonnabend (14 Uhr/MagentaSport) kann wie geplant vor bis zu 7500 Zuschauern über die Bühne gehen. Allerdings gilt nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Magdeburg ab sofort eine durchgängige Maskenpflicht in der MDCC-Arena für alle Stadionbesucher. Der am Donnerstag zunächst ausgesetzte Kartenvorverkauf wurde am Freitagvormittag wieder aufgenommen.

Nach Corona-Fall: Werder erneut getestet

Nach einem Corona-Fall eines Spielers ist das gesamte Team von Werder Bremen am frühen Freitagmorgen erneut auf Covid-19 getestet worden. Die Ergebnisse der Testreihe werden am Nachmittag erwartet. Bei negativen Ergebnissen will das Team von Trainer Florian Kohfeldt anschließend die Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (18 Uhr/Sky) gegen Hoffenheim wieder aufnehmen.

Am Mittwoch war ein Werder-Fußballer positiv getestet worden. Für den Spieler, dessen Namen der Verein nicht nennt, sowie einen weiteren Profi und ein Mitglied des Funktionsteams hatte das zuständige Gesundheitsamt eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet. Die übrigen Spieler, Trainer und Betreuer hatten sich bis zum Test am Freitag freiwillig zu Hause aufgehalten. Eine für Donnerstag angesetzte Regenerationseinheit war ausgefallen.

Lesen Sie auch:

Mancini entschuldigt sich für Corona-Cartoon

Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini hat sich nach einem Fehltritt bei Instagram entschuldigt. Mancini hatte im Sozialen Medium einen Cartoon zum Thema Corona veröffentlicht und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. „Ich hatte nicht die Absicht, respektlos gegenüber Patienten und Opfern von Covid-19 zu sein. Wenn dieser Eindruck entstanden ist, entschuldige ich mich“, schrieb Mancini (55) bei Twitter.

Das Bild zeigte eine Krankenschwester, die ihren Patienten fragte: „Wissen sie, warum sie krank geworden sind?“ Der Patient antwortete: „Durch das Anschauen der Nachrichten.“ In Italien sind bislang fast 39.000 Menschen an Corona gestorben. Der Instagram-Post ist inzwischen wieder gelöscht.

Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso. — Roberto Mancini (@robymancio) October 22, 2020

VfB befürchtet wirtschaftliche Absteiger

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat rechnet durch die aktuelle Krise mit großen Verlusten für den Bundesligisten. „Wir werden über alle Budgettöpfe hinweg bis zu 30 Millionen Euro verlieren im Vergleich zur Pre-Corona-Zeit“, sagte der 47-Jährige „Spox“ und „Goal“. „Das muss erst einmal kompensiert werden.“

Allzu große Ziele will Mislintat mit dem Aufsteiger daher vorerst nicht ausrufen. Zunächst gehe es darum, die Klasse zu halten „mit der Prämisse, dass wir in der Corona-Krise wirtschaftlich gesund bleiben“, sagte er. „Wir leben in Zeiten, in denen es plötzlich vorstellbar erscheint, dass es nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Absteiger aus der Bundesliga geben könnte.“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat befürchtet wirtschaftliche Bundesliga-Absteiger.

Foto: Imago/Sportfoto Rudel