BVB verwehrt Salzburg den sonst üblichen Fanschal

BVB verweigert Fanschal mit Salzburg

Borussia Dortmund will zu den Europa-League-Spielen gegen RB Salzburg keinen Fan-Schal mit den Logos beider Clubs in den Verkauf bringen. Das berichtete die "Bild"-Zeitung am Donnerstag. Zwar firmiert der österreichische Meister bei internationalen Spielen offiziell unter dem Namen FC Salzburg, im Logo des Vereins ist aber der Schriftzug des Brauseherstellers Red Bull zu sehen.

Dortmunder Zuschauer mit Fanclub-Schal beim Europa-League-Spiel gegen Bergamo

"Wir bringen grundsätzlich keine Schals in den Verkauf, auf denen ein werbliches Logo gemeinsam mit unserem zu sehen ist", begründete Dortmunds Marketing-Direktor Carsten Cramer. Normalerweise bringt der BVB zu Europacupspielen stets einen Fan-Schal mit beiden Vereinsemblemen heraus. Dortmund empfängt die Österreicher am 8. März zum Achtelfinal-Hinspiel, das Rückspiel findet am 15. März in Salzburg statt.

Nagelsmann geht auf pfeifende Fans zu

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann will vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) seine Kritik am Pfeifkonzert nach dem letzten Heimspiel gegen den SC Freiburg (1:1) nicht an die große Glocke hängen. "Ich war mit den Pfiffen nicht einverstanden, aber mit der Stimmung im Allgemeinen schon", sagte der 30-Jährige am Donnerstag.

Das Treffen mit Fanvertretern am Dienstagabend habe beim gegenseitigen Verständnis geholfen. "Es ist für Fans immer bedeutend, wenn man persönlich mit ihnen spricht", sagte Nagelsmann. Der "Trainer des Jahres" setze sich auch kritisch mit der sportlichen Situation auseinander: "Ich lächle die kritische Seite nicht weg, sondern spreche sie auch an."

Beim FC Augsburg erwartet Nagelsmann ein intensives Spiel, aber auch mehr Zielstrebigkeit seiner Mannschaft: "Wir müssen unsere Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor verbessern und die Situationen besser zu Ende spielen."

Bayern holen Lauterns A-Jugend-Kapitän

Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern verliert am Saisonende eines seiner großen Talente an den FC Bayern München. U19-Kapitän Paul Will entschied sich "trotz aller Anstrengungen der FCK-Verantwortlichen, den Mittelfeldspieler mit einem Profivertrag auszustatten" für den Wechsel zum Bundesliga-Tabellenführer, teilten die Pfälzer mit.

Paul Will ist Kapitän der Lauterer A-Jugend

"In Paul Will verlieren wir leider ein Top-Talent aus unserem eigenen Nachwuchsleistungszentrum", sagte FCK-Sportdirektor Boris Notzon: "Wir befinden uns schon seit Monaten im Austausch mit ihm und haben Paul eine langfristige Perspektive als Lizenzspieler angeboten. Wir sind stolz, dass wir aufgrund unserer guten Nachwuchsarbeit immer wieder Top-Talente entwickeln und verfolgen natürlich das Ziel, diese Spieler langfristig an den FCK zu binden. Bayern München hat aber im deutschen Fußball eine besondere Stellung und in diesem Fall haben wir leider keine Chance."

Nach Neymar bangt PSG auch um Mbappé

Nach der Fußverletzung von Stürmerstar Neymar bereitet dem französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain (PSG) vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid ein weiterer Schlüsselspieler Sorgen. Kylian Mbappé wurde beim Pokalspiel gegen Olympique Marseille am Mittwochabend zur Halbzeit wegen einer Verletzung ausgewechselt.

PSG-Trainer Unai Emery sagte später, der Stürmer habe etwas am Knöchel, ohne Details zu nennen. "Er hat gebeten, die zweite Hälfte nicht zu spielen. Ich hoffe, dass es nicht sehr gravierend ist", sagte Emery. Paris hatte Marseille mit 3:0 besiegt.

PSG hatte am Mittwoch angekündigt, dass Neymar Ende der Woche in Brasilien operiert wird. Der Brasilianer hatte sich einen Haarriss in einem Mittelfußknochen zugezogen. Nach Angaben seines Vaters wird er mindestens sechs Wochen ausfallen - und damit beim wichtigen Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid fehlen. PSG muss in der Partie gegen den Titelverteidiger am kommenden Dienstag eine 1:3-Schlappe aus dem Hinspiel wettmachen.

Rummenigge würde sich einen Müller schnitzen

Karl-Heinz Rummenigge freut sich über die große Personalauswahl beim FC Bayern - auch wenn das unzufriedene Stars mit sich bringt. "Ich halte das für ein Luxusproblem", sagte der Vorstandschef des FC Bayern in einem Interview bei "FC Bayern.tv live". Rummenigge erinnerte an das Halbfinale in der Champions League gegen den FC Barcelona im Jahr 2015, als der deutsche Fußball-Rekordmeister mehrere Spieler ersetzen musste.

"Das ist aktuell zum Glück besser. Ich hoffe, dass es so bleibt. Das macht dem Trainer die Entscheidungen zwar ein bisschen schwerer, aber am Ende des Tages sorgt es auch für die Qualität auf dem Platz, die wir brauchen", führte Rummenigge aus. Aktuell fallen Manuel Neuer und Kingsley Coman länger aus.

Zuletzt hatte Arjen Robben sich über seine Nichtberücksichtigung in der Startelf im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Besiktas Istanbul beklagt. Auch Sebastian Rudy, der bei dieser Partie nur auf der Tribüne saß, ist mit der Situation nicht zufrieden.

"Bank oder Tribüne sind nicht mein Anspruch", sagte er im "Kicker" (Donnerstag). Der 28-Jährige, der einen Vertrag bis 2020 hat, zeigt sich aber kämpferisch. "Ich bin nicht hierher gekommen, um schon nach einem Jahr wieder zu gehen."

Gesichter des FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge (l.) und Thomas Müller

Gesetzt ist unter Trainer Jupp Heynckes Thomas Müller, der nach dem Lob vom Coach auch von Rummenigge in den höchsten Tönen gepriesen wird. "Ich habe ja immer gesagt, wenn ich mir in Oberammergau einen Spieler zusammenschnitzen müsste, dann käme dabei Thomas Müller heraus", sagte Rummenigge. "Er ist Bayer, in der Nähe von München geboren. Er ist beim FC Bayern in der Nachwuchsabteilung groß geworden. Er hat diesen Schmäh, hat dieses große Herz für den Club. Das ist ein wichtiger Spieler, auf und außerhalb des Platzes für den FC Bayern."

Infantino vermittelt zwischen Iran und Saudis

Fifa-Präsident Gianni Infantino will im Fußballstreit zwischen den politischen Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien vermitteln. "Ich werde das Thema verfolgen. Das Problem scheint mir nicht unlösbar", sagte Infantino am Donnerstag nach seinen Treffen im Sportministerium und beim iranischen Fußballverband (FFI). Fußball habe nichts mit Politik zu tun und Politik nichts mit Fußball. "Die Fifa will, dass Fußball allen Spaß macht, auch den Iranern und den Saudis", sagte Infantino laut der Nachrichtenagentur IRNA bei seinem Besuch in Teheran.

Wegen der politischen Querelen mit dem Iran wollen die saudischen Mannschaften ihre Spiele in der asiatischen Champions League nicht im Iran austragen. Mit ihrer Forderung konnten sie sich im asiatischen Fußballverband durchsetzen. Der FFI fühlt sich benachteiligt, da die iranischen Teams keine Heimspiele haben und meistens in arabischen Golfländern spielen müssen. Die Iraner haben ihrerseits kein Problem, in Saudi-Arabien zu spielen.

Auf Infantinos Agenda stand auch das Stadionverbot für Frauen im Iran. Mit einem Durchbruch rechnen Beobachter nicht. Für den einflussreichen Klerus im Land haben islamische Frauen in Fußballstadien mit frenetischen männlichen Fans und vulgären Slogans nichts zu suchen. Das Sportministerium hatte eine Familientribüne vorgeschlagen, aber auch der Plan wurde vom Klerus abgelehnt.

Guardiola springt Wenger bei

Die andauernd harte Kritik der eigenen Fans an Arsenals Trainer Arsène Wenger hat nun Pep Guardiola auf den Plan gerufen. "Ich unterstütze immer meine Kollegen", sagte der Trainer von Tabellenführer Manchester City in der Pressekonferenz vor dem direkten Duell in der Premier League am Donnerstagabend (20.45 Uhr). "Glauben Sie mir, man fühlt sich allein gelassen. Es lastet sehr viel Druck auf deinen Schultern."

Montagsspiele: Rauball nimmt Clubs in die Pflicht

DFL-Präsident Reinhard Rauball hat in der Diskussion um die Montagsspiele der Bundesliga die Vereine in die Pflicht genommen. "Es ist die Aufgabe der Clubs, sich zu ihrer Entscheidung zu bekennen und die Faktenlage wahrheitsgetreu ihrer Fanbasis zu vermitteln", sagte Rauball im Kicker-Interview: "Und zwar bis zur Saison 2020/21. Es gilt im gesamten deutschen Recht der Grundsatz: Verträge sind einzuhalten."

Gegen Augsburg machten Dortmunder Fans ihrem Unmut über Montagsspiele Luft

Zwar habe er mit Protesten gegen die Ansetzungen zum Wochenstart gerechnet. Der DFL werde aber unrecht getan, "wenn man kommerzielle Gründe unterstellt und sie zum Buhmann macht", sagte er: "Das ist mir zu billig. Die DFL unter Führung von Christian Seifert macht einen hervorragenden Job, hat einen ausgezeichneten Gesamtblick für die Bundesliga und 2. Bundesliga - und trägt nicht nur in puncto Vermarktung erheblich zur positiven Gesamtentwicklung des Profifußballs bei. Die Idee der Montagsspiele ging unzweifelhaft von den Klubs aus - aus den dargelegten sportlichen Gründen."

Mit den Montagsspielen sollten die Europapokal-Starter der Liga entlastet werden. Bei den zwei bisherigen Partien in Frankfurt (19. Februar) und bei Borussia Dortmund (26. Februar), deren Präsident Rauball ist, war es zu Protesten gekommen.

Veh: Bei Abstieg sind Horn und Hector weg

Sportdirektor Armin Veh von Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln befürchtet bei einem Abstieg den Abgang einiger prominenter Leistungsträger. "Der FC ist ein großer Club, der Spielern eine gute Perspektive bieten kann. Man könnte aber niemandem mit diesen Ambitionen böse sein, wenn er im Falle eines Abstiegs den Verein wechseln würde", antwortete Veh im Sportbuzzer-Interview auf die Frage, ob Stars wie Nationalspieler Jonas Hector oder Torwart Timo Horn im Falle eines Abstiegs zu halten wären.

Veh würde es allerdings begrüßen, "würde ein Nationalspieler oder ein Spieler mit großen Ambitionen für die Zukunft den Schritt in die 2. Liga wagen". Am liebsten wäre ihm aber, wenn Köln die Klasse hält. Wenn das nicht klappt, könne das nächste Etappenziel nur "direkter Wiederaufstieg" lauten – was aber nie ein Selbstläufer ist: "Klappt das dennoch, möchte ich etwas entwickeln, dass es dem FC erlaubt, in Zukunft wieder eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen."

Ginter gründet Stiftung in Freiburg

In seiner Geburtsstadt Freiburg eröffnet Weltmeister Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach am kommenden Montag (5. März) die Stiftung, die seinen Namen trägt. Der Ex-Dortmunder unterstützt damit hilfsbedürftige Jugendliche in seiner Heimatstadt.

Der 24-Jährige hatte 2014 nach neun Jahren den Sport-Club in Richtung BVB verlassen. Die Breisgau-Metropole spielt allerdings für Ginter immer noch eine wichtige Rolle, sodass es für ihn eine Selbstverständlichkeit war, dass die Stiftung in Freiburg Jugendlichen Unterstützung leisten soll.

Verurteilungen wegen Spielmanipulationen

Wegen ihrer Verwicklungen in den Skandal um Spielmanipulationen im griechischen Fußball im Jahr 2011 sind am Mittwoch in Athen 58 Personen zu Haftstrafen von bis zu zehn Jahren verurteilt worden. Einige Strafen wurden für drei Jahre auf Bewährung ausgesetzt, andere hatten die Möglichkeit, den Gang ins Gefängnis gegen Zahlung von fünf Euro für jeden Tag der Dauer der vorgesehenen Haft zu vermeiden. Die Verurteilten haben noch die Möglichkeit, Berufung einzulegen.

Der frühere Präsident von Olympiakos Volos, Achilleas Beos, muss beispielsweise wegen Bestechung, Manipulationen und illegaler Wetten für vier Jahre ins Gefängnis. Die höchste Strafe von zehn Jahren erhielt der ehemalige Klubchef von Ilioupoli, Giorgios Tsakogianis, dem zusätzlich auch noch Geldwäsche, versuchte Erpressung und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen wurde.

Im August 2011 hatten die Fifa und der griechische Verband eindeutige Zeichen im Kampf gegen die im Land um sich greifenden Spielmanipulationen in der ersten und zweiten Liga gesetzt. Die Fifa sperrte zwei komplette Schiedsrichter-Gespanne lebenslänglich für jegliche Aktivitäten im Fußball, während die Hellenen den Erstligisten Olympiakos Volos aus der Europa League zurückzogen. Volos und Ligarivale Kavala FC wurden zum Zwangsabstieg in die zweite Liga verurteilt.

