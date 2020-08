Bayern – PSG live: Robben lockt Lewandowski nach Groningen

Lissabon. Besonderes Finale in besonderen Zeiten: Inmitten der Corona-Krise treffen am Sonntagabend (21 Uhr) der FC Bayern München mit Top-Torjäger Robert Lewandowski und Paris Saint-Germain (PSG) mit Superstar Neymar im Endspiel der Champions League aufeinander.

Der Kampf um die wichtigste Trophäe im europäischen Vereinsfußball ist auch ein taktischer Wettstreit zweier deutscher Trainer: Hansi Flick (FC Bayern) auf der einen Seite, Thomas Tuchel (PSG) auf der anderen. Für beide Fußballehrer wäre der Sieg in der Königsklasse der erste große Titel als Chefcoach.

Bobic: Tuchel ist eigentlich wie Klopp

Eintracht Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic hält die Arbeit von PSG-Trainer Thomas Tuchel als nicht genug gewürdigt. „Er wird ein bisschen unterschätzt. Er ist nicht nur der Laptoptrainer. Er kann auch Emotionalität entfachen und vorleben“, sagte Bobic bei Sport1.

Tuchel sei „gar nicht so anders als unser anderer Übertrainer“, fügte Bobic mit Blick auf Jürgen Klopp vom FC Liverpool an.

Bobic und Tuchel spielten einst bei den Stuttgarter Kickers zusammen, schon damals habe man gemerkt, „dass er kopfgesteuert und intelligent ist“, verriet der Eintracht-Sportdirektor. Tuchel könne „Vorbild sein für viele andere Fußballer, die es nicht ganz auf das hohe Niveau geschafft haben“.

Italiener Orsato pfeift das Endspiel

Pfeifen wird das Finale der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato. Der 44-Jährige, der seit 2010 als internationaler Referee im Einsatz ist, wird sein erstes großes Finale bestreiten. In der laufenden Saison leitete Orsato bereits fünf Königsklassen-Spiele, zuletzt im Achtelfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City (1:2).

Schlechtes Omen: Orsato (v.l.) im März 2019 mit den Bayern-Profis Martínez und Thiago.

Foto: Imago/Team 2

Orsato leitete bislang drei Bayern-Partien, auch jene beim Achtelfinal-Aus im März 2019 gegen den FC Liverpool (1:3).

Der Italiener war jüngst auch beim Europa-League-Finalturnier in Deutschland im Einsatz und pfiff das Viertelfinale in Duisburg zwischen dem FC Sevilla und den Wolverhampton Wanderers (1:0).

Als vierten Offiziellen für das Finale am Sonntag bestimmte die Uefa Ovidiu Hațegan aus Rumänien. Video-Referee ist Orsatos Landsmann Massimiliano Irrati.

Bayern-Boss Hainer: Teamgeist entscheidend

Auf den Zusammenhalt setzt auch Präsident Herbert Hainer. „Am Ende des Tages, und das sage ich voller Überzeugung, bin ich der Meinung, dass der FC Bayern München die bessere Mannschaft ist. Wir haben sowohl unheimlich gute Einzelspieler, aber wir funktionieren als Team, als Kollektiv auch hervorragend“, sagte der Nachfolger von Uli Hoeneß in einem wenige Stunden vor dem Endspiel auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview.

Den Teamgeist unter Trainer Hansi Flick sieht Hainer als entscheidend. „Jeder kann sich auf den anderen verlassen, kämpft für den anderen, läuft für den anderen, und deswegen bin ich optimistisch. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir das Zeug haben, das Spiel zu gewinnen und das auch würdig und verdient“, sagte Hainer, dessen „Vorfreude riesig“ sei. Die Mannschaft sei „sehr fokussiert“, sie wisse genau, „worauf es ankommt“.

Alaba: "Sind keine Mannschaft, die zweifelt"

Auch die aktuellen Bayern-Profis gehen mit breiter Brust ins Endspiel. „Wir bauen auf unsere eigenen Stärken, und das zeichnet uns aus. Jeder sieht, wie selbstbewusst wir sind“, sagte Abwehrchef David Alaba dem österreichischen Kurier.

Die Bayern seien „keine Mannschaft, die auch nur irgendwo zweifelt“, betonte der österreichische Nationalspieler, „egal, ob im Spiel oder außerhalb. Wir arbeiten sehr hart und leben von dieser Arbeit.“

Dies sei auch eine Parallele zur Münchner Triple-Mannschaft von 2013. „Es gibt sicher Vergleiche, die man ziehen kann“, sagte Alaba: „Beide Mannschaften haben einen Charakter, der einzigartig ist, und eine Philosophie, die nur bei uns zu erkennen ist. Das war 2013 ähnlich.“

Robben kommandiert Lewandowski ab

Und Arjen Robben nutzte die Video-Botschaft noch für einen ganz speziellen "Baggerversuch". An Robert Lewandowski gerichtet sagte der Niederländer: "Lewy, wir suchen noch einen Stürmer! Also schieß noch zwei Tore, und dann kannst du rüberkommen nach Groningen."

Im vergangenen Jahr holten Arjen Robben (l.) und Robert Lewandowski mit dem DFB-Pokal ihren letzten gemeinsamen Titel.

Foto: Imago/Nordphoto

Robben war nach einem Jahr Pause zu dieser Saison zu seinem Heimatverein FC Groningen zurückgekehrt, für den er am Sonnabend im Testspiel gegen beim Zweitligisten Almere City (1:1) endgültig sein Comeback gegeben hatte.

Lewandowski wiederum ist mit aktuell 15 Treffern der Top-Torjäger der aktuellen Champions-League-Saison. Zum Rekord von Cristiano Ronaldo von 17 Treffern (Saison 2013/14) fehlen dem 31 Jahre alten Polen noch zwei Tore.

"Holt das Ding": Triple-Helden machen Mut

Münchens Triple-Helden von 2013 haben der aktuellen Bayern-Mannschaft kurz vor dem Finale mit Video-Botschaften noch einmal Mut gemacht.

„Ihr habt es verdient, im Finale zu stehen und jetzt hoffe ich, dass ihr euch die Krönung holt. Spielt immer mit eurem Herzen und gebt alles auf dem Platz“, sagte Bastian Schweinsteiger in einem auf der Bayern-Homepage veröffentlichten kurzen Clip. Franck Ribéry meinte: „Ich drücke euch die Daumen, ihr seid besser. Viel Glück und auf geht's.“

25. Mai 2013: Arjen Robben liebkost den Henkelpott, der Bayerns bis dato erstes Triple perfekt machte.

Foto: Imago/Pro Shots

2013 hatten Schweinsteiger & Co. im Finale von Wembley mit einem 2:1 gegen Borussia Dortmund erstmals das Triple für die Münchner gewonnen. Der damalige Schütze des entscheidenden Tores, Arjen Robben, ordnete nun an: „Ihr seid bereit. Das sieht man, spürt man. Ihr müsst euch einfach belohnen und dann ist es eine Wahnsinnssaison. Holt das Ding nach München.“

Der 2013er Kapitän des Teams von Trainer Jupp Heynckes, Philipp Lahm, sagte: „Ich drücke euch die Daumen. Holt den Henkelpott.“ Dante erinnerte daran, „immer mit Leidenschaft, bester Qualität, Charakter“ zu spielen. Auch Claudio Pizarro, Mario Gomez, Rafinha und einige weitere Spieler kamen zu Wort.

Robben, Ribéry & Co. wünschen Bayern Glück

CL und EL: Werden Finalturniere zur Regel?

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin denkt über einen möglichen Verzicht auf Hin- und Rückspiele im Europapokal nach und kann sich eine dauerhafte Einführung von Finalturnieren vorstellen. Das System mit einem Duell pro Begegnung erscheine „interessanter“, sagte Ceferin der Nachrichtenagentur AP am Sonntag.

„Es ist ziemlich kompliziert, ein Final 8 im Kalender unterzubringen. Aber wir haben gesehen, dass die Menschen spannende Spiele wollen, dass in einem Spiel jedes Team in der Champions League oder Europa League jedes Team schlagen kann. Deshalb ziehen wir das für die Zukunft in Erwägung. Ich denke, im September oder Oktober müssen wir anfangen, ernsthaft zu sprechen.“

Vor den Finalturnieren der Königsklasse in Lissabon und der Europa League in Nordrhein-Westfalen hatte Ceferin derartige Gedankenspiele noch ausgeschlossen. Die Uefa hatte ihre Europapokal-Wettbewerbe wegen der Coronavirus-Pandemie an jeweils einem Standort und komplett von den Viertelfinals an mit nur einem Duell zu Ende gebracht. Der bislang bekannte Modus ist bis 2024 weitgehend festgeschrieben.

Bei einer Europapokal-Revolution müsste diskutiert werden, ab welcher Runde ein mögliches Finalturnier starten könnte. „Man wäre für eine Woche im Zentrum der Aufmerksamkeit der ganzen Welt und dies wäre fantastisch, aber wir müssen sehen“, sagte Ceferin.

Pariser Polizei verbietet Fanzonen beim Finale

Beim Endspiel wird es in Paris nach einer Entscheidung der Polizei keine Fanzonen geben. Am Mittwoch hatte Sportministerin Roxana Maracineanu die Errichtung von Fanzonen in der Hauptstadt ins Spiel gebracht.

Auf den Champs-Elysées musste die Pariser Polizei eingreifen.

Foto: AFP

Anna Souyris, Gesundheitsbeauftragte von Paris, bezeichnete diese Idee als „einen schlechten Vorschlag“. Er sei weder „durchdacht, noch macht es aus gesundheitlicher Sicht Sinn“, sagte Souyris.

Nach dem Halbfinal-Sieg von PSG über Leipzig war es auf dem Champs-Élysées und rund um das Prinzenpark-Stadion zu großen Menschenansammlungen gekommen. Die Polizei nahm nach Ausschreitungen insgesamt 36 Personen vorläufig fest.

Auf vor dem heimischen Prinzepark feiert die PSG-Fans ausgelassen.

Foto: Witters

Mehrere Bezirke im Ballungsraum Paris verzeichnen derzeit täglich mehr als 50 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner und überschreiten damit die festgelegte „Alarmschwelle“. Mit rund 256.000 Fällen seit Beginn der Corona-Pandemie ist Frankreich eines der am stärksten betroffenen Länder Europas.

Certains portent un maillot qui a fait hier soir la fierté de toute une ville et même d’un pays.

Ils en font le déshonneur.

La justice sera vigilante et le parquet de Paris traduira devant la juridiction les auteurs de ces exactions sur les #ChampsElyseespic.twitter.com/R3VhqbSln6 — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) August 19, 2020

DFB-Pokal: Bayern-Heimrecht gegen Amateure?

Fünftligist 1. FC Düren will sein Heimrecht in der ersten DFB-Pokalrunde möglicherweise an den FC Bayern abtreten. „Zu Hause können wir sowieso nicht spielen, unser Stadion wird umgebaut“, sagte Vereinspräsident Wolfgang Spelthahn der „Bild am Sonntag“. Zuvor hatten die Dürener bereits ein Ausweichen ins Stadion von Alemannia Aachen ausgeschlossen, die der Oberligist im Finale des Landespokals Mittelrhein bezwungen hatte. Damit hatten sich die Dürener für die Erstrunden-Partie gegen die Münchner qualifiziert. „Wir denken darüber nach, das Heimrecht zu tauschen“, sagte Clubchef Spelthahn.

Die Vereinsspitze will sich nach einer Sitzung am Sonntagabend eventuell am Dienstag mit den Bayern in Verbindung setzen. „Aktuell hatten die Bayern zum Glück anderes zu tun“, sagte Präsident Spelthahn, seit 35 Jahren Mitglied beim Rekordmeister, mit Blick auf das Champions-League-Finale.

„Eventuell wollen wir anbieten, das Heimrecht für dieses Spiel zu tauschen und die Bayern dann nach Fertigstellung der Anlage zu einem Freundschaftsspiel zu empfangen“, sagte Spelthahn: „Wenn der Aufwand zu groß ist, müssen wir für den Verein die beste Lösung suchen. Und für unsere Spieler könnte es ein Riesen-Erlebnis sein, ein Wettkampf-Spiel in der Allianz-Arena zu spielen. Aber da gehören zwei Seiten dazu.“

Schon jetzt ist klar, dass die Begegnungen der ersten Runde am zweiten September-Wochenende wegen der Coronavirus-Pandemie ohne großes Publikum stattfinden werden. Eine große Bühne ist den Dürenern trotzdem sicher, Sport1 zeigt die Partie gegen die Bayern am 11. September live im Free-TV.

Löw: Bayern-Siege mit Flick "logische Folge"

Bundestrainer Joachim Löw haben die Erfolge seines früheren Assistenten Hansi Flick als Chefcoach beim FC Bayern nicht überrascht. „Weil er einfach gut ist, eine wahnsinnige Akzeptanz hat bei den Spielern, eine Mannschaft formen, führen und entwickeln kann. Dass die Erfolge kamen, war für mich die logische Folge“, schrieb Löw in einem Beitrag für die „Bild am Sonntag“. Löw und Flick hatten die Nationalmannschaft 2014 zum WM-Titel geführt. „Das wird uns für immer verbinden“, versicherte der Bundestrainer. „Wir sind gute Freunde geworden!“

Pressestimmen zu Bayern gegen Lyon (3:0) Le Parisien (Frankreich) „Am Mittwochabend gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht für den französischen Fußball. Die Schlechte ist das Ausscheiden von Lyon (...). Die gute Nachricht ist das, was uns erwartet - ein Fußballgipfel, eine Traumbesetzung, ein PSG gegen Bayern München am Sonntag in Lissabon.“ 1 von 14

L'Équipe (Frankreich) „Lyon hat zu viele gute Gelegenheiten verpasst, um den großen Favoriten der Champions League aus der Ruhe zu bringen. Auch wenn es kein rein französisches sein wird, wird das Finale am Sonntag im Luz-Stadion zwischen Bayern München und PSG jedoch ein "königliches" werden.“ 2 von 14

Le Figaro (Frankreich) „OL verlässt Lissabon nicht ohne Bedauern und Enttäuschung. Aber auch mit Stolz. Es passiert nicht jeden Tag, dass sie (Lyon) zwei große Namen aus dem Rennen werfen, um das Halbfinale zu erreichen und dann sogar einen FC Bayern München zum Zittern zu bringen, der 19 Siege in Folge verbucht hat.“ 3 von 14

TuttoSport (Italien) „Bayern ist eine Gnabry-Schau! Die Bayern haben von Beginn der Partie an versucht, Druck auszuüben, doch nicht immer schienen sie die Situation völlig unter Kontrolle zu haben.“ 4 von 14

Gazzetta dello Sport (Italien) „Lewandowski ist eine Torjäger-Maschine. Im Finale geht es um den Rekord von CR7. (...) Der Bayern-Mittelstürmer steht bei 15 Toren in dieser Champions League (55 in der Saison): Cristianos Rekord (17 in 2013/14) ist in Gefahr. Und das Duo mit Gnabry ist schon jetzt das effektivste, das je in einer Wettbewerbsausgabe agierte.“ 5 von 14

Corriere della Sera (Italien) „Bayern skrupellos auf dem Weg ins Finale“ „Er hat weder die Qualität von Neymar noch die Kraft von Mbappé, aber Serge Gnabry (...) ist wie eine Art Dietrich (...). Er ist wie ein herausragendes Frettchen...“ 6 von 14

Mirror (Großbritannien) „Die deutschen Giganten haben Lyon mit einer rücksichtslosen Leistung von Serge Gnabry für ihre Verschwendung bestraft.“ 7 von 14

Guardian (Großbritannien) „Die Bayern-München-Maschine rollt weiter. Lyon hatte seine Momente, vor allem am Anfang, und sie durften das Gefühl bekommen, ein paar Bayern-Angriffe gut abgewehrt zu haben. (...) Aber wenn die Gefahr aus allen Winkeln kommt, ist es eine große Herausforderung, alles abzuwehren. Eine zu große Herausforderung. Gegen diese Bayern-Mannschaft ist es unvermeidlich, dass jemand durchkommt, und es war Serge Gnabry, der Lyon einen Schritt vor dem ersten europäischen Finale besiegte.“ 8 von 14

BBC Sport (Großbritannien) „Es ist schwer, für diese Bayern-Mannschaft neue Superlative zu finden. (...) Die deutschen Giganten haben am Anfang Glück gehabt, aber sobald sie in Führung gegangen sind, war klar, dass die Partie nur noch in eine Richtung läuft.“ 9 von 14

The Independent (Großbritannien) „Sie sind aus so vielen Perspektiven nahezu perfekt. Niemand hat jemals ein Champions-League-Finale in besserer Form erreicht ... wenn man es überhaupt so nennen kann. Das fühlt sich an, als würde es über die Form hinausgehen. So gut ist dieses Team einfach.“ 10 von 14

Pravo (Tschechien) „Die Walze von München hat Lyon überrollt.“ 11 von 14

MF Dnes (Tschechien) „Bayern bleibt dominant und hungrig auf Erfolge. Die Münchner greifen nach dem Triple und neuen Rekorden.“ 12 von 14

Lidove noviny (Tschechien) „Der Held des Spiels war Serge Gnabry. Der flinke und geschickte Flügelspieler schoss zwei Tore und entschied das Halbfinale damit praktisch bereits vor der Halbzeit.“ 13 von 14

LaLibre (Belgien) „Die Maschine läuft. Wild. Gefräßig. Entschlossen, nichts auf der Strecke zu lassen. Vor allem nicht die Vorstellung eines Triples, die im November noch völlig albern war, aber seitdem ein Ziel geworden ist, das nach jedem Spiel der Bayern, die 28 ihrer 29 letzten Begegnungen gewonnen haben, näher kommt.“ 14 von 14

Als Gründe für den Aufschwung der Münchner unter Flick nannte Löw die Fachkompetenz und offensive Spielphilosophie des Trainers sowie seine „sehr empathische Art“. Flick gebe den Spielern das Gefühl, dass er sie auch privat ernst nehme und bringe eine familiäre Note ein. „Aber: In der Sache ist Hansi hart und diszipliniert. Er steht für seine Überzeugungen ein“, urteilte Löw.

Effenberg: Pleite "hätte weitreichende Folgen"

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat Bayern München vor „weitreichenden Folgen“ im Falle einer Niederlage im Champions-League-Finale gewarnt. „Das wäre in zweieinhalb Wochen bis zur ersten Pokalrunde weder aus den Köpfen noch aus den Beinen zu verbannen“, schrieb der ehemalige Bayern-Profi in seiner Kolumne beim Nachrichtenportal t-online.de.

Besonders die kurze Zeit zwischen dem Finale der Königsklasse und dem ersten Pflichtspiel am 11. September im DFB-Pokal ist laut Effenberg ein Problem. „Natürlich denkt man noch sehr viel über so eine Niederlage im Finale nach“, schrieb der 52-Jährige: „Du hast eben eine ganze Saison darauf hingearbeitet – und weißt nicht, ob du noch mal eines erleben wirst.“

Nach dem Pokal ginge es in der Liga ab dem 18. September dann „Schlag auf Schlag mit einem Spiel nach dem anderen. Auf einmal bist du mitten in der Saison und hast womöglich den Saisonstart verpatzt.“

Um das zu vermeiden, empfiehlt Effenberg seinem Ex-Club gegen Paris, „ihre Herangehensweise ein Stück weit zu ändern. Gegen PSG lohnt es sich sicher, alles etwas defensiver auszurichten und zwischen Torwart Manuel Neuer und der Viererkette eher 20 oder 25 Meter Platz zu haben statt 40 oder 45.“