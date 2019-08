Hamburg. Am Sonnabendmorgen meldete sich Christopher Avevor zu Wort. Über seinen Instagram-Kanal bedankte sich der Kapitän des FC St. Pauli für die zahlreichen Genesungswünsche. Ehemalige Mitspieler wie Sami Allagui oder Greuther Fürths Stürmer Daniel Keita-Ruel, der in den folgenschweren Zweikampf am Freitagabend verwickelt war, wünschten dem Innenverteidiger, der sich bei der 1:3-Niederlage des Kiezclubs schwer am Sprunggelenk verletzt hatte, alles Gute.

Eine genaue Diagnose soll im Laufe des Sonnabends kommen, wenn alle Untersuchungen im UKE abgeschlossen sind. "Der erste Eindruck ist, dass es eine gravierende Verletzung ist", erklärt Sportdirektor Andreas Bornemann, der befürchtet, dass sich der Leistungsträger eine Fraktur zugezogen hat. Somit würde Avevor mehrere Monate pausieren. Ein Schock für die ohnehin verletzungsgeplagten Hamburger.

St. Pauli braucht Verstärkungen in allen Mannschaftsteilen

Klar ist: Der FC St. Pauli, der bisher lediglich die Talente Leo Östigard und Viktor Gyökeres sowie die derzeit verletzten Ergänzungsspieler Rico Benatelli und Boris Tashchy verpflichtet hat, muss auf dem Transfermarkt noch einmal tätig werden. Durch den Ausfall von Avevor ist mit der Innenverteidigung eine neue Baustelle im Kader hinzugekommen, wenngleich Sportchef Bornemann glaubt, in der Breite gut genug aufgestellt zu sein. "Ein Philipp Ziereis kommt zurück. Wir haben Florian Carstens und Marc Hornschuh. Östigard wird nicht all zu lange mehr ausfallen. Die Innenverteidigerposition ist numerisch nicht die Hauptbaustelle, aber wenn der Kapitän für eine gewisse Zeit fehlt, tut es uns besonders weh", sagte der 47-Jährige.

Unter dem Strich steht für St. Pauli jedoch: Ein Punkt aus zwei Spielen gegen Gegner, mit denen der Club nach eigenen Ansprüchen auf Augenhöhe sein will. Gegen Fürth konnte man rein vom Willen her den Spielern wenig vorwerfen, allerdings fehlte es häufig an der nötigen Überzeugung. "Soll ich mich jetzt hinstellen und sagen, dass wir ordentlich mit dem Ball gespielt haben? Das ist ja alles ganz nett. Am Ende des Tages fehlen uns fünf Punkte. Damit sind wir nicht zufrieden", kritisierte Torhüter Robin Himmelmann.

Trainer Luhukay reagiert pampig auf Fragen zur Aufstellung

Die 90 Minuten gegen effektive Fürther offenbarten, dass sich St. Pauli noch immer einer Findungsphase befindet. Am Freitagabend zauberte Trainer Jos Luhukay überraschend Rechtsaußen Jakub Bednarczyk, der bisher überhaupt keine Rolle beim Kiezclub spielte, und Niklas Hoffmann im defensiven Mittelfeld aus dem Hut. Der Youngster ist eigentlich ein gelernter Innenverteidiger, spielte bisher in der U23 aber ausschließlich im Abwehrzentrum. Nach dem kurzfristigen Ausfall von Toptalent Finn Ole Becker (Muskuläre Probleme) funktionierte der niederländische Übungsleiter kurzerhand Außenstürmer Ryo Miyaichi zum "Achter" um und setzte nicht auf Christopher Buchtmann, der 71 Minuten auf der Bank schmorte.

Ein Schachzug, der nicht aufging. Die Stärken des Japaners kommen auf der Außenbahn deutlich besser zur Geltung als im Zentrum. Als das Abendblatt Luhukay nach der Idee hinter dem Schachzug mit Bednarczyk und Hoffmann fragte, reagierte der 56-Jährige pampig: "Weil wir mit elf Spielern spielen müssen."

Buchtmann, Sobota und Sahin sind nur noch Randfiguren

Luhukay probiert viel, bisher sind seine personellen Experimente aber noch nicht von Erfolg gekrönt. Die Balance zwischen Erfahrung und jugendlicher Frische hat St. Pauli noch nicht gefunden. Der einstige Leistungsträger Buchtmann spielt unter Luhukay bisher überhaupt keine Rolle. Auch die zweitligaerfahrenen Flügelstürmer Waldemar Sobota sowie Cenk Sahin und Kevin Lankford, die es beide nicht ins 20-Mann-Aufgebot schafften, sind derzeit nur Randfiguren.

"Es sieht jeder, dass wir in vielen Mannschaftsteilen noch etwas Routine und einen Tick Qualität brauchen können. Heute stand eine ordentliche Fußballmannschaft auf dem Platz. Die jungen Spieler wie Conteh oder Hoffmann haben, solange die Kräfte reichten, eine sehr gute Partie geliefert. Wir tun gut daran, Augen und Ohren offen zu halten, und bis zuletzt alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um der Mannschaft Qualität zuzufügen", analysiert Sportdirektor Bornemann.

Das ist auch bitter nötig. Nach dem DFB-Pokalspiel am Sonntag beim VfB Lübeck warten der VfB Stuttgart, Holstein Kiel, Dynamo Dresden und der große Lokalrivale Hamburger SV.