Hamburg. Der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC haben ihren Einspruch gegen die Wertung ihrer Niederlagen beim HSV vor dem Deutschen Fußball-Bund zurückgezogen. Das gaben die drei Zweitliga-Vereine am Dienstagnachmittag bekannt. Die drei Clubs hatten Zweifel an der Spielberechtigung von HSV-Profi Bakery Jatta geltend gemacht. Am Montag hatte das Bezirksamt Hamburg-Mitte die Anhörung im Fall Jatta eingestellt. Es gebe keinen Zweifel an der Richtigkeit seiner Angaben zur Identität, ausländerrechtlich sei der Fall damit abgeschlossen.

"Mit der Entscheidung der zuständigen Behörde hat sich die sportjuristische Frage für den Club geklärt, und wir sehen keine Veranlassung mehr, den Einspruch … aufrechtzuerhalten", schrieb der 1. FC Nürnberg in einer Erklärung. Der Bundesliga-Absteiger hatte sein Heimspiel gegen den HSV Anfang August mit 0:4 verloren.

Dies sei "eine verdiente Niederlage" gewesen, hieß es jetzt vonseiten der Nürnberger. "Durch die veränderte Indizienlage hat sich in einem unsicheren Umfeld nun mehr Klarheit für uns ergeben, und es besteht kein Grund mehr, die Rechtmäßigkeit der Spielberechtigung zu hinterfragen. Wir sind froh, dass eine Regelverletzung ausgeschlossen werden konnte und wir uns nun ausschließlich wieder dem Sportlichen zuwenden können." Ähnlich äußerten sich der KSC und Bochum.

Clubs verurteilen Anfeindungen gegen Jatta

Noch am Wochenende war bekannt geworden, dass Nürnberg einen Spezialisten engagieren wollte, der die Übereinstimmung Jattas mit dem früheren gambischen Juniorennationalspieler Bakary Daffeh nachweisen sollte. Zudem sollte am kommenden Montag bei der Beweisaufnahme vor dem DFB-Sportgericht ein Kronzeuge aus dem Senegal Jatta (21) als den zweieinhalb Jahre älteren Daffeh identifizieren. Davon ist nun keine Rede mehr.

Die Nürnberger wie auch Bochum und der KSC hatten für ihren Protest viel Kritik einstecken müssen. Die Vereine hatten dies mit ihrer rechtlichen Verantwortung begründet: Hätte man auf einen Protest verzichtet und dadurch mögliche Punkte nicht gewonnen, hätte man im Fall eines Abstiegs oder nicht erreichten Aufstiegs haftbar gemacht werden können. "Dem KSC ging es zu jedem Zeitpunkt ausschließlich darum, den Verein vor einem etwaigen Wettbewerbsnachteil zu schützen", versicherten die Karlsruher am Dienstag. Pokalgegner Chemnitzer FC und Ligarivale Hannover 96 hatten ihre Niederlagen allerdings klaglos akzeptiert.

Nachdem die Zeitschrift "Sport-Bild" die Zweifel an Jattas Identität aufgeworfen hatte, waren die vergangenen Wochen für den Gambier zum Spießrutenlauf geworden. Die AfD hatte Jatta zum Symbol der aus ihrer Sicht verfehlten Ausländerpolitik in Deutschland erklärt. Beim HSV-Spiel in Karlsruhe hatten KSC-Fans Jatta gnadenlos ausgepfiffen. "Wir bedauern es sehr, dass die Diskussionen um Bakery Jatta in den vergangenen Wochen besonders emotional geführt wurden", erklärten die Nürnberger und Bochumer nun gleichlautend. "Die Anfeindungen gegen ihn wie auch die populistische oder parteipolitische Instrumentalisierung verurteilen wir auf das Schärfste. Wir wünschen Bakery Jatta alles erdenklich Gute!"

Der KSC, der dem HSV 2:4 unterlag, äußerte sich zurückhaltender: "Wir sind froh, dass sich die Angelegenheit jetzt für alle Beteiligten im positiven Sinne entwickelt hat, und wünschen insbesondere Bakery Jatta nach dieser für ihn sehr schwierigen Zeit nur das Beste."