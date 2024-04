Rellingen. Die Holzkonstruktion am Wolnysee verbindet Rellingen und Pinneberg. Ausflügler müssen nun mehrere Wochen eine Umleitung in Kauf nehmen.

Der Wolnysee in Pinneberg, eines der beliebtesten Naherholungsziele der Region, wird in den kommenden Wochen etwas schwieriger zu erreichen sein. Viele Erholungssuchende, Angler, Spaziergänger, Radfahrer oder Hundehalter müssen sich auf Umwege einstellen, denn die Brücke am „See an den Funktürmen“ wird gesperrt.

Das Holzbauwerk, das auf Rellinger Gebiet liegt, ist von Montag, 22. April, an nicht mehr passierbar, teilt die Gemeinde mit. Für die anstehenden Arbeiten sei es nötig, die Brücke zu sperren.

Pinneberg und Rellingen: Brücke am See an den Funktürmen wird gesperrt

Eine Umleitung über den Hindenburgdamm ist ausgeschildert. Radfahrer, die aus Tangstedt kommen, werden über die Wulfsmühle umgeleitet. Die Sanierung der Holzbrücke wird etwa sechs Wochen dauern und soll voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen sein.

Der Wolnysee ist vielen auch als See an den Funktürmen bekannt, ein gefluteter See, der in den 50er-Jahren durch Kies- und Sandaushub entstanden ist. Die Brücke führt über die Pinnau nach Pinneberg und wird gerne von Ausflüglern zu Fuß und auf dem Fahrrad genutzt.