Hamburg. Nicht nur für Klima-Aktivisten, Fußballfans und Wahlkämpfer wird es ein intensives Wochenende – auch die Polizei Hamburg ist von Freitag bis Sonntag extrem gefordert. Die Beamten müssen den Klimastreik, zu dem auch Greta Thunberg kommt, absichern, mögliche Krawalle beim Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV unterbinden sowie den Ablauf der letzten Wahlstände und Wahlpartys für die Bürgerschaftswahl 2020 begleiten. Am Mittwoch fand im Polizeipräsidium eine ausführliche Lagebesprechung statt. Autofahrer müssen mit vielen Beeinträchtigungen rechnen.

Ab Freitagmorgen um sechs Uhr kommt es im Innenstadtbereich zu den ersten Sperrungen wegen der „Fridays for Future“-Demonstration – an der Kreuzung Millerntorplatz und Budapester Straße wird die Hauptbühne für Auftakt- und Abschlusskundgebung aufgebaut. Mindestens 30.000 Teilnehmer wollen nach Angaben der Veranstalter danach über Rödingsmarkt, den Rathausmarkt, Jungfernstieg, Gänsemarkt und Valentinskamp über den Johannes-Brahms-Platz und die Glacischaussee zurück zum Ausgangspunkt ziehen.

Klimastreik in Hamburg: Auch Linksradikale sind dabei

„Wir empfehlen dringend, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen“, sagte eine Polizeisprecherin. Man geht jedoch erneut von einer vollkommen friedlichen Demonstration aus. In der Vergangenheit hatten die Behörden die „Fridays for Future“-Teilnehmer bereits etwa für das vorbildliche Bilden von Rettungsgassen bei den Großdemonstrationen gelobt.

Einen "antikapitalistischen Block" von Linksradikalen soll es nach Abendblatt-Informationen diesmal nicht geben, Mitglieder von Gruppen wie der "Interventionistischen Linken" (IL) wollen aber an der Großdemonstration teilnehmen.

Infos rund um Fridays for Future:

Fridays for Future (Kurzform FFF) ist eine globale Bewegung, die von Schülern und Studenten initiiert wird, die sich für einen schnelleren und effizienteren Klimaschutz einsetzen

Die Gründerin der Bewegung ist Greta Thunberg. Sie rief Fridays for Future im August 2018 ins Leben

Jeden Freitag bestreiken Schüler auf der ganzen Welt den Schulunterricht und gehen für ein besseres Klima auf die Straße

In Hamburg ist Luisa Neubauer das Gesicht von Fridays for Future

Am 20. September 2019 beteiligten sich in Hamburg mindestens 70.000 Menschen an dem Protest und setzten ein Zeichen für den Klimaschutz

Im November waren wir gemeinsam über 50.000 auf der Straße, im September sogar über 100.000.



Wir freuen uns auf Freitag und werden mit euch & Greta erneut ein unüberhörbares Zeichen für mehr Klimaschutz setzen! 💚 #HamburgWähltKlima #moin2102 pic.twitter.com/dlRG2jmH4v — Fridays for Future Hamburg ⚓️ (@fff_hamburg) February 19, 2020

Eine größere Brisanz für die Polizei birgt die Nacht zum Sonnabend. Beide Fanlager vom FC St. Pauli und HSV haben angekündigt, sich im Umfeld der Reeperbahn „einstimmen“ zu wollen – Erstere in den einschlägigen Kneipen nahe des Millerntorstadions, Letztere am Hans-Albers-Platz.

Großaufgebot der Polizei beim Derby St. Pauli vs. HSV

Die Polizei setzt auf ihre erprobte Strategie, die Gruppen strikt voneinander zu trennen. Dazu ist voraussichtlich erneut ein Großaufgebot der Bereitschaftspolizei auf St. Pauli erforderlich. „Wir stellen einen gewissen Gewöhnungseffekt fest“, sagte Polizeisprecher Timo Zill mit Blick auf die vergangenen Derbys, bei denen die befürchteten schweren Krawalle ausgeblieben waren. „Nichtsdestotrotz bereiten auch wir uns intensiv vor. Die Rivalität soll möglichst auf dem Platz bleiben“, sagte Zill.

Vor dem Spiel, das am Sonnabend um 13 Uhr angepfiffen wird, wollen die Ultra-Fans beider Lager bereits um 9.30 Uhr jeweils einen Marsch zum Stadion beginnen. Der Treffpunkt für die Anhänger des HSV liegt dabei am Bahnhof Stellingen, für die St.-Pauli-Fans am Millerntorplatz. Wegen befürchteter Zusammenstöße war die ursprünglich avisierte Route vom Bahnhof Eidelstedt zum Stadion geändert worden. Dieses Thema sei „keine Eskalation wert“, hatte die Gruppierung „Ultrà Sankt Pauli“ mitgeteilt: „Da uns mit Eidelstedt sehr wenig verbindet, wechseln wir den Treffpunkt.“

HSV vs. St. Pauli – brisantes Hamburger Derby 2019:

HSV: Pierre-Michel Lasogga erzielte das 1:0 am Millerntor Foto: Witters/Tim Groothuis

Alexander ''Alex'' Meier und Rick van Drongelen. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Pyrotechnik: Zweimal wurde das Spiel unterbrochen. Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Fiete Arp, Pierre-Michel Lasogga und David Bates. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Jan-Philipp Kalla mit Torwart Robin Himmelmann und Christopher Avevor. Foto: TayDucLam / WITTERS



Pierre-Michel Lasogga lässt sich feiern. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Khaled Narey feiert seinen Treffer. Foto: Axel Heimken / dpa

Pierre-Michel Lasogga vor dem Tor. Foto: Axel Heimken / dpa

Alexander Meier mit Rick Van Drongelen Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Mit Köpfchen: Marvin Knoll und Pierre-Michel Lasogga Foto: TimGroothuis / WITTERS



Gestenreich: Torwart Julian Pollersbeck (HSV) mit Orel Mangala Foto: TimGroothuis / WITTERS

Fans des Hamburger SV zünden Feuerwerk. Foto: Christian Charisius / dpa

Orel Mangala, Marvin Knoll, Richard Neudecker und Aaron Hunt kämpfen um den Ball. Foto: Axel Heimken / dpa

Derby des FC St. Pauli gegen den HSV: Die Polizei beschlagnahmt 157 gefälschte Eintrittskarten. Foto: Michael Arning

Ein Fan brennt Pyrotechnik ab. Foto: Fabian Bimmer / Reuters



Pyrotechnik und Spielunterbrechung Foto: TimGroothuis / WITTERS

Derby-Time: St. Paulis Daniel Bulballa (l-r), David Bates, Rick van Drongelen und St. Paulis Christopher Avevor kämpfen um den Ball. Foto: dpa

Fans zünden Pyrotechnik Foto: TimGroothuis / WITTERS

Rauch beim Derby St. Pauli gegen den HSV. Foto: Axel Heimken / dpa

Trainer Hannes Wolf (HSV). Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Derby St. Pauli gegen den HSV: Choreografie im Stadion

FC St. Pauli - Hamburger SV: Fans Des HSV haben ein Banner mit der Aufschrift "Unsere Stadt und ihr Verein" über die Tribüne des Fanblocks gezogen. Foto: Axel Heimken / dpa

Präsidial: Bernd Hoffmann und Oke Göttlich Foto: Oliver Hardt / Bongarts/Getty Images

Gruppenbild der Derbysieger Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Gideon Jung (HSV) und Jeremy Dudziak (St. Pauli) Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Polizisten sichern den HSV-Bus. Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Polizisten auf Pferden und Wasserwerfer sichern den Bereich um das Stadion ab. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Polizeieinsatz an der Feldstraße Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Friedliche Fans. Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Berittene Polizisten beim Derby Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Sie wurden Opfer von Fans. Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Friedliche Fans auf St. Pauli Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Hinter Polizeiketten sammeln sich Fans des HSV zu einem Fanmarsch zum Stadion. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Torgarant? St. Paulis Alex Meier am Stadion

Fans des HSV ziehen am Dammtor mit einem Fanmarsch zum Stadion. dpa-Bildfunk +++ Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Fans des HSV ziehen am Dammtor mit einem Fanmarsch zum Stadion. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hinter Polizeiketten sammeln sich Fans des HSV zu einem Fanmarsch zum Stadion. Wegen anreisender Fans ist der Busverkehr in der Hamburger City teilweise lahmgelegt. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hinter Polizeiketten sammeln sich Fans des HSV zu einem Fanmarsch zum Stadion. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hinter Polizeiketten sammeln sich Fans des HSV zu einem Fanmarsch zum Stadion. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Fans des HSV sammeln sich zu einem Fanmarsch zum Stadion. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Polizisten sicherten den Kiez in der Nacht vor dem Hamburger Lokalderby, um gewalttägige Auseinandersetzungen zwischen Fans des FC St. Pauli und dem HSV zu verhindern. Foto: Michael Arning

Polizisten sichern den Kiez in der Nacht vor dem Hamburger Lokalderby, um gewalttägige Auseinandersetzungen zwischen Fans des FC St. Pauli und dem HSV zu verhindern. Foto: Michael Arning

Vor dem Derby auf St. Pauli Foto: Michael Arning

Der Findling "Alter Schwede" ist am Elbstrand braun, weiß, rot, nachdem ihn offenbar St.Pauli Fans über Nacht in ihren Vereinsfarben angestrichen haben. Foto: Markus Scholz / dpa

Der Findling "Alter Schwede" ist am Elbstrand braun, weiß, rot, nachdem ihn offenbar St.Pauli Fans über Nacht in ihren Vereinsfarben angestrichen haben. Foto: Markus Scholz / dpa



Polizei Hamburg mit Verstärkung aus anderen Bundesländern

Für die Absicherung des Spiels sind auch auswärtige Beamte der Bereitschaftspolizei aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen am Wochenende im Einsatz. Die Polizei ist darauf vorbereitet, dass Fans ohne Ticket für das Spiel erneut versuchen könnten, die Ordner an den Einlasskontrollen zu überrennen.

Der HSV und die Pyrostrafen:

In der Strafentabelle belegt der HSV regelmäßig einen der traurigen Spitzenplätze

2019 verteidigten die HSV-Fans sogar den fragwürdigen Titel des deutschen "Randalemeisters"

In der Saison 2017/18 wurden insgesamt 235.000 Euro Strafe an den DFB fällig

In der Saison 2018/19 überboten die Anhänger diese Summe mit ihrem Fehlverhalten auf 294.150 Euro

Die höchste Einzelstrafe gegen den HSV wurde für Pyrotechnik im Stadtderby beim FC St. Pauli verhängt: 150.000 Euro (10.03.2019)

In der ewigen Strafentabelle seit der Saison 2011/12 liegt der HSV mit 1,131 Millionen Euro auf Rang drei (Stand: Februar 2020)

Wie es in Sicherheitskreisen heißt, sei die Lage am Volksparkstadion besser beherrschbar als bei den vergangenen zwei Partien der Stadtrivalen, die jeweils im Millerntorstadion stattfanden. Nach Abendblatt-Informationen soll die verstärkte Präsenz der Polizei jedoch noch bis zum Sonntag andauern, da weiterhin gewalttätige Aktionen möglich sein.

Am Sonnabend werben Parteien noch an Wahlständen um Stimmen. Weitere Veranstaltungen der AfD, die aus Sicherheitsgründen häufig begleitet werden müssen, sind der Polizei jedoch nicht bekannt. Die Wahlparty der Hamburger AfD findet am Sonntag an einem geheimen Ort statt.