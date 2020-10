Nach Alkohol-Fahrt: Ex-Nationalspieler trifft mit Fußfessel

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 20. Oktober 2020:

Trotz Corona: Ex-Schwimmstar Rogan setzt sich von Nationalteam ab

Der frühere Schwimm-Weltmeister Markus Rogan ist trotz eines positiven Coronatests aus Israel geflüchtet. Der 38-jährige Österreicher, der zuletzt als Mentaltrainer bei der israelischen Nationalmannschaft gearbeitet hat, soll sich trotz angeordneter zweiwöchiger Quarantäne via Deutschland in seine Wahlheimat Los Angeles abgesetzt haben. Das bestätigte Willi Ruttensteiner, Sportdirektor des israelischen Fußballverbandes IFA, der Tageszeitung „Der Standard“.

Rogan, der seit März 2019 in Israel tätig ist, soll mit Linienflugzeugen geflogen sein. Für Ruttensteiner, der nach der Trennung von Nationaltrainer Andreas Herzog interimistisch die Leitung übernommen hatte, war dies „ein schrecklicher Fehler“. Der Verband soll die Zusammenarbeit mit Rogan bereits beendet haben.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Frankreich trauert um Ex-Nationaltorwart Martini

Bruno Martini, früherer Torwart der französischen Nationalmannschaft, ist am Dienstag im Alter von 58 Jahren gestorben. Das teilte der Erstligist Montpellier HSC mit, bei dem Martini im Trainingszentrum tätig war. Zu Beginn der vergangenen Woche hatte er auf dem Gelände einen Herzstillstand erlitten und war darauf ins Krankenhaus eingeliefert worden.

C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris la disparition de Bruno Martini 🖤

Tu vas terriblement nous manquer Bruno, repose en paix 🙏https://t.co/Y6trVA2xPx pic.twitter.com/PeJ6H2nJdr — MHSC (@MontpellierHSC) October 20, 2020

Martini absolvierte zwischen 1987 und 1996 31 Länderspiele für Frankreich. Bei der Europameisterschaft 1992 in Schweden war er die Nummer eins der Equipe Tricolore, die in der Vorrunde ausgeschied. Vier Jahre später in England saß er lediglich auf der Bank. Auf Vereinsebene spielte Martini lange Jahre für AJ Auxerre und Montpellier, ehe er 1999 seine aktive Karriere beendete.

Nach Alkohol-Fahrt: Ex-Nationalspieler trifft mit Fußfessel

Der frühere norwegische Nationalspieler Marcus Pedersen hat ein ganz besonderes „Kunststück“ vollbracht. Der Stürmer des Zweitligisten Hamarkameratene erzielte im Spiel bei Grorud IL den 2:1-Siegtreffer – trotz einer Fußfessel am linken Bein.

Der 30-Jährige verbüßt aktuell eine 24-tägige Haftstrafe, weil er im April mit 2,26 Promille Alkohol im Blut Auto gefahren war. Pedersen darf die Strafe zu Hause absitzen, muss allerdings eine Fußfessel tragen – und darf nur raus, um seinem Job nachzugehen. Wie gegen Grorud.

„Alle, die mich abgeschrieben haben, sollen sehen, dass sie sich getäuscht haben“, sagte der neunmalige Nationalspieler (ein Tor), der eine lange Leidensgeschichte mit schweren Verletzungen hinter sich hat. Noch im Januar habe er „wie ein schwerer Kartoffelsack“ ausgesehen, sagte er der Zeitung „Verdens Gang“. Pedersen nahm 14 Kilogramm ab – und traf nun schon neunmal in 15 Spielen für HamKam, das vom früheren Bundesliga-Profi Kjetil Rekdal trainiert wird.

Corona: Griechenland probt Fan-Rückkehr

In einem Pilotversuch wird griechischen Fans diese Woche erstmals seit rund sieben Monaten erlaubt, trotz Corona zwei Spiele im Stadion zu verfolgen. Seit Dienstag könnten Anhänger von Olympiakos Piräus für das Champions-League-Match gegen Olympique Marseille am Mittwoch (21.00 Uhr) im Internet Tickets erwerben, berichtete das griechische Portal "Sport24". Einige Fans von Paok Saloniki dürfen beim Europa-League-Spiel gegen Omonia Nikosia am Donnerstag (18.55 Uhr) dabei sein. Die Aussicht auf Erfolg ist allerdings begrenzt, denn es dürfen jeweils nur zehn Prozent der Plätze belegt werden und maximal 3500 Zuschauer im Stadion live dabei sein.

Zuvor hatte die griechische Regierung unter strengen Auflagen grünes Licht für die Öffnung der Stadien gegeben und sprach von einem Pilotprojekt. Weitere Spiele mit Fans sollen aber folgen. Voraussetzungen sind unter anderem, dass die Tickets online verkauft werden, die Menschen auf den ihnen zugeteilten Sitzplätzen bleiben und Essen und Trinken per Selbstbedienung verkauft wird. In Griechenland steigt derzeit die Zahl der Corona-Fälle wie in vielen anderen europäischen Ländern an – allerdings von einem vergleichsweise niedrigen Niveau aus.

Corona-Fälle: Juventus lässt Nachwuchsteams pausieren

Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat den Betrieb seiner Jugendabteilung nach mehreren Corona-Fällen vorerst eingestellt. Als Vorsichtsmaßnahme sollten alle Aktivitäten der Teams im Nachwuchsbereich der Männer und Frauen zunächst ausgesetzt werden, teilte der Club von Superstar Cristiano Ronaldo mit. Grund seien einige Corona-Fälle in den Nachwuchsmannschaften. Die Betroffenen seien den Vorgaben der Behörden entsprechend isoliert worden.

Die U-23-Mannschaft des Clubs, die in der dritten Liga spielt, befindet sich komplett in Quarantäne, nachdem mehrere Spieler positiv getestet wurden. In der italienischen Serie A waren zuletzt mehrere Corona-Fälle gemeldet worden, auch Ronaldo hatte sich infiziert. Juventus startet am Dienstag bei Dynamo Kiew in die neue Saison der Champions League.

Klopp fühlt mit verletztem van Dijk

Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Meister FC Liverpool fühlt „extrem“ mit seinem verletzten Abwehrstar Virgil van Dijk. „Wir sind für ihn da, das weiß er. Wir werden auf ihn warten, so wie eine gute Ehefrau wartet, wenn der Ehemann im Gefängnis sitzt“, sagte Klopp in einer Videobotschaft bei LFC TV. In der Zwischenzeit wolle der Club „alles tun, was wir tun können, um es ihm so leicht wie möglich zu machen“, sagte Klopp weiter.

Wegen einer nicht näher erläuterten Bänderverletzung fällt der 29 Jahre alte Niederländer auf unbestimmte Zeit aus. Dass van Dijk am Sonnabend im Derby beim FC Everton (2:2) durch die Attacke von Torwart Jordan Pickford einen Kreuzbandriss erlitten habe, wie Medien berichteten, bestätigte Liverpool nicht explizit.

"You don’t need it but you have to get over it and Virgil will get over it, 100 per cent, and today is already the first day." — Liverpool FC (@LFC) October 19, 2020

„Wir fühlen in diesem Moment extrem mit ihm, weil die meisten von uns in einer ähnlichen Situation waren. Und wir wissen, dass diese Situationen absolut unsinnig sind“, sagte der 53-jährige Klopp, der mit van Dijk in Kontakt steht und sich auch als Optimist gab: „Heute ist der erste Tag der Genesung, wenn Sie so wollen“, sagte Klopp.

Rassismus gegen Moukoko: Schalke wertet Videos aus

Bundesligist Schalke 04 hat nach den Anfeindungen gegen Borussia Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko im U-19-Revierderby die ersten Ermittlungsschritte abgeschlossen. „Der FC Schalke 04 hat das ihm zur Verfügung gestellte Audio- und Videomaterial des Spiels ausgewertet und arbeitet nunmehr intensiv an der Identifikation der verantwortlichen Personen“, teilten die Königsblauen auf ihrer Homepage mit.

Moukoko (15), Dreifach-Torschütze des BVB im „kleinen Derby“ im neuen Gelsenkirchener Parkstadion (3:2), war am Sonntag mit Todeswünschen und Drohungen überzogen worden. Da die 300 Eintrittskarten personalisiert waren, hofft Schalke, die Übeltäter ausfindig machen zu können. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird ebenfalls ermitteln.

Addo lobt Moukokos Umgang mit den Beleidigungen

Nach den Beleidigungen durch Schalker Fans hat Talente-Trainer Otto Addo Borussia Dortmunds Nachwuchs-Hoffnung Youssoufa Moukoko den Rücken gestärkt. „Er hat seinen eigenen Weg und ist letztlich auch super damit umgegangen“, sagte der frühere Abwehrspieler am Dienstag bei „Sport1.de“.

„Leider gibt es immer noch zu viele Idioten da draußen, die so denken. Ich finde das traurig und schade“, sagte der gebürtige Hamburger Addo (45) zu den Vorfällen. „Dass so etwas in der Jugend passiert, setzt dem ganzen die Krone auf. Der Junge hat sportlich die richtige Antwort gezeigt und lässt sich auch von solchen Begleitumständen nicht aufhalten. In der Vergangenheit haben wir das Thema bei unseren Jugendmannschaften aber immer mal wieder besprochen“, sagte Addo. „Es ist ja leider nicht das erste Mal, dass so etwas vorkommt“, berichtete Addo, der von 1999 bis 2005 für den BVB spielte und 2002 mit dem Team Meister wurde.

Tschechiens Verbandsvize tritt nach Razzia zurück

Der langjährige Vizevorsitzende des tschechischen Fußballverbands, Roman Berbr, hat nach einer Polizeirazzia seinen Rücktritt erklärt. Das teilte der Verband am Montag mit. Der 66 Jahre alte frühere Schiedsrichter ist einer von 20 Beschuldigten in der Affäre, in der es um mutmaßliche Spielmanipulationen in der Zweiten und Dritten Liga geht. Die Polizei hatte am Freitag die Geschäftsstelle des Verbands in Prag durchsucht.

In einer Sondersitzung beschloss der Verband zudem, fast die gesamte Schiedsrichterkommission einschließlich ihres Vorsitzenden abzuberufen. Eine andere Entscheidung sei nicht möglich gewesen, sagte der Verbandsvorsitzende Martin Malik. Der Skandal betreffe „eine hohe Zahl an Schiedsrichtern über mehrere Spielklassen hinweg“.

Acht neue Corona-Fälle in der Premier League

Die jüngsten Corona-Tests in der englischen Premier League unter Profis und den Betreuerstäben haben acht positive Ergebnisse erbracht. Nach Angaben der Liga vom Montag wurden in der vergangenen Woche 1575 Tests vorgenommen.

Namen der positiv Getesteten, die sich nun für zehn Tage in Quarantäne begeben müssen, oder der betroffenen Clubs veröffentlichte die Liga nicht.