Terroristen planten Anschlag beim Confederations Cup

Anschlag während Confed-Cup vereitelt

Russland hat während des Confederations Cups im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben einen Anschlag verhindert. Im Juni seien mehrere Verdächtige in der russischen Hauptstadt festgenommen worden, sagte Igor Kuljagin vom Anti-Terror-Komitee am Mittwoch in Moskau. Sie hätten einen Terroranschlag während eines Fußballspiels vorbereitet. Details nannte er nicht.

Insgesamt hätten die russischen Behörden 2017 etwa 25 Terroranschläge sowie rund 70 Verbrechen mit terroristischem Hintergrund vereitelt. Dabei sollen sie auch Dutzende Terrorzellen in ganz Russland ausgehoben und mehr als 1000 Verdächtige festgenommen haben.

Das russische Sportministerium versicherte, dass die Lage während der Weltmeisterschaft im Sommer unter Kontrolle sein werde. "Es gibt kein Risiko für die Spiele in Russland", teilte die Behörde mit. Das Anti-Terror-Komitee versicherte der Agentur Interfax zufolge, dass es beim Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli keine Zwischenfälle geben werde.

Ein Jahr nach Anschlag: Polizist weiter dienstunfähig

Auch bald ein Jahr nach dem Bombenanschlag auf die BVB-Mannschaft in Dortmund ist ein damals eingesetzter Motorradpolizist nach eigenen Angaben dienstunfähig. Der 60-Jährige hatte durch die Explosionen am 11. April 2017 ein Knalltrauma erlitten.

"Kurz nach der Abfahrt hat es einen wahnsinnigen Knall gegeben", sagte er am Mittwoch als Zeuge vor dem Dortmunder Schwurgericht. Der Polizist war eingeteilt worden, um das Team von Borussia Dortmund vom Mannschaftshotel zum Stadion zu eskortieren. Dort sollte ein Champions-League-Spiel gegen AS Monaco ausgetragen werden.

Der 28-jährige Angeklagte Sergej W. hat gestanden, durch den Anschlag auf einen Kursverfall der BVB-Aktie spekuliert zu haben, von dem er selbst profitiert hätte. Die Anklage lautet auf 28-fachen Mordversuch. Der Prozess wird fortgesetzt.

Bargfrede bleibt Bremer

Werder Bremens Urgestein Philipp Bargfrede (28) steht vor einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags. Dies bestätigte Sportchef Frank Baumann der Zeitschrift "Sport-Bild". "Philipp Bargfrede wird auch über den Sommer hinaus weiter für Werder Bremen spielen", sagte Baumann dem Magazin: "Da muss sich keiner Sorgen machen." Bargfrede feierte 2009 sein Debüt und kommt bislang auf 197 Bundesligaspiele für die Grün-Weißen.

Real erleidet Last-Minute-K.-o.

Titelverteidiger Real Madrid kann die Hoffnungen auf die 34. Meisterschaft in der spanischen Liga wohl begraben. Ohne den geschonten Superstar Cristiano Ronaldo und den verletzten Weltmeister Toni Kroos unterlag der Rekordchampion zum Auftakt des 26. Spieltages bei Espanyol Barcelona durch ein Tor in der Nachspielzeit 0:1 (0:0).

In der Tabelle bleiben die Königlichen mit 51 Punkten Dritter hinter Spitzenreiter FC Barcelona (65) und Stadtrivale Atlético Madrid (58). Reals Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz beträgt weiterhin zehn Zähler.

Gerard Moreno (90.+3) erzielte vor 19.805 Zuschauern in der Nachspielzeit das Tor des Tages. Madrids Trainer Zinédine Zidane musste außer auf Ronaldo und Kroos auf die ebenfalls verletzten Stammspieler Marcelo und Luka Modric (beide muskuläre Probleme) sowie kurzfristig auch auf den erkrankten Casemiro verzichten. Ronaldo bekam vor dem wichtigen Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/Sky) eine Pause verordnet.

Neymars Vater bestätigt Ausfall seines Sohnes

Neymar von Paris Saint-Germain wird definitiv nicht für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in einer Woche gegen Real Madrid rechtzeitig fit. Der Offensivspieler werde "sechs bis acht Wochen" ausfallen, sagte sein Vater bei ESPN Brasil: "Bei PSG wissen sie, dass sie für die kommenden Spiele nicht auf Neymar setzen können."

Neymar wird Paris nicht nur im Rückspiel gegen Real Madrid fehlen

Wenige Stunden zuvor hatte PSG-Trainer Unai Emery einen Einsatz seines 222-Millionen-Euro-Mannes gegen Madrid noch nicht ausschließen wollen: "Wir werden sehen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt." Paris muss im Rückspiel gegen Real ein 1:3 aus dem Hinspiel aufholen.

Neymar hatte sich beim Ligaspiel am Sonntag gegen Olympique Marseille (3:0) eine Verstauchung im rechten Fußgelenk sowie einen Haarriss im äußeren Mittelfußknochen zugezogen. Eine Entscheidung über eine mögliche Operation ist offenbar noch nicht gefallen.

Bernd Schuster trauert um Freund Quini

Spaniens Fußball und besonders auch Bernd Schuster tragen Trauer: Im Alter von 68 Jahren ist der spanische Ex-Nationalspieler und Publikumsliebling Quini gestorben. Der ehemalige Clubkollege und gute Freund von Mittelfeldstar Schuster beim FC Barcelona, mit bürgerlichem Namen Enrique Castro, erlag in Gijón nahe seiner Wohhnung einem Herzinfarkt.

Bernd Schuster (l.) und Quini im Jahr 1983 mit der Copa del Rey

Mehr noch als durch seine WM-Teilnahmen 1978 und 1982 und fünf Kronen als Torschützenkönig der Primera División bleibt Quini der Öffentlichkeit durch seine dramatische Entführung vor 37 Jahren in Erinnerung: Im März 1981 kidnappte ein Trio den im vorangegangenen Sommer von Sporting Gijón zu Barça gewechselten Stürmer nach einem Spiel vor Barcelonas Camp-Nou-Stadion und hielten den Angreifer drei Wochen in ihrer Gewalt. Nach der Festnahme eines Täters bei einem Übergabeversuch für das geforderte Lösegeld von umgerechnet 600.000 Euro gelang der Polizei Quinis Befreiung aus einem Keller in Saragossa. Quini hat sich danach nie öffentlich zu seiner Entführung geäußert.

Zu Quinis sportlich größten Erfolgen gehört der Gewinn des damaligen Europapokals der Pokalsieger mit Barcelona in einer Mannschaft mit dem deutschen Europameister Schuster und unter der Regie des deutschen Startrainers Udo Lattek. Zweimal gewann der 35-malige Nationalspieler mit Barcelona außerdem den spanischen Pokal.

