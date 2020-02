DFB-Pokal: Ex-HSV-Profi Kostic schießt Frankfurt ins Viertelfinale

Favorit Leipzig ereilt vor dem Bundesliga-Gipfel das Aus. Düsseldorf zieht in Kaiserslautern den Kopf aus der Schlinge.

Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat seinen Ruf als RB-Leipzig-Schreck bestätigt und darf vom dritten DFB-Pokal-Finale innerhalb von vier Jahren träumen. Das Team von Trainer Adi Hütter besiegte die Sachsen im Achtelfinale am Dienstagabend mit 3:1 (1:0) und feierte damit zehn Tage nach dem 2:0-Erfolg in der Bundesliga den nächsten Sieg über Leipzig.

Mit einem Handelfmeter nach Videobeweis brachte Andre Silva (17.) die Gastgeber vor 47.400 Zuschauern in Führung. Nach der Pause erhöhte der frühere HSV-Profi Filip Kostic (51.) für den fünfmaligen Pokalsieger. Für die Gäste erzielte Winter-Neuzugang Dani Olmo (69.) zwar den Anschlusstreffer, doch abermals Kostic (90.+5) machte alles klar.

Für verunsicherte und weitgehend harmlose Leipziger war es ausgerechnet vor dem mit Spannung erwarteten Gipfel beim FC Bayern am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) schon das dritte sieglose Spiel in Serie. Der Anschluss durch Dani Olmo (69.) kam zu spät.

Trapp über Ex-HSV-Profi Kostic: "Maschine"

„Das muss bei den Jungs erst einmal sacken. Der Elfmeter war der Knackpunkt, obwohl wir auch trotz unserer Fehler noch gewinnen hätten können“, sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann bei Sport1 und blickte dem Gastspiel in München mit gemischten Gefühlen entgegen: „Der Pokal bleibt im Kopf, aber München wird etwas anderes, weil die Bayern nicht so tief wie Frankfurt stehen werden.“

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic führte den Erfolg unterdessen auch auf die Winterpause zurück: „Wir waren in einem Loch, in das man bei unserer Belastung immer mal fallen kann. Aber die Ruhe hat uns gut getan.“ Frankfurts Schlussmann Kevin Trapp schickte Matchwinner Kostic ein Sonderlob: „Filip ist eine Maschine, den kriegst du nicht kaputt.“

Düsseldorf gelingt in Kaiserslautern Befreiungsschlag

Fortuna Düsseldorf ist erstmals seit 24 Jahren ins Viertelfinale des DFB-Pokals gestürmt und geht nach dem ersten Erfolgserlebnis unter Neu-Trainer Uwe Rösler gestärkt in den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Der Pokalsieger von 1979 und 1980 setzte sich am Dienstag beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern nach 1:2-Rückstand zur Pause am Ende noch mit 5:2 durch und darf sich neben dem sportlichen Erfolg über eine Prämie von 1,4 Millionen Euro freuen.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben“, sagte Rösler. „Der Sieg hilft uns, unsere Moral weiter auszubauen.“

Brachte Düsseldort beim FCK auf die Siegerstraße: Torjäger Rouwen Hennings.

Foto: dpa

Opoku Ampomah (9. Minute), zweimal Rouwen Hennings (49./78.), Matthias Zimmermann (65.) und Kevin Stöger (83.) trafen vor 35.314 Zuschauern für das Bundesliga-Schlusslicht. Christian Kühlwetter hatte die Roten Teufel mit einem Doppelpack (10., 39./Foulelfmeter) zwischenzeitlich von der nächsten Pokal-Überraschung nach Erfolgen gegen den Erstligisten Mainz 05 und den Zweitligisten 1. FC Nürnberg träumen lassen. „Der Sieg für Düsseldorf war verdient“, räumte FCK-Trainer Boris Schommers ein. „Gerade in der Offensive hat man heute den Klassenunterschied gesehen.“

