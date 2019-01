Bayern München nimmt Weltmeister Pavard unter Vertrag

Pavard-Wechsel zu den Bayern für den Sommer fix

Weltmeister Benjamin Pavard wird vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München wechseln.

Rekordmeister Bayern München holt wie erwartet Weltmeister Benjamin Pavard im Sommer vom VfB Stuttgart. Das bestätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Mittwoch im Wintertrainingslager in Doha/Katar. Der 22 Jahre alte Franzose erhält beim FC Bayern einen Vertrag über fünf Jahre und kostet dem Vernehmen nach die festgeschriebene Ablösesumme von 35 Millionen Euro.

"Wir sind sehr froh, glücklich und stolz. Benjamin ist ein richtig guter Spieler, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist", sagte Salihamidzic.

DAZN erwägt Gebot für Bundesliga-Liverechte

Die Streaming-Plattform DAZN erwägt ein Gebot für Live-Übertragungsrechte der Bundesliga. "Natürlich interessieren wir uns auch dafür, Highlight-Rechte halten wir ja schon", sagte Thomas de Buhr, DAZN-Chef für Deutschland, der Sport Bild. "Die Bundesliga und auch die 2. Bundesliga sind für Sportfans im deutschsprachigen Raum enorm interessant, und wir werden uns ganz genau ansehen, in welcher Form diese Rechte auf DAZN abbildbar sind."

Bisher und bis einschließlich der Saison 2020/21 darf DAZN 40 Minuten nach Abpfiff Zusammenfassungen aller Partien der 1. und 2. Liga anbieten. Zudem zeigt das Portal unter anderem ausgewählte Spiele der Champions League und die Spiele der Europa League.

Um das große Bundesliga-Paket, das der Pay-TV-Sender Sky hält, wird DAZN für den Zyklus 2021 bis 2025 (Vergabe wahrscheinlich 2020) vermutlich nicht mitbieten. "Am Ende des Tages müssen die Rechte für uns auch wirtschaftlich darstellbar sein", sagte de Buhr. "Ein Rechtepaket, das uns zwingen würde, den Preis auf 30 Euro im Monat anzuheben, macht für uns keinen Sinn." Derzeit zahlen DAZN-Abonnenten 9,99 Euro pro Monat.

Sky überträgt 266 von 306 Ligaspielen live. Die übrigen Begegnungen sind via Eurosport-Player zu sehen.

Verletzte bei Krawallen rund um Lazio-Feier

Bei den Feierlichkeiten zum 119. Gründungsjubiläum von Lazio Rom ist es zu Zusammenstößen zwischen Fans und Sicherheitskräften gekommen. In der Nacht auf Mittwoch wurden dabei sieben Polizisten verletzt und drei Lazio-Fans festgenommen. Das teilte die Polizei mit.

Auf der Piazza della Liberta im Zentrum Roms, auf der sich rund 2500 Lazio-Fans versammelt hatten, begannen einige Hooligans die Sicherheitskräfte mit Flaschen, Steinen und Molotowcocktails zu bewerfen. Die Polizei antwortete mit Tränengas und Wasserwerfern, die römische Staatsanwaltschaft ermittelt.

Seit dem Tod eines Fans von Inter Mailand tobt in Italien eine vehemente Debatte zum Thema Gewalt im Fußball. Bei Krawallen am Rande des Serie-A-Spiels zwischen Inter und dem SSC Neapel (1:0) am 26. Dezember in Mailand war der Mann überfahren worden. Gegen 23 Fans wird wegen Totschlags ermittelt.

Stahlrohrtribüne für Holstein Kiel?

Holstein Kiel will nach Informationen der „Kieler Nachrichten“ (Mittwoch) in seinem Stadion innerhalb der nächsten Wochen eine provisorische Stahlgerüst-Tribüne errichten. Sie soll Platz für bis zu 7000 zusätzliche Zuschauer bieten, berichtet die Zeitung unter Berufung auf die Vereinsspitze. Mit dem Provisorium sollen die DFL-Lizenzauflagen erfüllt werden, heißt es in dem Bericht weiter.

Beim Gastspiel des HSV kurz vor Weihnachten (1:3) klaffte in der Kieler Ostkurve noch eine riesige Lücke.

Sofern das Wetter mitspiele und Sicherheitsfragen geklärt seien, könnte bereits zum DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Bundesligisten FC Augsburg am 6. Februar im Holstein-Stadion ein erster Tribünenteil mit knapp 4000 Stehplätzen fertig sein. Bis Saisonende sollen rund 3000 Sitzplätze hinzu kommen. "Ich bin froh, dass wir so die Chance bekommen, die DFL-Auflagen zu erfüllen“, erklärte Clubchef Steffen Schneekloth. Mit der Konstruktion würde das Stadion spätestens im Sommer rund 17.000 Zuschauer fassen – 2000 mehr, als die DFL fordert.

An diesem Donnerstag findet dem Bericht zufolge ein Treffen mit Vertretern von Polizei, Feuerwehr, Bauamt und Architekten statt, um Sicherheits-, Brandschutz- und Lärmschutzfragen zu besprechen. "Der Februar als Zieltermin für den ersten Tribünenteil ist sportlich, der März jedoch realistisch“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Für den heutigen Mittwoch hat Holstein zu einer Presserunde zu dem Thema eingeladen.

Nach Angaben von Club-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke kostet die überdachte Tribüne mehr als vier Millionen Euro, die der Verein komplett übernehmen will. So würde ein neues Ausschreibungsverfahren vermieden. Bei der bisherigen europaweiten Ausschreibung für den Bau einer neuen Ost-Tribüne hatte sich kein Bauunternehmen gefunden.

Rassismus: Inter will Platzsperre akzeptieren

Inter Mailand wird nicht gegen die wegen rassistischer Fangesänge ausgesprochene Platzsperre vorgehen. Dies teilte der Club am Dienstag mit. So wolle Inter keinen Einspruch gegen die zwei Geisterspiele einlegen, die die Disziplinarkommission der italienischen Fußball-Liga dem Tabellendritten noch im alten Jahr auferlegt hatte.

Stattdessen machte Inter der Liga den Vorschlag, zum nächsten Heimspiel gegen US Sassuolo Calcio am 19. Januar Schulkinder ins Stadion zu lassen, um ein Zeichen gegen Diskriminierung und Gewalt zu setzen.

Die Sperre war nach den Vorkommnissen vom 26. Dezember ausgesprochen worden, als Inter-Fans beim 1:0-Sieg gegen den SSC Neapel Gäste-Spieler Kalidou Koulibaly mit Affenlauten bedacht hatten.

DHB-Vize: Goldsteak im Handball undenkbar

Einen Wirbel wie um das goldene Steak von Franck Ribéry soll es laut DHB-Vizepräsident Bob Hanning im Handball niemals geben. „Wir wollen eine bodenständige und nicht abgehobene Alternative zum Fußball sein“, sagte Hanning der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wollen kein goldenes Steak essen, sondern wir wollen nahbar bleiben.“

Kurz vor Beginn der Heim-WM wiederholte Hanning seinen Anspruch, den Abstand zum Fußball in den nächsten Jahren zu halbieren. Einholen wird der Handball den Fußball seiner Ansicht nach aber nie. „Das wird es nie geben und das muss es auch nicht. Die Leute gehen zum Fußball und das ist auch gut und richtig so. Da ist auch kein Neidfaktor“, betonte der 50-Jährige.

Über Social-Media-Kanäle hatte Ribéry obszöne Beleidigungen verbreitet, nachdem er wegen eines vergoldeten Steaks kritisiert worden war. Das Stück Fleisch war dem Profi des FC Bayern München einige Tage zuvor in einem Nobelrestaurant in Dubai serviert worden.

BVB-Gegner Tottenham vor Finaleinzug

Borussia Dortmunds Champions-League-Achtelfinalgegner Tottenham Hotspur hat im englischen Ligapokal gute Chancen auf den Einzug ins Finale. Die Spurs gewannen das Hinspiel des Londoner Halbfinal-Duells mit dem FC Chelsea 1:0 (1:0). Das Rückspiel findet am 22. Januar (Dienstag) statt. Am Mittwoch treffen Meister und Cupverteidiger Manchester City sowie Drittligist Burton Albion im Hinspiel des zweiten Semifinales aufeinander.

Tottenhams Matchwinner gegen das Team des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger war gut fünf Wochen vor dem erstem Königsklassen-Duell mit Dortmund (13. Februar) einmal mehr Torjäger Harry Kane. Der WM-Torschützenkönig erzielte in der Neuauflage des Endspiels von 2015 nach 26 Minuten per Foulelfmeter den Siegtreffer für den viermaligen Ligapokalsieger.

Mo Salah erneut Afrikas Fußballer des Jahres

Ägyptens Stürmerstar Mohamed Salah ist zum zweiten Mal nacheinander zu "Afrikas Fußballer des Jahres" gekürt worden. Der 26 Jahre alte Schützling des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp beim englischen Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool erhielt die Auszeichnung des Kontinentalverbandes CAF am Dienstagabend in Senegals Hauptstadt Dakar.

Salah setzte sich in der Abstimmung gegen seinen senegalesischen Klubkollegen Sadio Mane und Borussia Dortmunds früheren Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang aus Gabun durch, der seit gut einem Jahr ebenfalls in England beim FC Arsenal spielt. Im Vorjahr hatte das gleiche Trio in der Endauswahl gestanden. Als Afrikas bester Nachwuchsspieler wurde der momentan von Real Madrid an Dortmund ausgeliehene Verteidiger Achraf Hakimi (20) geehrt.

Für Salah bedeutete die neuerliche Kür zum herausragenden Spieler seines Heimatkontinents auch eine Würdigung seiner erneut überragenden Leistungen für Liverpool im abgelaufenen Jahr. Mit den Reds erreichte Salah das Champions-League-Finale und erneut die Qualifikation für die europäische Königsklasse. Persönlich gewann der "König der Pharaonen" die Wahlen sowohl von seinen Liga-Kollegen als auch von Fans und Journalisten zu "Englands Fußballer des Jahres", nachdem Salah in der abgelaufenen Saison im Fußball-Mutterland mit 32 Treffern auch Torschützenkönig geworden war. In der laufenden Spielzeit rangiert Salah mit bislang 13 Torerfolgen auf dem dritten Rang der Premier-League-Torschützenliste.

Neben der Niederlage im Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid, in dem der Angreifer nach einem groben Foulspiel früh verletzt ausgewechselt worden war, bedeutete auch die WM-Endrunde in Russland im vergangenen Jahr für Salah einen Tiefpunkt: Nach seiner Genesung von der Verletzung aus dem Duell mit Madrid konnte Klopps Torjäger Nummer eins zwar in Ägyptens beiden letzten Vorrundenspielen auflaufen, blieb aber ohne den erhofften Torerfolg und musste mit seinen ägyptischen Kollegen sieglos vor den Achtelfinals die Heimreise antreten.

Gigi Buffon litt unter Depressionen

Die italienische Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon hat offenbart, in seiner Zeit bei Juventus Turin unter Depressionen gelitten zu haben. "Ein paar Monate lang erschien mir alles sinnlos. Es fühlte sich so an, dass andere sich nicht für mich interessieren, sondern nur für das, was ich verkörpere", sagte der Weltmeister von 2006 dem Magazin Vanity Fair: "Alle fragten nur nach Buffon, niemand nach Gigi."

Den Tiefpunkt erlebte Buffon nach eigenem Bekunden im Alter von 25 Jahren, als er seinen damaligen Torwarttrainer Ivano Bordon vor einem Ligaspiel darum bat, nicht spielen zu müssen, da "ich dazu nicht in der Lage war. Wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, diese Vernebelungen und Konfusionen mit anderen Menschen nicht geteilt hätte, wäre ich dort vielleicht nicht rausgekommen", sagte Buffon.

Seine sportliche Zukunft sieht der Torhüter, der sich selbst als "merkwürdige 40 Jahre alte Figur, die aufs Spielfeld geht, denkt er wäre 20, und mehr Träume und Ehrgeiz hat, als er als Junge hatte" bezeichnet, weiter beim französischen Tabellenführer Paris St. Germain.

