FC Barcelona will angeblich Timo Werner – sofort

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 21. Januar 2020:

Babbel gibt Schiedsrichter Schuld an seiner Entlassung

Trainer Markus Babbel macht die schlechten Schiedsrichter-Leistungen in Australien für sein Aus bei den Western Sydney Wanderers und die Entlassung seines Kollegen Marco Kurz (Melbourne Victory) verantwortlich. „Es war fast wie Glücksspiel unter freiem Himmel. Da waren Entscheidungen dabei, die uns den Job gekostet haben“, sagte Babbel bei Sport1.

Seinem Ex-Verein macht Babbel nach dem Rauswurf keinen Vorwurf – im Gegenteil. „Ein großes Kompliment an die Verantwortlichen, dass sie so lange versucht haben, mit mir die Kurve zu kriegen. Aber die Resultate haben einfach gefehlt“, sagte der 47-Jährige.

Hart geht Babbel dagegen mit einem Printjournalisten ins Gericht, „der versucht hat, extrem böse auf den Verein draufzuhauen, und meinen Co-Trainer attackiert hat. Das war Rufmord. Das ging gar nicht.“ Der Mann soll Mitglied beim Stadtrivalen FC Sydney gewesen sein, „er versuchte einfach, polemisch zu berichten“.

Babbel hatte seinen Job nach dem 0:1 gegen Perth Glory verloren, der dritten Liga-Niederlage nacheinander. Der frühere Nationalspieler war bei den Wanderers seit Mai 2018 im Amt.

Klassiker in Liverpool: Manchester United droht Nachspiel

Die 0:2-Niederlage gegen den FC Liverpool hat für Manchester United womöglich ein Nachspiel. Wie der englische Fußballverband FA mitteilte, muss sich der Rekordmeister für das angebliche Fehlverhalten seiner Spieler während des Matches verantworten.

Rund um einen letztlich per Videobeweis annullierten Treffer von Roberto Firmino hatten die United-Spieler bei Schiedsrichter Craig Pawson protestiert (26.). Torwart David De Gea erhielt dabei die Gelbe Karte. Es soll nun geprüft werden, ob die United-Profis gegen die Regel E20(a) der FA verstoßen haben. Der Klub hat bis Donnerstag Zeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern.

Kazakevics übernimmt Lettland

Dainis Kazakevics ist neuer Trainer der lettischen Nationalmannschaft. Der 38-jährige Lette tritt die Nachfolge des Slowenen Slavisa Stojanovic an, der am Montag nach wochenlangen Spekulationen beurlaubt worden war. Kazakevics trainierte zuletzt die U-21-Auswahl des baltischen Landes und erhält einen Dreijahresvertrag, wie der Verband in Riga mitteilte. Er ist bereits der fünfte Nationaltrainer in den vergangenen vier Jahren.

Stojanovic trainierte Lettland seit März 2019. Unter seiner Leitung hatte die Nationalmannschaft die Qualifikation für die EM 2020 bestritten und klar verpasst. In zehn Gruppenspielen gelang Lettland nur ein Sieg – ein unerwarteter 1:0-Erfolg im letzten Heimspiel gegen Österreich. Fußball spielt in Lettland nur eine Nebenrolle hinter Eishockey und steckt in der Krise.

Barcelona will Timo Werner angeblich sofort holen

Der FC Barcelona soll einem Medienbericht zufolge Interesse an Torjäger Timo Werner vom Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig haben. Die Katalanen suchten dringend einen Ersatz für Stürmerstar Luis Suárez, der nach einer Knieoperation vier Monate pausieren muss, berichtete die spanische Zeitung „Sport“ am Dienstag. Die Barça-Clubspitze habe ursprünglich keine Pläne gehabt, im Januar neue Spieler einzukaufen, „aber die Abwesenheit des Uruguayers hat die Pläne radikal verändert“, so das Blatt.

Der 23-jährige Werner hatte seinen Vertrag bei Leipzig erst im August bis 2023 verlängert. Zusammen mit Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist er derzeit mit 20 Treffern in 18 Partien erfolgreichster Torjäger in der Fußball-Bundesliga.

Der amtierende spanische Meister Barcelona wolle aber nicht viel mehr als 30 Millionen Euro für einen Suárez-Ersatz zahlen oder alternativ einen Mittelstürmer mit Kaufoption zunächst ausleihen, hieß es. Neben Timo Werner prüfe die Clubführung auch noch andere Optionen. Denn es gilt als eher unwahrscheinlich, dass Leipzig seinen Topspieler ziehen lassen wird.

Hertha bessert Angebot für Tousart nach

Hertha BSC hat nach Informationen der „L'Équipe“ ein zweites Angebot für den französischen Mittelfeldspieler Lucas Tousart von Olympique Lyon abgegeben. Der Berliner Bundesligaclub sollen die ursprüngliche Summe von rund 20 Millionen Euro um fünf Millionen Euro erhöht haben, schreibt die Zeitung ohne Angabe von Quellen.

Der 22 Jahre alte Tousart hatte in der vergangenen Saison seinen Vertrag bis Juni 2023 beim Tabellensiebten der französischen Ligue 1 verlängert.

Bayern will Reals Odriozola verpflichten

Der FC Bayern München ist laut Medienberichten am Spanier Álvaro Odriozola von Real Madrid interessiert. Nach Informationen von „Sport Bild“ und „Bild“ steht der deutsche Rekordmeister „kurz vor der Verpflichtung eines Rechtsverteidigers“. Dabei sei der 24 Jahre alte Odriozola in den Fokus gerückt. Dieser war 2018 von Real Sociedad San Sebastian zu den Königlichen gewechselt, kommt aber an Dani Carvajal nicht vorbei.

Sky Sport hatte bereits am Montagabend gemeldet, dass im Sommer Achraf Hakimi von Borussia Dortmund zu Real zurückkommen werde, weshalb die Madrilenen Odriozola „wohl die Freigabe für den FC Bayern geben würden“. Zuletzt wurden als potenzielle neue Rechtsverteidiger für die Münchner auch Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), João Cancelo (Manchester City) oder Nelson Semedo (FC Barcelona) gehandelt.

Nagelsmann: Spieler manchmal überfordert von mir

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann ist sich seiner ambitionierten und für die Profis zum Teil anstrengenden Arbeitsweise durchaus bewusst. „Ich fordere schon viel von meinen Spielern und bin immer – das gebe ich auch gerne zu – an der Grenze der Überforderung bei den Spielern“, sagte der Coach des Bundesliga-Tabellenführers RB Leipzig in einem am Dienstag veröffentlichten Interview bei „100 % Bundesliga – Fußball bei Nitro“. Er sei daher „auf Feedback angewiesen, von den Spielern selbst und vom Trainerstab, wann es mal genug ist mit Besprechungen“, sagte der 32-Jährige und betonte: „Als Trainer hast du immer den Drang, viel zu machen, viel zu erzählen, ihnen viel zu zeigen. Irgendwann ist die Aufnahmekapazität erreicht.“

RB führt die Tabelle der Bundesliga aktuell mit vier Punkten Vorsprung auf den FC Bayern München an. Im Moment seien seine Spieler zufrieden und hätten „nicht das Gefühl der Überforderung, weil wir Änderungen auch behutsam gemacht haben“, sagte Nagelsmann. „Letztlich ist RB erfolgreich geworden auch ohne meine Ideen. Jetzt geht es darum, das zu stabilisieren und vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher zu sein, aber das andere darf nicht darunter leiden.“

Paderborn erwartet Millionengewinn

Der SC Paderborn rechnet in der laufenden Saison mit einem Gewinn von sechs bis acht Millionen Euro. Wie der Bundesliga-Aufsteiger auf seiner Mitgliederversammlung bekanntgab, wird die ausgegliederte SC Paderborn GmbH & Co. KGaA 2019/20 einen voraussichtlichen Umsatz von 45 bis 50 Millionen Euro bei einem Eigenkapital von acht bis zehn Millionen Euro erzielen. Der Verein habe seine Schulden aus der Vergangenheit komplett abgebaut.

Im Rahmen der Versammlung am Montagabend wurde der langjährige und im vergangenen Jahr gestorbene frühere SCP-Präsident und Hauptsponsor Wilfried Finke zudem zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono stellte noch einmal den Kampfgeist des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga heraus. „Aufgeben ist für uns keine Option. Wir haben eine reelle Chance, den Klassenerhalt zu schaffen“, sagte der 50-Jährige. Die Ostwestfalen liegen nach dem 18. Spieltag fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz und sechs Zähler hinter Rang 15.

Lazio fordert Geld von rassistischen Fans

Der italienische Erstligist Lazio Rom bittet seine Fans nach rassistischen Ausfällen zur Kasse. Klubchef Claudio Lotito forderte am Montag von den stärksten Lazio-Ultragruppen 50.000 Euro wegen Rufschädigung, nachdem der Klub zuletzt mehrmals aufgrund von Fehlverhaltens seiner Anhänger mit Strafen belegt worden war.

Beim 2:1-Auswärtssieg bei Brescia Calcio Anfang Januar waren Lazio-Fans mit fremdenfeindlichen Sprechgesängen gegen den gegnerischen Stürmerstar Mario Balotelli negativ aufgefallen, die Disziplinarkommission des nationalen Verbandes verhängte gegen den Klub eine Strafe von 20.000 Euro. Schon beim Europa-League-Heimspiel gegen Stade Rennes im vergangenen Oktober hatte es rassistische Vorfälle vonseiten der Lazio-Fans gegeben. Auch die Europäische Fußball-Union (UEFA) belegte die Römer mit einer Strafe von 20.000 Euro.

Nach Schiedsrichterstreik: Auf Zypern wird wieder gespielt

Der Profifußball in Zypern nimmt nach dem Schiedsrichter-Streik als Folge einer Bombenattacke am kommenden Wochenende wieder den Spielbetrieb auf. Das gaben die Unparteiischen am Montag bekannt, nachdem ihnen der nationale Fußballverband CFA und Justizminister George Savvides mehrere Zusagen gemacht hatten. So wird unter anderem die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen für Schiedsrichter erhöhen, die sich bedroht fühlen.

Zuvor war das Fahrzeug des Unparteiischen Andreas Constantinou bei einer Explosion in Larnaka beschädigt worden. Die CFA bezeichnete dies als einen „terroristischen Akt“, der den Fußball in Zypern erschüttere und unter den Unparteiischen für ein „Klima der Angst“ gesorgt habe. Zuletzt hatte es immer wieder Berichte über versuchte Spielmanipulationen auf der Insel gegeben.

Bereits 2015 hatte sich der Verband genötigt gesehen, den Spielbetrieb auszusetzen. Auch damals streikten die Schiedsrichter nach einer Bombenexplosion.