Götze und sein Arzt klären über mysteriöse Krankheit auf

Weltmeister Mario Götze hat seine rund sechsmonatige Auszeit in der Bundesligasaison 2016/2017 erstmals mit zu viel Training und zu wenig Regeneration erklärt. "Ich habe mich körperlich überfordert und mir zu viel zugemutet. Mein Gedanke war immer: Mehr machen als die anderen. Jetzt weiß ich, dass es gut ist, dem Körper auch mal Zeit zu geben", sagte der 26-Jährige dem Streaming-Portal "DAZN", das eine Dokumentation über den Profi von Bundesligist Borussia Dortmund veröffentlicht. Götzes Ausfall war damals mit einer Stoffwechselerkrankung begründet worden.

Es sei eine "sehr frustrierende Zeit" gewesen, sagte Götze. "Wenn man eine Verletzung hat, ist es einfach: Der Knochen oder das Band heilt wieder, dann ist es gut. Aber zu verstehen, dass es auf einer anderen Ebene nicht rund läuft, das zu begreifen und zu verarbeiten, war die größte Herausforderung. Im Nachhinein ist es verständlich, dass der Körper gesagt hat: Bis hierher, aber nicht weiter."

Der behandelnde Arzt Thierry Murrisch aus Schliersee bestätigte in dem DAZN-Beitrag: "Wenn Sie zu viel trainieren mit zu wenig Regenerationszeiten, dann versucht der Körper Schäden zu vermeiden, indem er die Systeme herunterfährt, die nicht gebraucht werden. Ein Schutzmechanismus des Körpers." Zwar sei viel über Götzes Erkrankung spekuliert worden und "jeder hatte eine andere Meinung und eine andere Diagnose, aber keine war der Wahrheit nah", sagte Murrisch.

Götze habe zwar an sich gezweifelt, weil er trotz intensiverer Trainingseinheiten schlechter wurde, aber "dieser Zweifel ist keine Depression. Mario war nie beim Psychiater", betonte Murrisch. Zur Regeneration habe der BVB-Profi viel Ruhe gebraucht und sei darum aus dem Spiel- und Trainingsbetrieb genommen worden.

Mathematiker: Deutschland ist WM-Favorit

Für Mathematiker aus Dresden ist Deutschland bei der WM der Titel-Favorit. Die Wissenschaftler haben die Endrunde mehrfach 100.000 Mal durchgerechnet und kommen laut Sächsischer Zeitung zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit eines deutsches Sieges bei elf Prozent liegt.

"Damit ist Deutschland zwar der Favorit, doch Portugal und Brasilien auf den Plätzen zwei und drei sind ganz dicht dahinter", sagte Rene Schilling, an der TU Dresden Professor für Wahrscheinlichkeitstheorie, der mit Mitarbeiter Georg Berschneider die Rechnungen durchführte.

Als Grundlage diente die Torquote der 32 Teams aus der WM-Qualifikation. Weitere Parameter wie die unterschiedliche Qualität der Gegner und die Weltrangliste wurden ebenfalls berücksichtigt. "Ein Rechenprogramm simuliert dann das gesamte Turnier", erklärte Berschneider.

Was in der Realität mehrere Wochen dauert, schafft der Computer in zwei Hundertstelsekunden. "Allerdings haben wir das mehrfach 100.000 Mal wiederholt, um wirklich verlässliche Daten zu bekommen. Dafür benötigt der Rechner jeweils gut 20 Minuten", so Berschneider.

Wissenschaftler der Uni Innsbruck hatten nach einem anderen Modell errechnet, dass Brasilien mit einer Wahrscheinlichkeit von 16,6 Prozent vor Deutschland (15,8) den Titel gewinnt. Die Dresdner lagen zuletzt schon mal richtig. Sie hatten vor dem letzten Spieltag der 2. Bundesliga errechnet, dass Dynamo Dresden nicht absteigt und Platz 14 belegt. Genauso ist es gekommen.

Schlaf-Checkliste für Neymar & Co.

Keine Müdigkeit vortäuschen: Neymar und die Seleção trafen am Montag um 2.34 Uhr in Sotschi ein

Foto: Imago/ITAR-TASS

Die Spieler der brasilianischen Nationalmannschaft haben einem Medienbericht zufolge eine Checkliste für den idealen Schlaf bekommen. Laut dem Nachrichtenportal globoesporte.globo.com stehen auf der Liste neun Empfehlungen vom Trainerstab um Nationalcoach Tite, damit die Spieler der Seleção bei der WM in Russland optimal schlafen.

Demnach sollen die Hotelzimmer von Superstar Neymar und Co. in Sotschi eine Temperatur zwischen 21 und 23 Grad haben. Außerdem soll kurz vor dem Schlafen auf Koffein und die Benutzung von Handy, Tablet und Fernsehen verzichtet werden. Ansonsten wichtig: "Achtet auf die richtige Schlafkleidung, damit euch nicht zu warm wird."

Premier League verdient bei WM am meisten

Champions-League-Sieger Real Madrid und die englische Premier League sind die großen Gewinner bei den WM-Abstellungsprämien der Fifa. Real kassiert 3,35 Millionen Euro, während sich Bayern München diesmal mit 2,15 Millionen Euro zufrieden geben muss.

Das ist das Ergebnis der Berechnungen des Kurzzeitkredit-Anbieters Vexcash (www.vexcash.com). Allein für die Gruppenphase werden über 150 Millionen Euro an 384 Clubs ausgelobt. Der Weltverband zahlt den Vereinen für jeden ihrer Spieler, der an der WM teilnimmt, pro Tag eine Abstellungsgebühr von 7200 Euro.

Hinter Real folgen der englische Meister Manchester City (3,2 Mio.) vor FA-Cup-Sieger FC Chelsea (2,98 Mio.). Borussia Dortmund kann sich als zweitbester Verein Deutschlands mit 1,46 Mio immerhin Platz 20 sichern. Dicht dahinter belegt Borussia Mönchengladbach mit 1,33 Mio Euro Rang 22.

Im direkten Vergleich der Profi-Ligen bekommen die Clubs der Premier League mit 27,41 Mio. Euro bis zum Ende der Vorrunde die mit Abstand meisten Ausgleichszahlungen. Nur knapp halb so viel erhalten die Vereine der spanischen Liga, die mit 14,67 Mio. Euro den zweiten Rang belegen. Knapp eine Million weniger kassieren die deutschen Vereine und landen somit auf Platz drei (13,67 Mio. Euro).

Lediglich 67 Spieler aus den deutschen Ligen wurden in die 32 endgültigen Kader für die WM-Endrunde berufen. 2014 in Brasilien waren es noch 78 gewesen. Deutschland liegt damit auf Rang drei hinter Spanien (80) und Spitzenreiter England (124).

Bei den abstellenden Vereinen musste der FC Bayern seine Spitzenposition räumen. Hatte der deutsche Rekordmeister vor vier Jahren noch 15 Spieler entsendet und sich Platz eins mit Manchester United geteilt, reicht es 2018 nur für elf Akteure und Rang sieben. Alleiniger Führender ist Englands Meister Manchester City, der 16 Spieler ins Riesenreich schickt.

Bayer bleibt bei Leno eisern

Bayer Leverkusen hat ein 18-Millionen-Angebot des italienischen Vizemeisters SSC Neapel für Nationaltorhüter Bernd Leno abgelehnt. "Für 18 Millionen geben wir Leno ganz sicher nicht frei", sagte Bayer-Manager Jonas Boldt der "Bild"-Zeitung.

Der nicht für die WM in Russland berücksichtigte Leno (26) soll den Werksclub für eine festgeschriebene Ablöse von rund 25 Millionen Euro verlassen können. Zuletzt hatte bereits Rudi Völler, künftig Geschäftsführer Sport bei Bayer, betont, ein Abgang Lenos gehe "nur nach unseren Bedingungen" über die Bühne.

Der spanische Ex-Meister Atletico Madrid und der FC Arsenal haben angeblich Interesse an Leno bekundet. Der Ex-Stuttgarter besitzt eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2020 laufenden Vertrag.

Mertesacker glaubt an Titelverteidigung

Weltmeister Per Mertesacker glaubt fest an eine erfolgreiche deutsche WM-Titelverteidigung. "Weil wir wieder zu einer Mannschaft werden. Es gibt genügend Spieler, die vor vier Jahren dabei waren und wissen, was es bedeutet, sich als Mannschaft in jeder Lage zu präsentieren", sagte Mertesacker der "Welt". "Wir haben wieder den besten Kader, und der findet sich als Mannschaft im Turnier".

Der 33 Jahre alte Mertesacker hatte seine aktive Karriere im Mai beim FC Arsenal beendet und wird künftig neuer Chef der Nachwuchsakademie des Clubs aus London. Aus der Nationalmannschaft war der Verteidiger nach der WM 2014 zurückgetreten. "Ich schaue mir die Spiele im Fernsehen an und habe wieder einen schönen Perspektivwechsel", sagte Mertesacker, der nicht traurig ist, nicht mehr dabei zu sein: "Ich bin dankbar, dass ich drei Turniere spielen durfte, jetzt sollen mal andere die Verantwortung übernehmen."

