Pinneberg. Bauarbeiten erhöhen Staugefahr. Mit der Vollsperrung der Mühlenstraße geht es los. In welche Straßen jetzt investiert noch wird.

Die Stadt Pinneberg investiert in ihre Straßen. Politik und Verwaltung seien moderne und funktionale Verkehrswege wichtig, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus am Freitag. Rund 653.000 Euro werden gezielt in die Infrastruktur gesteckt. In den kommenden Wochen und Monaten sollen damit mehrere Straßen, Rad- und Gehwege saniert und erneuert werden.

Während einige Arbeiten bereits terminiert sind, befinden sich andere noch in der Planung. In einigen Fällen muss die Fahrbahn komplett gesperrt werden, in anderen reicht eine halbseitige Sperrung oder es fällt lediglich eine Fahrspur weg. Auch Schäden, die der Frost Anfang des Jahres verursacht hat, werden weiterhin behoben.

Pinneberg saniert Straßen, Rad- und Gehwege

„Jeder, der Pinneberg kennt, weiß, dass es an unseren Straßen und Radwegen einiges zu tun gibt. Insbesondere wegen der Auswirkungen des letzten Winters. Uns ist bewusst, dass die Arbeiten zu Einschränkungen bei den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern führen werden. Wir tun alles, um diese so gering wie möglich zu halten“, sagt Bürgermeister Thomas Voerste.

In der Elmshorner Straße in Pinneberg sind deutlich Risse zu erkennen. Im Sommer wird der Asphalt erneuert. © Dickersbach/ Stadt Pinneberg | Dickersbach/ Stadt Pinneberg

Der Verwaltungschef betont: „Die Investitionen in die Straßeninfrastruktur sollen nicht nur die Verkehrssicherheit erhöhen, sondern auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in Pinneberg nachhaltig verbessern.“

Mühlenstraße in Pinneberg wird ab Montag voll gesperrt

Noch bis Ende April wird an der Nienhöfener Straße im Pinneberger Ortsteil Waldenau-Datum zwischen Op de Wisch und der Ortsgrenze Halstenbek saniert. Die Befestigung des Rad- und Gehwegs muss erneuert werden. Im Zuge dessen wird der Weg auch gleich verbreitert. Dafür musste die Straße voll gesperrt werden.

Am Montag wird auch die Mühlenstraße in Pinneberg gesperrt. Die Stadt lässt den Asphalt erneuern. Betroffen ist der Abschnitt ab der Kreuzung Wedeler Weg bis zur Einmündung Kirchhofsweg. Die wichtige Verbindungsstraße wird aus diesem Grund vom 22. bis 26. April für den Verkehr voll gesperrt.

Elmshorner Straße in Pinneberg wird im Sommer saniert

Gearbeitet wird auch am Westring zwischen Mühlenstraße und Kreisverkehr L 103 sowie am Borsteler Weg zwischen Friedenstraße und Am Hang. An der Danziger Straße sind Maßnahmen zwischen Thesdorfer Weg und Grüner Kamp geplant sowie an der Schauenburgerstraße 10-12.

In der Elmshorner Straße (K 21) sind deutlich Risse zu erkennen. Im Sommer wird der Asphalt erneuert. Betroffen ist der von der Zufahrt Marktstraße bis zur Querung hinter der Schillerstraße. Und auch der Abschnitt zwischen den Hausnummern 214 und 230 stadtauswärts wird saniert.

Außer der Stadt führen auch die Stadtwerke und der Abwasserbetrieb im Stadtgebiet Arbeiten durch. Größtes Projekt – verantwortet von den Abwasserbetrieben – ist derzeit die Erneuerung der Wasser-, Strom-, Gas- und Fernwärmeleitungen in der Datumer Chaussee. Die Datumer Chaussee ist noch bis voraussichtlich 30. April abschnittsweise im Bereich zwischen den Einmündungen Hogenkamp und Pestalozzistraße voll gesperrt.

Gesperrt ist auch die Brücke über die Pinnau am See an den Funktürmen, weil sie erneuert wird. Die Arbeiten finden vom 22. April bis voraussichtlich zum 31. Mai statt. Die Umleitung führt vom Geh- und Radweg entlang der Pinnau, auf den Hindenburgdamm zur Tangstedter Straße.