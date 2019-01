"Merkwürdig": Tuchel hadert mit peinlichem PSG-Aus im Pokal

Tuchel nach Pokal-Blamage mit PSG verärgert

Thomas Tuchel hat mit Verärgerung auf das Aus von Paris Saint-Germain im französischen Ligapokal reagiert. „Wir haben kein Meisterschaftsspiel verloren, aber eine große Chance, eine Trophäe zu gewinnen. Wir haben nicht mit dem nötigen Hunger und Konzentration gespielt“, haderte der deutsche Trainer nach dem überraschenden 1:2 (0:0) gegen Außenseiter EA Guingamp am Mittwoch.

Thomas Tuchel erlebte mit Paris gegen Guingamp das Ende einer 44 Spiele währenden Serie.

Für PSG war es die erste Niederlage in nationalen Pokalspielen nach 44 Siegen in Serie. Die letzte Niederlage hatte es im Januar 2014 gegen den SC Montpellier (1:2) gegeben.

Die Niederlage im heimischen Prinzenpark kam überraschend zustande. Insgesamt hatte Guingamp drei Elfmeter zugesprochen bekommen. „Die Umstände sind ein wenig merkwürdig gewesen. Beim zweiten war nichts. Der Schiedsrichter schaut sich die Bilder an und pfeift trotzdem. Es ist unmöglich so einen Elfmeter zu pfeifen“, monierte Tuchel.

Superstar Neymar hatte den ungeschlagenen Tabellenführer der Ligue 1 per Kopfball in Führung gebracht (63. Minute), die Gäste drehten durch Yeni N'Gbakoto (83.) und Marcus Thuram (90.) jeweils per Elfmeter aus. Den entscheidenden Strafstoß hatte der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer verursacht. Den ersten Strafstoß in der 61. Minute hatte Guingamp noch verschossen.

Für die beiden Halbfinalpartien am 29. Januar haben sich damit Racing Straßburg, EA Guingamp, AS Monaco und Girondins Bordeaux qualifiziert.

Franck Ribéry erleidet Muskelfaserriss

Offensivspieler Franck Ribéry vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München muss nach dem turbulenten Trainingslager in Doha vorerst pausieren. Der Franzose, der zuletzt mit einer Verbalattacke weit unter der Gürtellinie für Aufsehen gesorgt hatte, zog sich einen Tag vor der Abreise aus Katar in einem internen Testspiel einen Muskelfaserriss im rechten vorderen Oberschenkel zu und wird "vorerst ausfallen". Das teilten die Münchner am Donnerstag mit.

Franck Ribéry hat sich im Trainingslager des FC Bayern München in Katar verletzt.

Damit wird der Flügelspieler beim Rückrundenstart am nächsten Freitag bei 1899 Hoffenheim nicht zum Einsatz kommen können. In seiner Mitteilung prognostizierte der FC Bayern allerdings keine konkrete Ausfalldauer.

Neben Ribery fehlen derzeit zudem Arjen Robben (Aufbautraining nach Oberschenkel-Reizung) und Corentin Tolisso (Reha nach Kreuzbandriss) im Mannschaftstraining. Die Bayern eröffnen am 18. Januar (20.30 Uhr/ZDF und Sky) mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim die Rückrunde in der Bundesliga. Zuvor tritt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Sonntag noch beim Telekom Cup in Düsseldorf an.

Ribéry war in der vergangenen Woche nach dem Verzehr eines mit 24 Karat Blattgold überzogenen Ribeye-Steaks scharf kritisiert worden. Infolgedessen setzte sich der 35-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Wahiba auf Instagram mit einem vulgären Rundumschlag zur Wehr. Ribéry schrieb unter anderem: "Beginnen wir mit den Neidern und Hatern, die durch ein löchriges Kondom entstanden sein müssen: F**** eure Mütter, eure Großmütter und euren gesamten Stammbaum."

Real Madrid im Pokal wieder auf Kurs

Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich im spanischen Pokal eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale erkämpft. Drei Tage nach der sechsten Saisonniederlage in der Primera Division (0:2 gegen Real Sociedad) überzeugte das in der Liga schwächelnde Team in der Copa del Rey beim 3:0 (1:0) gegen CD Leganes über weite Strecken. Für die Treffer im Achtelfinal-Hinspiel gegen den Tabellen-16. der Primera Division sorgten am Mittwochabend Sergio Ramos per Foulelfmeter (44. Minute), Lucas (68.) und Junior Vinicius (77.).

Lokalrivale Atlético Madrid war zuvor über ein 1:1 (1:1) beim La-Liga-Konkurrenten FC Girona nicht hinausgekommen. Rekord-Pokalsieger und Cup-Verteidiger FC Barcelona spielt erst an diesem Donnerstag (21.30 Uhr) bei UD Levante.

Rafinha liebäugelt mit Brasilien-Rückkehr

Bayern-Profi Rafinha liebäugelt mit einem Wechsel in sein Heimatland Brasilien. Der Münchner Abwehrspieler bestätigte Kontakte zu Flamengo Rio de Janeiro. „Es besteht gegenseitiges Interesse. Und wir sind kurz davor, eine Einigung zu erzielen. Einige Details fehlen noch. Aber ich hoffe, dass wir dies so schnell wie möglich lösen können“, sagte der 33-Jährige laut Medien. „Ich möchte klarstellen, dass Flamengo meine erste Option ist, wenn ich nach Brasilien zurückkehre.“

Rafinha spielt seit 2011 für den deutschen Rekordmeister. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Das Flamengo-Projekt habe ihm sehr gut gefallen und es gebe für ihn die Möglichkeit auf weitere Titel bei diesem Club, sagte der Außenverteidiger.

