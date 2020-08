Randale in Paris nach Champions-League-Finale gegen FC Bayern

Feuerwehrmänner löschen ein brennendes Auto in der Nähe der Champs-Elysées. Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Endspiel der Champions League in Lissabon ist es am Sonntagabend in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen.

Paris. Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Endspiel der Champions League in Lissabon ist es am Sonntagabend in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei in Paris nahm 148 Menschen fest, wie die Pariser Polizeipräfektur am Montag auf Twitter mitteilte.

Die Festnahmen erfolgten demnach hauptsächlich wegen Beschädigung, Gewalttätigkeit oder dem Werfen von Projektilen auf die Polizei. Außerdem seien mehr als 400 Verwarnungen ausgesprochen worden, weil die Maskenpflicht missachtet worden war.

Au cours de la soirée de la finale de la Ligue des Champions, les forces de l'ordre ont procédé à :

- 148 interpellations, notamment pour dégradations, violences ou jets de projectiles sur les #FDO...

- 404 verbalisations pour non port du masque sur secteur de port obligatoire. pic.twitter.com/W0W7gFn9zP — Préfecture de Police (@prefpolice) August 24, 2020

Randalierende Fans hatten in der Nähe des Fußballstadions Parc des Princes sowie in der Umgebung der Champs-Élysées ihrer Enttäuschung Luft gemacht. Um das Stadion herum kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas und Gummigeschossse einsetzte. Die Polizisten wurden unter anderem mit Feuerwerkskörpern beworfen.

Entlang der Prachtstraße Champs-Élysées setzten Randalierer Fahrzeuge in Brand, zerbrachen Fensterscheiben und zerstörten Geschäfte.

Fans von Paris Saint-Germain treten auf der Champs-Élysées gegen Tränengaskanister.

Foto: Sameer Al-Doumy / dpa

Trotz der Coronavirus-Pandemie hatten 5000 PSG-Fans die Übertragung des Finales aus Lissabon im Stadion verfolgen können.