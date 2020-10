Corona-Fall: Komplettes Team von Werder Bremen in Quarantäne

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 22. Oktober 2020:

Corona: Werder Bremen in Quarantäne

Ein Spieler von Werder Bremen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin hat sich das gesamte Team bis zum nächsten Test am Freitag in freiwillige Quarantäne begeben. Dabei hatte das zuständige Gesundheitsamt nur für einen weiteren Profi sowie ein Mitglied des Funktionsteams eine 14-tägige Quarantäne angeordnet – trotz negativer Testergebnisse. Das Training am Donnerstag fiel somit aus. Werder empfängt am Sonntag Hoffenheim.

Gehaltsverzicht beim 1. FC Köln

Um den 1. FC Köln finanziell zu entlasten, haben die Spieler und das Trainerteam einem neuerlichen Gehaltsverzicht zugestimmt. Laut dem „Express" sollen die Profis in der Hinrunde zehn Prozent weniger Gehalt einstreichen, was eine Summe von rund 2,5 Millionen Euro ausmachen soll.

„Ich kann verstehen, dass keiner gerne auf Gehalt verzichtet. Aber unsere Spieler verstehen eben auch, dass in dieser schwierigen Situation jeder im Verein seinen Beitrag leisten muss, damit wir alle gemeinsam die wirtschaftlichen Mindereinnahmen durch fehlende Zuschauer einigermaßen kompensieren können“, sagte Kölns Finanz-Geschäftsführer Alexander Wehrle dem „Express".

Corona: St.-Pauli-Trainer mit klarer Ansage

St. Paulis Trainer Timo Schultz ruft angesichts der steigenden Corona-Infektionen seine Spieler dazu auf, sich bestmöglich zu schützen. „Das ist bei uns natürlich ein Thema, permanent die Maske aufzusetzen, die Abstände einzuhalten und die Jungs beim Alltag zu sensibilisieren. Da ist es wichtig, dass sie sich nicht in Menschenmengen begeben und eher die Freundin zum Einkaufen zu schicken", sagte der Coach. „Ich hoffe wirklich, dass die Zahlen nicht noch weiter steigen und wir noch größere Probleme bekommen. Momentan geht es in die falsche Richtung."

Und weiter: „Uns bleibt nichts anderes übrig, als die nächsten Tage und Wochen abzuwarten. Niemand kann sich sicher sein, da braucht sich auch keiner was vormachen. Man sieht ja, dass bei anderen Mannschaft Corona-Fälle auftreten. Wir tun alles dafür, dass wir keinen Corona-Fall haben und alles kontrolliert bleibt."​

Gut gelaunt bei seiner Podcast-Premiere: St. Paulis Trainer Timo Schultz nahm sich in der vergangenen Woche eine Stunde Zeit für den "Millerntalk".

Foto: Michael Rauhe

Flick appelliert nach Corona-Fall von Gnabry

Nach dem Corona-Fall von Serge Gnabry hat Bayern-Trainer Hansi Flick vor weiteren englischen Wochen auf die Wichtigkeit der Hygienemaßnahmen hingewiesen. „Andere Mannschaft hat es auch schon getroffen. Wir müssen uns weiterhin daran halten, dass wir die Hygieneregeln einhalten und schauen, dass wir Masken tragen, Abstand halten und auf die Dinge wirklich achten. Anders können wir uns nicht schützen“, sagte Flick nach dem 4:0 der Münchner in der Champions League gegen Atlético Madrid.

Rashica-Wechsel nach Leverkusen im Winter?

Bayer Leverkusen ist weiterhin an einer Verpflichtung des Bremer Stürmers Milot Rashica interessiert. „In zweieinhalb Monaten können die Vereine nachlegen, wenn das nächste Transferfenster öffnet. Er ist nicht abgeschrieben, aber es gibt keinen Automatismus, dass er im Januar kommt“, sagte Sportchef Rudi Völler dem „Kicker“. „Es ist bekannt, woran der Wechsel scheiterte. Wir wollten ihn ausleihen, Werder wollte ihn lange Zeit verkaufen.“ Als sich dann eine Einigung abzeichnete, habe die Zeit nicht mehr ausgereicht.

Lesen Sie auch:

Darmstadt gegen St. Pauli wird zum Geisterspiel

Das Zweitliga-Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli muss als Geisterspiel ausgetragen werden. Da der Grenzwert für Neu-Infektionen am Donnerstagmorgen „deutlich“ über dem Wert von 35 liege, seien für das Aufeinandertreffen an diesem Sonnabend (13 Uhr) keine Zuschauer erlaubt, teilte der Club mit.