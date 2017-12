17-Jähriger trifft bei Crocodiles-Sieg in Rostock

Hamburg. Die Crocodiles Hamburg haben das Eishockeyjahr 2017 mit einem Sieg beendet. Das Team von Trainer Herbert Hohenberger siegte zum Beginn der Abstiegsrunde in der Oberliga Nord am Sonnabend bei den Rostock Piranhas mit 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Dabei mussten die Hamburger auf die verletzten Christoph Schubert, Norman Martens, Brad McGowan, Daniel Hollmann, Gianluca Balla, Richard Henze, Stefan Tillert und André Gerartz verzichten.

"Wir haben souverän und verdient auswärts gewonnen. Ich bin total zufrieden, die Jungs waren gut eingestellt, haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht und defensiv gut gestanden", lobte Hohenberger.

Neuzugang Ludwig Synowiec mit Unterzahltor

Vor allem für zwei Hamburger war die Partie an der Ostsee eine ganz besondere. Der erst am Freitag verpflichtete Abwehrspieler Ludwig Synowiec feierte sein Debüt bei den Crocodiles. Defensiv zeigte der 26-Jährige eine solide Leistung und trug sich mit seinem Unterzahltor im Mittelabschnitt auch in die Torschützenliste ein. "Ich habe durch die vielen Verletzten sehr viel Eiszeit bekommen. Das war anstrengend, hat aber superviel Spaß gebracht. Dafür, dass ich erst einmal mit der Mannschaft trainiert habe, hat das Zusammenspiel gut geklappt. Dass ich auch noch ein Tor mache, ist super und der Sieg für uns enorm wichtig", sagte Debütant Synowiec.

Ein Premierentor gelang auch Leo Prüßner. Der 17-Jährige, der beim 3:2-Sieg am zweiten Weihnachtstag gegen den EHC Timmendorfer Strand zwei Vorlagen lieferte, schaffte in Rostock nun seinen erstes Treffer im Profibereich. "Bei Leo war es nur eine Frage der Zeit. Er hat es sich verdient. Und auch Ludwig hat es super gemacht. Was will man mehr?", lobte der Crocodiles-Trainer.

Die weiteren Tore für die Hamburger erzielten Marvin Walz sowie Thomas Zuravlev, der einen Doppelpack schaffte. Die nächste Partie in der Abstiegsrunde steigt für die "Krokodile" am Dienstag (19.30 Uhr), wenn der Herner EV zum ersten Spiel des Kalenderjahres 2018 ins Eisland Farmsen kommt.

( ber )

