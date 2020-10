Corona: Wenn statt Fans 15.000 Teddybären auf der Tribüne sitzen

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 25. Oktober 2020:

Hertha BSC verbucht Rekordausgaben und Einnahme-Minus

Hertha BSC hat in der Vorsaison 181,2 Millionen Euro ausgegeben – so viel wie nie zuvor. Das ist eine Steigerung von knapp zehn Millionen Euro gegenüber der Saison 2018/19. 80 Millionen Euro waren Personalkosten, 70 Millionen davon direkt für die Lizenzspieler. Auch das sind Rekorde für die ausgegliederte Profiabteilung des Berliner Bundesligaclubs. Die Zahlen nannte Finanzchef Ingo Schiller am Sonntag auf der Mitgliederversammlung, die wegen der Corona-Schutzverordnung im Olympiastadion stattfand.

Auf der Einnahmenseite der Hertha-Profiabteilung standen 122,2 Millionen Euro. Damit gab es 2019/20 einen Jahres-Fehlbetrag von 59 Millionen Euro. Als Hauptgrund nannte Schiller vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie seit März: „Keiner kann etwas dafür, dass jetzt 35 Millionen Einnahmen fehlen.“ Die Verbindlichkeiten sind zum Stand 30. Juni diesen Jahres auf die Rekordhöhe von 141,8 Millionen Euro gestiegen, berichtete Schiller. Dem stehe aber ein Eigenkapital von 146,7 Millionen Euro entgegen, was zu größeren Teilen aus den Investitionen der Tennor-Gruppe von Unternehmer Lars Windhorst resultiert.

Hertha rechnet wegen der Corona-Krise auch in dieser Saison mit Einnahme-Verlusten im mittleren zweistelligen Millionenbereich. „Wir planen die komplette Saison mit Geisterspielen“, sagte Schiller – und damit ohne Zuschauereinnahmen. Das sei auch eine Vorgabe der Deutschen Fußball Liga. Dennoch sieht der Finanz-Geschäftsführer vor allem durch die im Herbst auf 374 Millionen Euro steigenden Investitionen von Windhorst Hertha in einer guten wirtschaftlichen Position.

Bayern vermuten falsch positiven Corona-Test bei Gnabry

Der FC Bayern München geht davon aus, dass der positive Corona-Befund bei Nationalspieler Serge Gnabry auf einem falschen Testergebnis beruhen könnte. „Ich habe das einfach in den Raum geworfen“, sagte Trainer Hansi Flick am Wochenende. Dabei betonte der 55-Jährige nach dem 5:0 der Bayern ohne Gnabry am Sonnabend gegen Eintracht Frankfurt, dass er in einem TV-Interview vor dem Spiel nicht als Tatsache erklärt habe, „dass Serge falsch positiv getestet“ worden sei.

Er sei in Corona-Fragen „zu wenig Experte und Fachmann“, bemerkte Flick. Er schilderte den Fall Gnabry so: „Serge ist letzte Woche am Freitag negativ getestet worden und dann am Dienstag positiv.“ Der Angreifer fehlte darum beim 4:0 am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen Atlético Madrid. „Dann waren die nächsten beiden Tests negativ, ebenso ein Antigen-Test“, schilderte Flick.

„Von daher geht man davon aus, dass es ein falsches positives Testergebnis war.“ So habe ihm das Teamarzt Roland Schmidt erklärt, „der ein absoluter Fachmann“ sei. Ob Gnabry schon an diesem Dienstag im Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau wieder zum Kader gehören darf, konnte Flick am Wochenende noch nicht sagen.

Moukoko zeigt nächste Gala und starke Geste

Vier Tore und eine starke Geste: Borussia Dortmunds Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko schießt anscheinend unbeeindruckt von den Anfeindungen in der Vorwoche beim Revierderby bei Schalke 04 weiter Tore wie am Fließband. Beim 6:0 (2:0)-Heimsieg der Dortmunder in der A-Junioren-Bundesliga gegen Rot-Weiss Essen traf der 15-Jährige viermal und steht nun nach drei Einsätzen bei zehn Toren.

Nach seinem Führungstreffer per Elfmeter kniete sich Moukoko nieder und streckte den linken Arm mit geballter Faust in die Höhe. Diese symbolische Geste gegen Intoleranz und Rassismus spielt in der Black-Lives-Matter-Bewegung eine wichtige Rolle.

Moukoko, zuvor mit Dreierpacks gegen Münster und Schalke, hatte zuletzt bereits Bundestrainer Joachim Löw in Staunen versetzt. „Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass jemand in seinem Alter so viele Tore in der U-19-Bundesliga schießen kann gegen Spieler, die alle zwei bis drei Jahre älter sind als er“, sagte Löw bei „Bundesliga.com“. In der Vorwoche war Moukoko, der ab seinem 16. Geburtstag am 20. November für den BVB in der Bundesliga spielberechtigt ist, beim 3:2-Sieg im A-Junioren-Derby in Gelsenkirchen mit Todeswünschen und Drohungen überzogen worden.

Elf Corona-Fälle bei Lens – Spiel verlegt

Nach elf positiven Corona-Tests im Kader des französischen Erstligisten RC Lens ist das für Sonntag angesetzte Spiel gegen den FC Nantes verschoben worden. Wie der Ligaverband (LFP) am Samstagabend mitteilte, werde die Partie auf „einen späteren Termin“ verschoben.

Bereits das Eröffnungsspiel der Ligue 1 zwischen Olympique Marseille und AS Saint-Étienne hatte wegen mehrerer Infektionen nicht im August stattfinden können. Der LFP hatte danach das Gesundheitsprotokoll angepasst. Demnach können Partien stattfinden, wenn mindestens 20 von 30 Spielern pro Team negativ getestet werden.

PSG übernimmt Tabellenführung und verliert Draxler

Serienmeister Paris Saint-Germain hat sich vorerst an die Spitze der französischen Fußballliga gesetzt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel bezwang den Tabellenletzten FCO Dijon am Samstag daheim mit 4:0 (2:0). Der Anfang Oktober vom FC Everton ausgeliehene Torjäger Moise Kean erzielte schon in der dritten Minute nach Flanke von Mitchel Bakker das 1:0. In der 23. Minute markierte der 20 Jahre alte Italiener auf Vorlage von Julian Draxler und Neymar auch das zweite PSG-Tor.

Der deutsche Nationalspieler Draxler, der diesmal von Anfang an spielen durfte, musste nach knapp einer Stunde mit einer Verletzung am Oberschenkel den Platz verlassen. Ob er rechtzeitig zum Spiel bei RB Leipzig in der Champions League am 4. November wieder fit wird, erschien zunächst fraglich.

Etwas später räumte auch Kean das Feld für Topstar Kylian Mbappé, der in der 82. und 88. Minute ebenfalls noch doppelt traf. Mit nun 18 Punkten aus acht Spielen ist PSG vorerst Spitzenreiter, kann aber am Sonntag noch von OSC Lille verdrängt werden.

Hummels feiert sich für erstes Derbytor

Mats Hummels strich das Derbytor mit allergrößtem Vergnügen von seiner To-do-Liste. „Das war emotional. Das stand ganz oben auf meiner Bucketlist. Da habe ich lange drauf gewartet“, sagte der überglückliche Abwehrchef von Borussia Dortmund nach dem 3:0-Sieg (0:0) gegen Schalke 04 am Sonnabendabend.

In der 78. Minute seines 19. Revierderbys war es endlich so weit gewesen. Nach seinem Kopfball ins Glück auf Vorlage von Raphael Guerreiro schallte Hummels' langgezogenes „Jaaaaa“ durchs fast menschenleere Stadion, später twitterte er: „Ein hoch verdienter Sieg und endlich mein erstes Derbytor. COME OOOOOON!“

Der BVB fand durch den Sieg nur vier Tage nach dem furchtbar schwachen 1:3 bei Lazio Rom wieder in die Spur. „Ein Tor von mir gegen Schalke, endlich, dazu zu Null gespielt“, sagte Hummels: „Ein perfekter Tag für einen Verteidiger.“

Statt Fans: 15.000 Teddybären auf der Tribüne

Wo in Nicht-Corona-Zeiten normalerweise die Fans des niederländischen Erstligisten SC Heerenveen ihre Plätze haben, saßen diesmal Teddybären. 15.000 Stofftiere in blau-weißen Trikots mit rotem Herz waren am Sonnabend beim Heimspiel gegen den FC Emmen auf den Tribünen platziert. Die „Knuffelberen“ in den friesischen Farben sollten an Kinder erinnern, die an Krebs erkrankt sind.

Wegen der sich auch in den Niederlanden verschärfenden Corona-Pandemie waren für das Spiel keine Zuschauer mehr im sonst als Eisschnelllauf-Mekka bekannten Heerenveen erlaubt.

FC Liverpool müht sich gegen Sheffield United zum Sieg

Der englische Meister FC Liverpool bleibt in der Premier League dem Tabellenführer FC Everton auf den Fersen. Nach zwei sieglosen Ligapartien drehte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Sonnabendabend ihr Heimspiel gegen Sheffield United und gewann verdient mit 2:1 (1:1). Durch den Erfolg zogen die Reds zumindest bis Sonntag nach Punkten mit dem Lokalrivalen Everton gleich.

Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (41. Minute) und Neuzugang Diogo Jota (64.), der im September von den Wolverhampton Wanderers nach Liverpool gewechselt war, sorgten in Anfield am sechsten Spieltag für den vierten Saisonsieg der Reds. Zuvor hatte Sander Berge (13.) die Gäste aus Sheffield mit einem Foulelfmeter in Führung gebracht.

Während Keeper Alisson nach Verletzungspause ins Tor zurückkehrte, musste Liverpool auf Abwehrchef Virgil van Dijk verzichten. Wegen einer Bänderverletzung, die van Dijk in der Vorwoche im Lokalderby beim FC Everton (2:2) erlitten hatte, muss sich der Verteidiger einer Operation unterziehen und wird lange ausfallen. Everton mit dem früheren Bayern-Coach Carlo Ancelotti tritt am Sonntag beim FC Southampton an.