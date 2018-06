Erhält Höwedes bei Juve Gesellschaft aus Schalke?

Juve offenbar an Schalkes Kehrer interessiert

Thilo Kehrer

Juventus Turin zeigt laut Medienberichten in Italien Interesse an Schalkes Abwehrspieler Thilo Kehrer. Laut Corriere dello Sport soll eine Offerte in Höhe von 20 Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen im Gespräch sein. Kehrers Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2019.

In Turin würde Kehrer auf seinen ehemaligen Schalker Teamkollegen Benedikt Höwedes treffen, der im vergangenen Sommer aus Gelsenkirchen nach Italien wechselte.

Am Freitag soll im Übrigen Nationalspieler Emre Can vom FC Liverpool den Medizincheck bei Juve absolvieren. Danach soll die Vertragsunterschrift erfolgen. Can, der ablösefrei kommt, war 2014 von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt.

Der 24-Jährige bestritt 167 Spiele für die Reds und erzielte 14 Tore, zwölf weitere bereitete er vor. Seinen letzten Einsatz absolvierte Can im Champions-League-Finale in Kiew gegen Real Madrid (1:3), als er kurz vor Spielende eingewechselt wurde.

Jeder zehnte Deutsche boykottiert die WM

Elf Prozent der Deutschen wollen die WM aufgrund der politischen Situation in Russland nicht verfolgen. Laut einer am Montag in Stuttgart vorgestellten repräsentativen Umfrage der Universität Hohenheim ist zudem jeder Siebte der Meinung, die deutsche Nationalmannschaft solle die WM-Spiele boykottieren, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Befragt wurden in den ersten drei Mai-Wochen 1.000 Frauen und Männer.

Politiker sollten nach Einschätzung der Befragten frühestens zu Viertelfinalspielen nach Russland reisen. Mehr als 62 Prozent halten Besuche der Vorrundenspiele für überflüssig, jeder Zweite Besuche des Achtelfinales. Einer Visite der Bundeskanzlerin beim Finale am 15. Juli in Moskau stimmen mehr als 60 Prozent zu.

Jeder Fünfte rechnet damit, dass sich die WM langfristig positiv auf die wirtschaftliche Lage Russlands auswirken wird. Mehr als ein Viertel erwartet, dass das Großereignis die politischen Außenbeziehungen des Landes verbessert. Nach Ansicht fast der Hälfte der Männer und jeder dritten Frau hat sich das Image der Fifa insbesondere wegen Korruptionsvorwürfen in den vergangenen Monaten verschlechtert.

England-Coach bewundert den DFB

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate bewundert die Qualität und das Selbstbewusstsein der deutschen Mannschaft. "Die gehen auf den Platz und glauben daran, dass sie gewinnen", sagte der 47-Jährige dem "Kicker" (Montag). "Das ist wie die Mentalität eines großen Vereins. Da wollen wir auch hin."

Die DFB-Elf modifiziere außerdem konstant ihr System, betonte Southgate: "Ich denke, es gibt dort so etwas wie eine Fußballfabrik, in der alles analysiert und damit gearbeitet wird. Das wollen wir hier auch."

Southgate ist seit 2016 Trainer der englischen Mannschaft. Bei der Weltmeisterschaft in Russland setzt er vor allem auf junge Spieler. Die Three Lions stellen das drittjüngste Team des Turniers. In Gruppe G treffen sie auf Belgien, Panama und Tunesien.

"Schnix": Kimmich könnte der WM-Star werden

Ex-Nationalspieler Bernd Schneider (44) sieht in Bayern-Profi Joshua Kimmich einen Kandidaten für den besten Spieler der WM. "Wen ich mir aus deutscher Sicht da sehr gut vorstellen könnte, ist Joshua Kimmich. Vielleicht auch Toni Kroos", sagte Schneider dem Nachrichtenportal t-online.

"Einer wie Marco Reus oder Kimmich", sei ihm selbst vom Spielertyp her am ähnlichsten, sagte der Vizeweltmeister von 2002 und WM-Dritte von 2006. Sie seien "Spieler, die nicht jedes Spiel nach Schablone A angehen und das dann so umsetzen. Beide wissen schon, bevor sie an den Ball kommen, was sie als nächstes machen. Sie haben ständig einen neuen Plan und sind dadurch so schwer ausrechenbar", erklärte der frühere Mittelfeldspieler.

Wer Weltmeister wird, ist für "Schnix" eine klare Sache: "Da gibt es für mich nur eine Antwort: Deutschland." Allerdings müsse alles zusammenkommen, neben einer guten Form brauche das Team von Bundestrainer Joachim Löw auch "das Quäntchen Glück."

Am Dienstag bezieht das DFB-Team sein WM-Quartier in Watutinki nahe Moskau, am kommenden Sonntag startet die Mannschaft ihre Mission Titelverteidigung in der russischen Hauptstadt gegen Mexiko (17 Uhr/ZDF). Die weiteren Gruppengegner sind Schweden (23. Juni) und Südkorea (27. Juni).

