Pinneberg. Aktueller Fall bringt Fass zum Überlaufen. Stadt will gegen Sünder hart durchgreifen. Wie Bürger die Straftaten melden können.

Im Pinneberger Stadtgebiet wird immer wieder illegal Müll entsorgt. Die Täter laden achtlos alte Möbel, Elektrogeräte, Autoreifen oder Haushaltsabfälle an Straßenrändern, auf Feldern oder in Waldgebieten ab. Ganze 241 Mal wurde im Jahr 2023 über den Mängelmelder Meldoo eine illegale Müllablagerung in Pinneberg gemeldet. In diesem Jahr gibt es schon 80 solcher Meldungen.

„Das ist ein höchst unsoziales Verhalten, unter dem letztlich alle Bürgerinnen und Bürger leiden müssen. Niemand will solche wilden Müllkippen sehen, der Müll kann eine Gefahr darstellen und die Kosten für die Entsorgung trägt in der Regel die Allgemeinheit“, sagt Pinnebergs neuer Bürgermeister Thomas Voerste (parteilos).

Bürgermeister appelliert an Bürger, Müll legal zu entsorgen

Die Stadt Pinneberg und die Kreisverwaltung arbeiten bei Fällen illegaler Müllentsorgung eng zusammen, um einerseits mögliche Täter zu ermitteln und andererseits den Müll möglichst schnell entsorgen zu lassen. Das war aktuell auch bei einer illegalen Entsorgung an der Pinneberger Fröbelstraße der Fall. „Unser Bauhof wird sich nun zeitnah darum kümmern“, verspricht Bürgermeister Voerste.

Der Bürgermeister appelliert an Bürgerinnen und Bürger, die vorgeschriebenen Wege zur Abfallentsorgung – Hausmüll, Sperrmüll, Recyclinghof – zu nutzen. Thomas Voerste betont: „Nur durch gemeinsames Handeln und Respekt vor unserer Umwelt können wir eine saubere und lebenswerte Stadt Pinneberg erhalten.“

Pinneberger können Verstöße über Meldoo melden

Seit rund zwei Jahren haben Pinneberger die Möglichkeit, der Verwaltung per Meldoo eine Nachricht über Schäden oder Müll im Stadtgebiet zukommen zu lassen. Am leichtesten geht es per App: Einfach ein Foto mit dem Smartphone aufnehmen, Standort erfassen, Schadenskategorie auswählen und abschicken.

Meldoo funktioniert auch auf einem Computer, zudem können Mängel auch auf der Homepage der Stadt Pinneberg (www.pinneberg.de) gemeldet werden.