Dirk Schuster neuer Trainer in Aue?

Zweitligist FC Erzgebirge Aue präsentiert eine Woche nach der Beurlaubung von Daniel Meyer einen neuen Cheftrainer. Dirk Schuster soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montagnachmittag offiziell vorgestellt werden. Der Club lud für 15.30 Uhr zu einer Pressekonferenz ein, ohne den Namen des neuen Trainers zu nennen. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet, dass die Unterschrift Schusters kurz bevorstehe.

Der sächsische Club hatte sich am 19. August nach mehr als einem Jahr überraschend von Meyer getrennt. Zu den Gründen wollte sich der Verein bislang nicht äußern. Der ehemalige Spieler Marc Hensel hatte die Mannschaft als Interimstrainer eine Woche lang betreut. Gegen den VfB Stuttgart erkämpften sich die Auer am Freitag ein 0:0. Mit sieben Punkten rangieren die Erzgebirger derzeit auf dem fünften Tabellenplatz.

Der 51 Jahre alte Schuster hatte bis zu seiner Freistellung im Februar den Ligakonkurrenten SV Darmstadt 98 trainiert. Mit den Hessen schaffte er zwischen 2013 und 2015 den direkten Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga und hatte sich dadurch deutschlandweit einen Namen gemacht. 2016 wurde der gebürtige Karl-Marx-Städter sogar zum „Trainer des Jahres“ gewählt. Das erste Mal wird Schuster am Sonntag im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel auf der Auer Trainerbank Platz nehmen.

CFC-Insolvenzverwalter kritisiert Problemfans

Insolvenzverwalter Klaus Siemon vom Drittligisten Chemnitzer FC hat die jüngsten rassistischen und antisemitischen Beleidigungen einiger CFC-Fans scharf kritisiert. „Dies sind unglaubliche, unfaire Entgleisungen gegen das eigene Team. Die Fanszene, die versucht, dies zu relativieren, hat total versagt“, sagte der 60-Jährige im Interview mit dem kicker.

Beim Auswärtsspiel am Sonnabend bei Bayern München II (2:2) waren von Teilen der Chemnitzer Fans Sprechchöre wie „Thomas Sobotzik, du Judensau“ oder „Daniel Frahn ist wenigstens kein Neger“ zu hören gewesen. Der Sportliche Leiter Sobotzik kämpft seit Monaten gegen die rassistischen Kräfte im Verein an, Ex-Kapitän Frahn wurde wegen seiner angeblichen Nähe zu rechtsextremen Fan-Gruppierungen suspendiert. Die Mannschaft verzichtete auf den sonst üblichen Gang vor die Anhänger, der Klub bezeichnete die Äußerungen in einer Pressemitteilung als „widerlich“ und kündigte rechtliche Schritte an. Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will in der Sache ermitteln.

„Natürlich geben mir all diese Ereignisse zu denken“, sagte Siemon. Auch er sei „zum Ziel des Hasses in der Südkurve“ geworden. Doch den Kampf für mehr Toleranz will die Klubführung nicht aufgeben. „Wir - und da meine ich das sportliche Führungsteam um Geschäftsführer Thomas Sobotzik, Chefcoach David Bergner, Co-Trainer Sreto Ristic und meine Person sowie die Gesellschafter - sind mit dem klaren Auftrag angetreten: Die GmbH ist ein Bollwerk gegen Rechtsradikalismus“, sagte Siemon: „Dafür stehen und kämpfen wir. Gerade deshalb werden wir bekämpft!“

Klopp kündigt ein Sabbatjahr an

Jürgen Klopp plant nach dem Ende seiner Amtszeit beim FC Liverpool eine Auszeit ein. „Davon muss man ausgehen“, antwortete der Coach des Champions-League-Siegers in einem „Kicker“-Interview auf die Frage, ob er erst einmal eine Pause einlege, wenn sein Vertrag in Liverpool ende. Der aktuelle Kontrakt des 52-Jährigen läuft noch bis zum 30. Juni 2022.

Kann nur ganz oder gar nicht: Liverpools deutscher Trainer Jürgen Klopp.

Foto: Imago/Action Plus

Zuletzt hatte Klopps Berater Marc Kosicke bestätigt, dass Liverpool mit Klopp gerne verlängern wolle. Er habe „absolut genug Energie für das, was ich mache“, sagte Klopp dem „Kicker“ (Montag). „Ich habe nur ein Problem: "Ein bisschen" kann ich nicht. Ich kann nur "ganz oder gar nicht".“

Wenn er eines Tages für sich entscheide, dass er nicht mehr könne, „dann höre ich auf für ein Jahr“, sagte der ehemalige Bundesliga-Coach. „Und nach diesem Jahr muss die Entscheidung definitiv fallen. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch sehr hoch, dass mein Energielevel dann absolut wieder da ist, wo es hingehört, und ich den Job so machen kann, wie ich ihn machen will“, sagte Klopp.

Barça: Teenie-Debüt und Griezmann-Show

Antoine Griezmann hat den spanischen Meister FC Barcelona mit einem Traumeinstand im Camp Nou zum ersten Saisonsieg geschossen. Beim 5:2 (1:1) gegen Betis Sevilla sorgte der 120 Millionen Euro teure Neuzugang am 2. Spieltag mit einem Doppelpack (41./50.) für die Wende, nachdem Betis durch Nabil Fekir (15.) in Führung gegangen war.

In Abwesenheit der angeschlagenen Superstars Lionel Messi, Luis Suarez und Ousmane Dembele schossen Nachwuchsspieler Carles Perez Sayol (56.), Jordi Alba (60.) und Arturo Vidal (77.) den am Ende standesgemäßen ersten Saisonsieg der Katalanen heraus, Sevillas Loren (79.) markierte den Endstand. Bei Athletic Bilbao hatte Barca zu Saisonbeginn überraschend verloren.

Gelungener Einstanbd: Anssumane Fati nach seinem Barça-Debüt.

Foto: Reuters

Aufgrund der zahlreichen Verletzungen kam der erst 16 Jahre, neun Monate und zwölf Tage alte Anssumane „Ansu“ Fati zu seinem Profi-Debüt. Der aus Guinea-Bissau stammende Teenager, der im Alter von zehn Jahren in die Nachwuchsabteilung von Barça aufgenommen worden war, wurde in der 78. Minute eingewechselt. Nur Victor Martinez war 1941 bei seinem Liga-Debüt für die Katalanen jünger gewesen.

Den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte Atletico Madrid: Der Vizemeister gewann bei CD Leganes 1:0 (0:0) und rückte hinter den FC Sevilla auf Tabellenplatz zwei vor. Das Siegtor erzielte der spanische Nationalspieler Victor Vitolo nach einem starken Dribbling des 126 Millionen Euro Einkaufs Joao Felix (71.).

Popp übt Selbstkritik nach WM-Aus

Spielführerin Alexandra Popp hat nach dem Viertelfinal-Aus der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich auch Selbstkritik geübt. „Vielleicht hätte ich in der einen oder anderen Situation mehr den Mund aufmachen können, habe es aber nicht getan, weil ich auch nicht wusste, wie die anderen Spielerinnen damit umgehen können“, sagte die 28-Jährige dem „Kicker“ und ergänzte: „Früher haben uns die älteren Spielerinnen verbal auch mal auseinandergenommen. Das gibt es jetzt nicht mehr so. Wenn man jetzt mal den Mund aufmacht, wird das nicht mehr so angenommen, habe ich das Gefühl. Mich hat das damals aber weitergebracht.“

Bei der Weltmeisterschaft war die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Viertelfinale an Schweden gescheitert. Die 51-Jährige hatte später eingeräumt, dass das eingeforderte Prinzip der offenen Tür während des Turniers nur bedingt funktioniert habe. Sie selbst habe das Gespräch gesucht, „weil ich auch hin und wieder gemerkt habe, dass es in der Mannschaft nicht immer harmoniert hat und die eine oder andere mit ihrer Position im Team nicht so zufrieden war“, sagte Popp in dem Interview des Fachmagazins.

Sie habe auch mit ihren Mitspielerinnen gesprochen. „Und mehr als ihnen zu sagen, dass sie auf die Trainerin zugehen sollen, kann ich auch nicht machen. Aber einige waren nicht so weit, dass sie sich das getraut haben“, sagte die Spielerin vom deutschen Meister VfL Wolfsburg vor dem Start in die EM-Qualifikation mit den Partien gegen Montenegro am Samstag in Kassel und in der Ukraine am 3. September.