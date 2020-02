Die HSV-News am Donnerstag, den 6. Februar 2020:

KSC-Fanbeauftragter verteidigt Pfiffe gegen HSV-Stürmer Jatta

Trotz des 4:2-Siegs mit dem HSV erlebte Bakery Jatta im vergangenen August beim Spiel beim Karlsruher SC seine wohl bittersten eineinhalb Stunden als Profi. Heimfans pfiffen den Gambier bei jeder seiner Ballberührungen aus. 18 Tage zuvor hatte die "Sport-Bild" erstmals über Zweifel an Jattas Identität berichtet.

Ein Fall von Rassismus? Nein, findet der KSC-Fanbeauftragte Wolfgang Sauer. "Uns da Rassismus zu unterstellen ist lächerlich", sagte er der "Hamburger Morgenpost". Gepfiffen worden sei vielmehr, weil Jatta früh im Spiel eine Schwalbe gemacht habe."Das war ein Täuschungsversuch, da waren die Leute halt sauer. 80 Prozent der Pfiffe danach gehen darauf zurück." Und die übrigen 20? Sauer: "Es kam dann eines zum anderen", sagt Sauer. "Keiner wusste genau, wer er war, ob alles rechtens war."

Tatsächlich hatte auch HSV-Trainer Dieter Hecking nach erneuter Ansicht des Spiels Verständnis für Sauers Interpretation der Pfiffe geäußert: "Baka hatte leider auch eine Szene drin, die hätte er nicht machen brauchen, als er in den Strafraum geht. Das war natürlich für die Hardcore-Fans ein willkommenes Fressen, noch mehr auf ihn zu gehen." KSC-Manager Oliver Kreuzer hatte sich wiederum für das Verhalten der Fans entschuldigt.

Wie der 1. FC Nürnberg und der VfL Bochum wollte auch der Karlsruher SC in der Hinrunde seine Niederlage gegen den HSV juristisch anfechten, weil er Bakery Jattas Spielberechtigung infrage stellte. Alle drei Clubs zogen ihren Einspruch beim Deutschen Fußball-Bund zurück, nachdem die Behörden ihre Untersuchungen eingestellt hatten.

Nationaltrainer gratuliert Pohjanpalo zum HSV

Vom Wechsel zum HSV versprach sich Joel Pohjanpalo vor allem, sich für die EM im kommenden Sommer empfehlen zu können – bei seinem bisherigen Club Bayer Leverkusen hätte er dafür womöglich nicht genügend Spielzeit bekommen.

Und siehe da: Nach seinem Premierentreffer beim 3:1-Sieg in Bochum am Montag bekam der Stürmer prompt eine Nachricht von Finnlands Nationaltrainer Markku Kanerva. "Er hat mich zu meiner Entscheidung, nach Hamburg zu wechseln, beglückwünscht", sagte Pohjanpalo der "Bild"-Zeitung. Für die A-Nationalmannschaft kam er bislang 28-mal zum Einsatz und erzielte sechs Tore.

Bilder vom HSV-Sieg in Bochum:

Rick van Drongelen (o.) und seinen HSV-Kollegen feiern Sonny Kittel (irgendwo in der Jubeltraube), der mit seinem elften Saisontor alles klar gemacht hat. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Kaum drin, schon drin: Der eben eingewechselte HSV-Stürmer Joel Pohjanpalo (M.) lässt sich für seinen Führungstreffer feiern. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Hamburgs Timo Letschert (r.) spitzelt Bochums Silvère Ganvoula den Ball vom Fuß. Foto: Guido Kirchner / dpa

Handball? Kofball! Adrian Fein vom HSV (r.) im Zweikampf mit Bochums Tom Weilandt. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Simon Zoller (l., gegen HSV-Verteidiger Rick van Drongelen) brachte den VfL in Führung. Foto: imago images/Team 2



HSV-Verteidiger Rick van Drongelen beschattet Bochums Silvère Ganvoula. Foto: TimGroothuis / WITTERS

HSV-Verteidiger Timo Letschert (r.) kann klären, Bochums Anthony Losilla nur zuschauen. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Bochums Silvère Ganvoula (l.) macht gegen Hamburgs Jeremy Dudziak das Bein lang. Foto: TimGroothuis / WITTERS

HSV-Stürmer Lukas Hinterseer (r.) wollte sich an früherer Wirkungsstätte besonders in Szene setzen. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Bochums Danilo Soares (u.) klärt gegen HSV-Angreifer Bakery Jatta zur Ecke. Foto: imago images/Noah Wedel



Adrian Fein (r.) vom HSV lässt gegen Bochums Silvère Ganvoula das Bein stehen. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Ex-Hamburger gegen Ex-Bochumer: HSV-Stürmer Lukas Hinterseer (r.) im Zweikampf mit Robert Tesche. Foto: Guido Kirchner / dpa

Tim Leibold vom HSV freut sich über sein Ausgleichstor in Bochum. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Bochums Silvère Ganvoula (l.) stoppt Jeremy Dudziaks Dribbling. Foto: TimGroothuis / WITTERS

HSV-Linksverteidiger Tim Leibhold (l.) wird von Bochums Tom Weilandt verfolgt. Foto: Mauelshagen / imago images/Nordphoto



Bochums Torhüter Patrick Drewes macht sich lang, aber Adrian Feins Schuss klatscht an den Pfosten. Foto: imago images/Noah Wedel

Adrian Fein (l., gegen Bochums Silvère Ganvoula) hatte bei einem Pfostenschuss Pech. Foto: Wunderl / imago images/Beautiful Sports

Bochums Vitaly Janelt (l.) kommt gegen HSV-Neuverpflichtung Louis Schaub zu spät. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Tom Weilandt (l.) vom VfL Bochum im Laufduell mit HSV-Rechtsverteidiger Jordan Beyer. Foto: Tim Rehbein / imago images/RHR-Foto

Das riecht nach Geldstrafe: HSV-Fans zünden vor dem Spiel bengalische Feuer. Foto: Wunderl / imago images/Beautiful Sports



Trainer Dieter Hecking vertraute derselben Anfangself wie beim Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Für den neuen HSV-Stürmer Joel Pohjanpalo hieß das: Er musste zunächst einmal auf der Bank Platz nehmen. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Martin Harnik stand erstmals nach seinem Muskelfaserriss wieder im HSV-Kader. Foto: imago images/Noah Wedel

Bochums Trainer Thomas Reis soll den Traditionsclub vor dem Absturz in die Drittklassigkeit bewahren. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Der HSV-Vorstand gab sich in Bochum die Ehre: Clubchef Bernd Hoffmann war ebenso vor Ort … Foto: TimGroothuis / WITTERS



… wie Sportvorstand Jonas Boldt. Foto: TimGroothuis / WITTERS



In dem Interview erzählte Pohjanpalo auch, dass er bis zu seinem 13. Lebensjahr bei HJK Helsinki Eishockey gespielt habe. In seiner Leverkusen-Zeit habe er auch einmal mit den Profis der Düsseldorfer EG trainiert, einige DEL-Spiele habe er auch als Fan besucht. Eishockeyspieler zu werden sei für ihn aber nie eine Option gewesen: "Fußball ist einfach zu cool."

KSC-Trainer Eichner will beim HSV an Pokalleistung anknüpfen

Wollte er den HSV vielleicht in Sicherheit wiegen? Nach dem Pokal-Aus beim Regionalligaclub 1. FC Saarbrücken erklärte der Interimstrainer des Karlsruher SC am Mittwochabend doch tatsächlich, man wolle am Sonnabend (13 Uhr) in Hamburg "genau da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben". Nach Abendblatt-Informationen war im Volksparkstadion kein Zähneklappern zu vernehmen.

Was Eichner offenbar meinte: Er hatte seiner Mannschaft eine mutigere Spielweise verordnet als unter seinem am Montag entlassenen Vorgänger Alois Schwartz und von ihr verlangt, "den ganzen Laden 15 bis 20 Meter weiter nach vorn zu verschieben". Dass sich der KSC dennoch in 120 Minuten kein Gegentor eingefangen habe, sei positiv.

Pressekonferenz nach dem Pokalspiel Saarbrücken – Karlsruhe

Der Favorit fand gegen kompakte Gastgeber allerdings im Angriff auch keine Lösungen, und so entschied das Elfmeterschießen letztlich zugunsten des Außenseiters. Karlsruhe ist als Tabellen-17. der Zweiten Liga akut abstiegsgefährdet.

Ex-HSV-Profi Klingbeil übernimmt bei Drittligist Jena

Der frühere HSV-Profi René Klingbeil soll "für die nächsten zwei bis drei Ligaspiele" in der 3. Liga den FC Carl Zeiss Jena trainieren. In dieser Zeit will der Tabellenletzte einen neuen Coach finden, der „zum einen gemeinsam mit der Mannschaft alles versucht, den Klassenerhalt zu schaffen, und auf der anderen Seite im Falle eines Abstiegs in die Regionalliga den dortigen Neuaufbau anpackt“, wie es in einer Mitteilung hieß.

Der bisherige Trainer Rico Schmitt, dessen Assistent Klingbeil war, wurde am Mittwochabend nach nur drei Siegen aus 22 Spielen entlassen. Auch ein Vorfall in der Kabine hatte für Wirbel gesorgt. Schmitt soll in der vergangenen Woche auf Verteidiger Marius Grösch eingebrüllt und diesen sogar zum Weinen gebracht haben. Laut "Bild"-Zeitung hatten sich Grösch und Daniel Stanese in der Kabine mit einem Tennisball aufgewärmt, Stanese habe sich dabei am Auge verletzt.

Klingbeil (38) bestritt zwischen 2004 und 2007 für die HSV-Profis 67 Pflichtspiele. Seine aktive Karriere beendete er 2017 bei Carl Zeiss Jena. Im vergangenen Oktober hatte ihn sein Club Jena als Co-Trainer geholt. Der Rückstand der Thüringer auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt bereits zwölf Punkte.