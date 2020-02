BVB muss in Hoffenheim drei Jahre ohne Fans auskommen

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 20.02.2020:

Dortmund muss bei Hoffenheim drei Jahre ohne Fans auskommen

Borussia Dortmund muss in den kommenden drei Spielzeiten bei Auswärtsspielen bei der TSG Hoffenheim auf seine Fans verzichten. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Vizemeister nach erneuten Schmähungen gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp einem Antrag des DFB-Kontrollausschusses zustimmen, die Bewährung einer im November 2018 verhängten entsprechenden Strafe auszusetzen.

Geht der BVB nicht vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes gegen den Antrag vor, wird das Urteil wohl in den nächsten Tagen rechtskräftig. Nach "Sportschau"-Informationen sollen die Dortmunder auch mit einer Geldstrafe in Höhe von 60.000 Euro belegt werden, zudem müsse der Bundesligaclub die TSG für entgangene Einnahmen entschädigen.

Im jüngsten Gastspiel in Sinsheim kurz vor Weihnachten hatten die BVB-Anhänger zahlreiche beleidigende Banner entrollt und Schmählieder angestimmt. Schon bei vorherigen Duellen war der 79-jährige Hopp mehrmals beleidigt worden, was der Investor auch schon in mehreren Fällen zur Anzeige gebracht hatte.

Conmebol-Chef Domínguez von FIFA-Absage überrascht

Südamerikas Verbandschef Alejandro Domínguez hat mit Verwunderung auf die Absage der Council-Sitzung der FIFA in Paraguays Hauptstadt Asunción reagiert. „Ich muss sagen, das hat mich überrascht“, sagte der 48-Jährige der Nachrichtenagentur AP. Der Weltverband wird das Treffen am 20. März stattdessen per Videokonferenz von der FIFA-Zentrale in Zürich aus abhalten. Die Entscheidung sei „auf Anfrage zahlreicher Mitglieder“ des FIFA-Rates gefallen, war die Begründung.

Berichten zufolge sollen die Mitglieder Reisebedenken wegen des neuartigen Coronavirus, die hohen Reisekosten und die negativen Umwelteffekte von langen Flügen als Gründe genannt haben. „Das ist etwas, was die FIFA erklären muss“, sagte Domínguez. In der vergangenen Woche hatte die südamerikanische Konföderation Conmebol die Allianz mit der Europäischen Fußball-Union erneuert. Die Conmebol-Nationen waren bislang starke Verbündete von FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Der Deutsche Fußball-Bund ist seit dem Rücktritt des damaligen Präsidenten Reinhard Grindel im April 2019 nicht mehr in dem Gremium des Weltverbandes vertreten. DFB-Vizepräsident Reiner Koch hatte zugunsten von Noël Le Graët auf eine Kandidatur verzichtet. Der Präsident des französischen Verbandes FFF hatte nach dem Ausscheiden von Grindel den freigewordenen Platz im Rat eingenommen.

Novum: BVB künftig mit zwei Trikotsponsoren

Borussia Dortmund geht beim Trikotsponsoring ungewohnte Wege und stößt in neue finanzielle Dimension vor. Eine Partnerschaft mit gleich zwei Unternehmen beschert dem Bundesligisten deutlich höhere Erlöse. In internationalen Spielen und im DFB-Pokal ziert weiterhin das Logo des bisherigen Sponsors Evonik die Trikotbrust. In den Bundesligapartien nimmt das Firmenzeichen von 1&1 diesen Platz ein. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, gilt diese Übereinkunft von der Saison 2020/21 an.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur fließen in den kommenden fünf Jahren insgesamt zwischen 180 und 200 Millionen Euro in die Vereinskasse. Das käme nahezu einer Verdoppelung der Einnahmen aus diesem Geschäftsbereich gleich. Damit dürfte sich der Revierclub im nationalen Ranking vom geschätzt fünften auf den zweiten Platz hinter Branchenprimus FC Bayern verbessern. „Für uns ist der heutige Tag ein Meilenstein auf dem Weg der wirtschaftlichen und damit auch der sportlichen Entwicklung des BVB“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Wie der Champions-League-Teilnehmer am Donnerstag mitteilte, habe der bisherige Sponsor Evonik dafür den Weg geebnet, indem der Essener Konzern seine langjährige Partnerschaft mit dem BVB stärker auf internationale Zielgruppen ausrichte. Zur Erleichterung vieler BVB-Anhänger wird das 1&1-Firmenlogo auf der Trikotbrust nicht im üblichen Blau-Weiß, sondern in Schwarz-Weiß zu sehen sein.

Der gleichfalls bis 2025 laufende Vertrag mit Evonik soll jährlich 20 Millionen Euro wert sein. Nach dpa-Informationen wird diese Summe künftig in etwa halbiert werden.

Bierhoff für Senkung der Altersgrenze in der Bundesliga

Der Deutsche Fußball-Bund würde eine Senkung der Altersgrenze in der Bundesliga begrüßen. „Wir reden von absoluten Ausnahmefällen, aber bei gewissen Spielern macht es Sinn“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff dem Fachmagazin „Kicker“. Der Direktor Nationalmannschaften und Akademie beim DFB sprach sich in der Debatte um den Vorstoß des Bundesligisten Borussia Dortmund jedoch für Kontrollmechanismen zum Schutz der Talente aus.

„Es wird hinsichtlich der körperlichen Entwicklung der Spieler eine medizinische Kontrolle stattfinden müssen“, forderte Bierhoff. Dies hätten auch „Praktiker in den Clubs, mit denen wir darüber gesprochen haben“, bestätigt, sagte der ehemalige deutsche Nationalstürmer.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) plant, die Altersgrenze im Profibereich herabzusetzen. Aktuell sieht die Regelung vor, dass Spieler bei ihrem Liga-Debüt das 18. Lebensjahr vollendet haben müssen oder zum jüngeren Jahrgang der U19 zählen. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Eine Regeländerung bedarf der Zustimmung der DFL-Vollversammlung der 36 Erst- und Zweitligisten. Auf der nächsten Tagung Ende März will der BVB offenbar einen Antrag dazu stellen.

Man Citys De Bruyne reagiert gelassen auf Europapokalsperre

Die Europapokal-Sperre gegen den englischen Meister Manchester City hat die Spieler nicht nachhaltig beeinflusst – so sieht es zumindest der frühere Bundesligaprofi Kevin De Bruyne. „Wir waren im Urlaub, als die Nachricht kam. Wir kamen zurück und haben Fußball gespielt. Die Situation ist, wie sie ist“, sagte der Belgier nach dem 2:0 (1:0) im Nachholspiel gegen West Ham United.

Auch im Trainingsalltag habe sich nichts geändert. „Wir haben normal trainiert, am Ende ändert sich für uns nicht wirklich etwas. Wir spielen einfach die Spiele, die wir haben“, sagte der 28-Jährige. „Ich denke, das Team hat ein Statement abgegeben. Ich wüsste nicht, was wir Spieler sonst tun könnten“, sagte er weiter.

Das unabhängige Finanzkontrollgremium CFCB der Europäischen Fußball-Union (UEFA) hatte City am vergangenen Freitag für die kommenden zwei Spielzeiten von allen Europapokal-Wettbewerben ausgeschlossen. Zudem wurde der Verein zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro verurteilt.

Spaniens Frauen erkämpfen historischen Tarifvertrag

Im spanischen Frauenfußball haben Gewerkschaften und Clubs einen Tarifvertrag unterzeichnet, der unter anderem ein Mindestgehalt von 16.000 Euro pro Jahr sowie Mutterschaftsschutz vorsieht. Es handele sich um eine „historische“ Vereinbarung für den Frauenfußball, die es in dieser Form „sonst nicht in Europa und sogar auf der ganzen Welt nicht“ gebe, sagte der Präsident der Spielergewerkschaft AFE, David Aganzo, bei der Präsentation des Tarifvertrags am späten Mittwochabend im Parlament in Madrid.

Der Vertrag wurde nach 16-monatigen, äußerst schwierigen Verhandlungen unterzeichnet. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, waren die Spielerinnen der Liga Iberdrola im November in den Streik getreten. Es sei um „Würde, Gleichheit und Gerechtigkeit“ gegangen, sagte Aganzo, dessen Spielergewerkschaft sowohl die Männer als auch Frauen vertritt.

Die ehemalige Nationaltorhüterin Ainhoa Tirapu (35), die in der AFE Vizepräsidentin des Frauenkomitees ist, betonte, sie sei stolz, weil alle Spielerinnen „sich zusammengetan und hart gekämpft“ hätten, um ihr Ziel zu erreichen. Es sei nur schade, dass man bei den Gesprächen mit der Clubvereinigung (ACFF) nicht früher zu einer Einigung habe kommen können. Die ACFF hatte die Forderung nach einem Mindestgehalt lange Zeit mit der Begründung zurückgewiesen, dass dies kleinere Vereine vor Problemen stellen würde.

Rückenverletzung – Englands Rashford droht EM-Aus

Englands-Nationalstürmer Marcus Rashford droht wegen einer anhaltenden Rückenverletzung das Saison- und EM-Aus. Manchester Uniteds Trainer, Ole Gunnar Solskjaer, sagte vor dem Europa-League-Spiel gegen den FC Brügge (Donnerstag/18.55 Uhr), dass der Stürmer wohl mindestens „noch einige Monate“ ausfallen werde.

Der 22-Jährige hatte sich im Januar bei einem FA-Cup-Spiel gegen Wolverhampton einen doppelten Stressbruch am Rücken zugezogen. Zunächst war der Club von einer sechswöchigen Auszeit für Rashford ausgegangen. Mit bislang insgesamt 15 Saisontoren ist der Stürmer Manchesters Toptorjäger.

Man City gewinnt erstes Spiel nach Europapokal-Bann

Der noch amtierende englische Meister Manchester City hat den Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool auf 22 Punkte verkürzt. Die Citizens, die am vergangenen Freitag für die kommenden zwei Spielzeiten aus dem Europapokal ausgeschlossen worden waren, gewannen am Mittwochabend mit 2:0 (1:0) gegen Abstiegskandidat West Ham United. Rodrigo (30. Minute) traf per Kopf, Vorlagengeber Kevin De Bruyne kam dabei zu seiner 150. Torbeteiligung in den Top-5-Ligen Europas. In der 62. Minute traf der Belgier, der in der Bundesliga für Werder Bremen und den VfL Wolfsburg gespielt hatte, selbst.

Manchester City – West Ham United: die Highlights

Das von Jürgen Klopp trainierte Liverpool führt die Premier League unangefochten mit 76 Punkten an, Titelverteidiger City ist mit 54 Zählern Zweiter vor Leicester City (50). In der Champions League tritt City in der kommenden Woche im Achtelfinal-Hinspiel bei Real Madrid an. Die laufende Saison der Königsklasse ist von dem von der Europäischen Fußball-Union ausgesprochenen Europapokal-Bann nicht betroffen.