Schon wieder: Autoknacker schlagen achtmal in einer Nacht zu

Reinbek. Autoknacker haben erneut in Stormarn zugeschlagen. In der Nacht von Donnerstag, 3. Februar, auf Freitag, 4. Februar, brachen Unbekannte an der Schillerstraße, der Wohltorfer Straße und der Husumer Straße in Reinbek acht Fahrzeuge auf und entwendeten verschiedene Bauteile. Die Kriminellen hatten es nach Angaben der Polizei auf Wagen der Marken Mercedes-Benz, Jeep, Jaguar und VW abgesehen.

Kriminelle brechen in Reinbek acht Autos in einer Nacht auf

Die Unbekannten montierten Außenspiegelgläser und Teile der Stoßstange ab. Bei einem Auto bauten die Täter laut Polizei die gesamte Fahrzeugfront mit Kennzeichnen und Beleuchtungseinrichtungen ab. Zu drei Autos verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang und stahlen, Airbags, Navigations- und Abstandssysteme. Den entstandenen Schaden geben die Ermittler mit mehr als 10.000 Euro an. Die Polizei in Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der genannten Straßen in Reinbek beobachtet? Die Beamten nehmen Hinweise per Telefon unter 040/727 70 70 entgegen.

Erst Anfang der Woche hatten Kriminelle in Ahrensburg neun Autos aufgebrochen und Fahrzeugteile ausgebaut. Alle Taten ereigneten sich nach Polizeiangaben in der Nacht von Dienstag, 1. Februar, auf Mittwoch, 2. Februar, im Stadtteil Waldgut Hagen. Auch hier lag der Schaden bei mehr als 10.000 Euro. Mitte Januar waren Kriminelle schon einmal in Reinbek unterwegs und entwendeten Bauteile im Wert von 15.000 Euro. Anfang Dezember waren mehrere Autos in Jersbek aufgebrochen worden, auch hier lag der Schaden bei rund 10.000 Euro.