In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Kriminelle in Ahrensburg neun Autos aufgebrochen (Symbolbild).

Polizei Ahrensburg Neun Autos in einer Nacht aufgebrochen – 10.000 Euro Schaden

Ahrensburg. Kriminelle haben der Nacht von Dienstag, 1. Februar, auf Mittwoch, 2. Februar, in Ahrensburg zahlreiche Autos aufgebrochen und Fahrzeugteile entwendet. Wie die Polizei informierte, waren die Unbekannten zwischen 22 Uhr und 7 Uhr des Folgetags im östlichen Stadtteil Waldgut Hagen unterwegs. In dieser Zeit schlugen die Täter demnach insgesamt neunmal zu.

Polizei sucht Zeugen nach Serie von Autoaufbrüchen in Ahrensburg

Ihr Ziel waren hochwertige Fahrzeuge der Marken Mercedes, Jeep, Porsche, Audi und Jaguar. Die Wagen waren an den Straßen Finkenweg, Hinterm Vogelherd und Vogelsang geparkt. Die Diebe montierten Außenspiegel, Außenspiegelgläser, Frontscheinwerfer sowie Nebelscheinwerfer ab und entwendeten sie. Drei Fahrzeuge öffneten die Täter gewaltsam und bauten zwei Airbags und ein Navigationssystem aus. Der Schaden liegt laut Polizei bei mehr als 10.000 Euro.

Die Beamten suchen nun Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der genannten Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.

Auch in Reinbek und Jersbek kam es zu Serien von Fahrzeugaufbrüchen

In Stormarn kommt es immer wieder zu Serien von Fahrzeugaufbrüchen. Mitte Januar waren Kriminelle in Reinbek unterwegs, auch dort entwendeten Airbags und andere Teile. Es entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Anfang Dezember waren mehrere Autos in Jersbek aufgebrochen worden, auch hier lag der Schaden bei mehr als 10.000 Euro.