Mit 71 Jahren: Weltmeistercoach übernimmt Zweitligaclub

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 16. Oktober 2020:

DFB-Präsident Keller rechnet mit sich selbst ab

DFB-Präsident Fritz Keller hat sich ein schwaches Zwischenzeugnis nach rund einem Jahr im Amt ausgestellt. „Ich bin unzufrieden mit dem, was ich von meinen Zielen beim DFB bisher erreicht habe“, sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dem Nachrichtenmagazin Focus. Zwar sei der DFB bei der Aufklärung in der Sommermärchen-Affäre weiter vorangekommen, „wir müssen aber bei den Reformen insgesamt in der Geschwindigkeit zunehmen“.

In der Affäre rund um die WM 2006 in Deutschland geht es um einen ominösen Zahlungsstrom von umgerechnet 6,7 Millionen Euro, die am Ende beim früheren Skandalfunktionär Mohamed bin Hammam (Katar) gelandet sind. Der DFB hatte zuletzt eine Detektei engagiert, um Licht ins Dunkel zu bringen.

In der vergangenen Woche hatte eine Razzia der Staatsanwaltschaft für weitere Unruhe gesorgt. Die Behörden hatten ihr Vorgehen mit dem „Verdacht der fremdnützigen Hinterziehung von Körperschafts- und Gewerbesteuern in besonders schweren Fällen“ begründet. Der DFB war den erhobenen Vorwürfe auf Grundlage eines Zwischenberichts externer Prüfer am Donnerstag entschieden entgegengetreten.

Fortschritte will Keller mit dem DFB auch in Themen der ökologischen Nachhaltigkeit erreichen. Die Klubs in der Bundesliga seien dabei „weiter als der DFB“, sagte Keller am Rande einer Podiumsdiskussion in Mainz: „Wir können noch mehr dafür tun. Wir sind Vorbilder für junge Generationen.“

Fällt Sané noch länger bei den Bayern aus?

Trainer Hansi Flick hat sich nicht auf einen Zeitpunkt für ein Comeback von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané beim FC Bayern München festgelegt. „Ich kann nicht sagen, wann es genau ist“, sagte Flick nach dem 3:0 der Bayern am Donnerstagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Fünftligisten 1. FC Düren.

Sané pausiert seit Ende September wegen einer Kapselverletzung am rechten Knie. Der Flügelstürmer verpasste deswegen auch die jüngsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. „Er muss hundert Prozent beschwerdefrei sein, wenn er wieder auf dem Platz steht“, sagte Flick. „Wir schauen von Training zu Training. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter“, betonte der Trainer. Sané hatte zuvor wegen eines Kreuzbandrisses am rechten Knie fast ein Jahr pausieren müssen.

Der 55-jährige Flick sprach von einem „klaren Fahrplan“ bei dem Angreifer, der im Sommer für rund 50 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet worden war. „Es sieht sehr gut aus“, sagte der Münchner Coach zu den Eindrücken, die Sané vermittle: „Er macht gute Trainingseinheiten, die Fitness-Coaches sind sehr zufrieden.“

Nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel an diesem Samstag in Bielefeld starten die Bayern am kommenden Mittwoch gegen Atlético Madrid in die neue Champions-League-Spielzeit. Das Heimspiel könnte für den 24-jährigen Sané noch zu früh kommen.

Daum nimmt Bundestrainer Löw in Schutz

Der frühere Bundesliga-Trainer Christoph Daum hat Fußball-Bundestrainer Joachim Löw gegen die Kritik in den vergangenen Tagen in Schutz genommen. „Wenn du Nationaltrainer bist, wird natürlich in so einer Situation, wo sich beim DFB kein Bild der Geschlossenheit abzeichnet, wo es viele Kritikpunkte gibt, auch auf dich draufgehauen. Für viele Dinge ist er nicht verantwortlich zu machen, für die er verantwortlich gemacht wird. Ich würde mir da ein bisschen mehr Unterstützung und ein bisschen mehr Zurückhaltung wünschen“, sagte Daum.

Der 66 Jahre alte Daum, dessen Autobiografie „Immer am Limit“ am Montag veröffentlicht wurde, ist sich jedenfalls sicher, dass Löw „die besten Entscheidungen für den deutschen Fußball, hinsichtlich der Nationalmannschaft“ treffen wird. „Deswegen wünsche ich mir da ein bisschen mehr Augenmaß. Kritik ist berechtigt, aber in einigen Situationen zu massiv und überzogen.“

Daum sieht den Großteil der Probleme in der Führungsriege des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). „Die Kritik an ihm wurde vermischt mit diesen ganzen Dingen um die Vergabe der WM 2006. Dann hatte man einen Präsidenten, der sich nicht mit der Uhrenbranche auskannte. Dann die Situation mit Mesut Özil und Ilkay Gündogan, wo es kein vernünftiges Krisenmanagement gab. Und jetzt kommt auf einmal noch diese Steuersache dazwischen. Und ich habe das Gefühl, dass für all diese Dinge Joachim Löw verantwortlich gemacht wird“, sagte Daum.

Löw sei nicht beratungsresistent, betonte Daum: „Ich kenne Joachim Löw. Mit ihm kann man sich sehr kritisch auseinandersetzen. Er wurde in dieser Situation dann auch noch von den Besserwissern bombardiert und hat erstmal zugemacht. Aber das wird ihm dann wieder als Nachteil ausgelegt.“

Mit 71 Jahren: Weltmeistercoach übernimmt Zweitligaclub

Mit 71 Jahren stellt sich Brasiliens Trainer-Guru Luiz Felipe Scolari noch einmal einen großen Herausforderung. Der Weltmeister-Coach von 2002 soll den in die zweite Liga abgestürzten und hoch verschuldeten Topklub EC Cruzeiro aus Belo Horizonte wieder in die Beletage des brasilianischen Fußballs zurückführen und erhält dazu einen von einem Sponsor mitfinanzierten Vertrag bis Ende 2022.

Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr findet sich der viermalige Meister, der vom Weltverband FIFA wegen einer nicht gezahlten Leihgebühr mit sechs Punkten Abzug in die Saison geschickt worden war, nach 15 Spieltagen auf dem vorletzten Platz der Serie B wieder. Nach dem 0:0 bei Schlusslicht Oeste FC hatte der Klub am Sonntag zum dritten Mal in der Spielzeit den Trainer entlassen.

Scolari selber war nach seinem Rauswurf bei SE Palmeiras seit September 2019 arbeitslos, nachdem er den Klub aus Sao Paulo im Jahr zuvor noch zur Meisterschaft geführt hatte. International machte er sich auch als Nationaltrainer Portugals, das er bei der Euro 2004 auf Platz zwei und der WM 2006 auf Rang vier geführt hatte, einen Ruf, der aber bei seiner zweiten Amtszeit als Selecao-Coach mit dem 1:7 im denkwürdigen WM-Halbfinale 2014 gegen Deutschland Schaden nahm.