Julen Lopetegui wird neuer Trainer von Real Madrid

Vor seinem Amtsantritt in Madrid soll Julen Lopetegui die spanische Nationalmannschaft noch zum WM-Titel in Russland führen Foto: Imago/Marca

Madrid. Spaniens Nationaltrainer Julen Lopetegui wird nach der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) neuer Trainer von Real Madrid. Die Verpflichtung des 51-Jährigen für drei Jahre gab der spanische Champions-League-Sieger am Dienstag bekannt. Der Franzose Zinedine Zidane war beim Rekordmeister nach dem dritten Titel in der Königsklasse in Serie abgetreten.

Lopetegui werde einen Dreijahresvertrag unterzeichnen, hieß es drei Tage vor dem ersten WM-Spiel der Spanier gegen Europameister Portugal. Weitere Details wurden vorerst nicht bekannt. Lopetegui hatte erst kurz vor der WM seinen Vertrag bei den Spaniern um zwei Jahre verlängert.

In Porto wurde Lopetegui entlassen

Der 51 Jahre alte frühere Torwart ist seit Juli 2016 Trainer der Nationalmannschaft. Der Weltmeister von 2010 ist in den 20 Länderspielen unter Lopetegui ungeschlagen und gewann dabei 14 Mal.

Bevor er bei der spanischen Auswahl die Nachfolge von Vicente Del Bosque antrat, hatte Lopetegui den portugiesischen Traditionsverein FC Porto trainiert. Dort war er im Januar 2016 wegen Erfolglosigkeit entlassen worden. Als Spieler war Lopetegui sowohl für Real Madrid als auch den FC Barcelona aktiv, sein einziges Länderspiel absolvierte er 1994 gegen Kroatien.

Real Madrids Trainer seit 1999 1999-2003 Vicente Del Bosque 1 von 15

2003-2004 Carlos Queiroz 2 von 15

2004 José Antonio Camacho 3 von 15

2004 Mariano Garcia Remón 4 von 15

2004-2005 Vanderlei Luxemburgo 5 von 15

2005-2006 Juan Ramón López Caro 6 von 15

2006-2007 Fabio Capello 7 von 15

2007-2008 Bernd Schuster 8 von 15

2008-2009 Juande Ramos 9 von 15

2009-2010 Manuel Pellegrini 10 von 15

2010-2013 José Mourinho 11 von 15

2013-2015 Carlo Ancelotti 12 von 15

2015-2016 Rafa Benítez 13 von 15

2016-2018 Zinédine Zidane 14 von 15

2018 – ? Julen Lopetegui 15 von 15

( sid/dpa )

