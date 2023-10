Staugefahr in Wedel: Hauptstraße der Stadt wird wochenlang voll gesperrt

Die wichtige Bundesstraße in Wedel wird aufgerissen. Autofahrer müssen wegen der Baustelle Umwege und Behinderungen in Kauf nehmen.

Wedel. Autofahrer müssen sich in Wedel über Wochen hinweg auf Umwege und Stau einstellen – und das an einer der viel befahrenen Hauptverkehrsadern der Stadt. Denn vom kommenenden Montag, 16. Oktober, an bis zum Sonntag, 26. November, gibt es Bauarbeiten mit Sperrungen an der B431 zwischen dem Netto-Markt (Ansgariusweg) und Austraße an den Abwasserschächten.

Bedeutet: Mehr als einen Monat lang dürfte der Verkehr nur eingeschränkt über die Durchgangsstraße fließen. Denn es werden sowohl Vollsperrungen als auch Teilsperrungen im Zentrum der Rolandstadt angekündigt.

B431 in Wedel: Abschnitte wegen Bauarbeiten gesperrt

Die Arbeiten, so heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus, führen „durch Vollsperrungen und halbseitige Sperrungen zum Teil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.“ Aus Rücksicht seien diese Arbeiten zumindest teilweise in die weniger belebten Ferienzeiten Schleswig-Holsteins gelegt worden.

In einem ersten Bauabschnitt, der von 16. Oktober bis 5. November in der Rolandstraße (B431) dauern soll, gibt es eine Vollsperrung vom Discounter nahe dem Reepschlägerhaus bis zur Gärtnerstraße. Eine Umleitung über Gärtnerstraße und Lülanden (U 1-1) werde entsprechend eingerichtet.

Fahrbahn in Richtung Holm wird halbseitig gesperrt

Zwischen dem 6. und 19. November wird dann die Straße halbseitig in Fahrtrichtung Holm gesperrt. Autos fahren dann über die Pinneberger Straße, Wiedestraße, Steinberg und Lülanden (U 2-1).

Mehr aus Wedel

Beendet werden die Arbeiten mit dem dritten Bauabschnitt vom 20. bis 26. November: In Fahrtrichtung Hamburg ist die Straße dann erneut halbseitig nicht passierbar. Der Verkehr wird umgeleitet über Austraße und Schulauer Straße. LKW werden weiträumig im gesamten Zeitraum über das Autal, die Pinneberger Straße L105 und die K15 nach Holm umgeleitet – und umkehrt.

Bauarbeiten in Wedel: Bundesstraße 431 ist gesperrt

Insgesamt sechs Schmutzwasserschächte werden von der Stadtentwässerung Wedel saniert. Solche Schächte dienen als Zugang zu den Abwasserkanälen. Die Sanierung ist erforderlich, um notwendige Reinigungs- und Wartungsaufgaben weiterhin durchführen zu können. Die Schächte sind bis zu sieben Meter tief.

Durch Korrosion sei ein Abstieg nach Angaben der Stadt aktuell nicht mehr möglich. Die alten Schachtabdeckungen werden ausgetauscht. Im zweiten Bauabschnitt werden parallel im Gehweg Glasfaserkabel von den Stadtwerken Wedel und Vodafone verlegt.