Hamburg. Der HSV will als Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga in die erste Länderspielpause der Saison gehen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking trifft an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Nordduell auf den Bundesliga-Absteiger Hannover 96.

Bis auf die für längere Zeit verletzten Timo Letschert, Ewerton und Christoph Moritz stehen Hecking alle Spieler zur Verfügung. Auch Kapitän Aaron Hunt meldete sich fit zurück. Aber der Coach vertraut zunächst einmal der Siegerelf von Karlsruhe.

Für Hunt hatte Jonas David seinen Platz im 20-Mann-Kader abgeben müssen.

Slomka nimmt drei Änderungen vor

96-Trainer Mirko Slomka nimmt nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Greuther Fürth gleich drei Änderungen vor. Für Muslija, Teuchert und den verletzten Maina spielen Weydandt, Haraguchi und Elez. Kapitän Bakalorz darf sich trotz zuletzt schwacher Form noch einmal versuchen.

Trotz des Wirbels um die Identität von Hamburgs Stürmers Bakery Jatta hat der HSV gleich zu Saisonbeginn eine Erfolgsserie mit drei Siegen nacheinander hingelegt. Vor dem fünften Spieltag haben die Hamburger zehn Punkte auf dem Konto. Der Gegner aus Niedersachsen ist mit fünf Zählern eher durchwachsen in die Mission Wiederaufstieg gestartet.

