Verkehr: An Pinnebergs ärgerlichster Dauerbaustelle startet Abschnitt vier

Pinneberg. An der Datumer Chaussee in Pinneberg wird seit dem 7. August 2022 gebaut. Und ein Ende ist nicht in Sicht – zum Ärger vieler Autofahrer, denn der Bau erfolgt unter Vollsperrung. Hintergrund ist, dass der Niederschlagskanal im Auftrag des Abwasserbetriebes Pinneberg erneuert wird.

Diese Maßnahme ist erforderlich, um zum Beispiel bei Starkregen Wassermassen aufnehmen zu können. Die alten Rohre waren stark beschädigt und im Durchmesser zu schmal. Auch das Wasser- und Gasnetz in der Datumer Chaussee entsprach nicht mehr den aktuellen technischen Standards und musste dringend erneuert werden. Für die Arbeiten wurde die Firma TSN beauftragt.

Pinneberg: Arbeiten an der Datumer Chaussee dauern an

Wie die Stadtverwaltung in Pinneberg jetzt informiert, konnte nun der dritte Bauabschnitt beendet und mit dem vierten begonnen werden. Dafür sperrt der Abwasserbetrieb Pinneberg die Datumer Chaussee entlang der Einmündung Hogenkamp von diesem Mittwoch, 11. Oktober, bis voraussichtlich 6. November. Geplant sind für die Ausführungen der Arbeiten im Kreuzungsbereich vier Wochen.

Während dieser Bauzeit wird der Hogenkamp eine Sackgasse mit Zufahrtsmöglichkeit nur über An der Raa sein. Eine Umleitung ist ausgeschildert. „Die ausführende Tiefbaufirma ist bemüht, als erstes die Arbeiten am Kreuzungsbereich durchzuführen, damit dieser so schnell wie möglich wieder freigegeben werden kann“, heißt es in der Mitteilung aus dem Pinneberger Rathaus vom Dienstag.

Dritter Abschnitt seit Dienstag wieder freigegeben

Die Arbeiten werden in vier Bauabschnitten ausgeführt, die zeitlich gestaffelt sind. Der erste Abschnitt vom Thesdorfer Weg bis zur Pestalozzistraße wurde am 7. Juli fertig. Abschnitt zwei von der Pestalozzistraße bis Datumer Chaussee 56 wurde am 01. September abgeschlossen. Der dritte Abschnitt vom Hogenkamp bis zur Datumer Chaussee 150 wurde am Dienstag freigegeben.

Aufgrund neuer Erkenntnisse im Tiefbau musste der Kanal um circa 35 Meter in Richtung Waldenau verlängert werden. Daraus und aufgrund des starken Regens hatten sich die Arbeiten zwischenzeitlich verzögert. Die gesamte Sanierung zieht sich noch bis Ende Februar 2024.

Datumer Chaussee in Pinneberg wird vollständig gesperrt

Der Durchgangsverkehr Richtung Waldenau ab der Pestalozzistraße ist bis zum Bredenmoorbach vollständig gesperrt. Für die Anlieger besteht die Möglichkeit, die Fahrbahn bis zur Baustellenabsperrung zu nutzen, soweit es den Baustellenverkehr nicht behindert. Die Gehwege sind während der gesamten Baumaßnahme nutzbar.

Auswirkungen gibt es auch auf die Buslinie 285. Die Busse müssen laut VHH weiträumig ausweichen und können den Pinneberger Stadtteil Waldenau nicht anfahren.

Alle Informationen zu den Baumaßnahmen sowie die Umleitungsplanung werden kontinuierlich aktualisiert unter https://netze.stadtwerke-pinneberg.de/de/Service/Baustelleninfo-und-Pressemitteilung.