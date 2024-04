Helgoland. 150 Passagiere aus Schleswig-Holstein bei Premiere dabei. Dreimal pro Woche kann vom neuen Anleger zugestiegen werden – die Details.

Nach der Ankündigung ist es nun erstmals passiert: Ab sofort können Helgoland-Besucher auch direkt von Schleswig-Holstein aus Richtung Hochseeinsel zusteigen: Der Highspeed-Katamaran „Halunder Jet“ der Reederei FRS Helgoline ist am Mittwoch erstmals von Brunsbüttel über Cuxhaven nach Helgoland gestartet. Von den 450 Passagieren an Bord waren 150 in Brunsbüttel dazu gestiegen.

Auch Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck und Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmedtje ließen sich die Premiere nicht entgehen. Die Fahrten ab Brunsbüttel sind jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag möglich, bis zum Ende der Saison am 3. November. Zusätzlich wird der Katamaran weiterhin täglich ab Hamburg und Cuxhaven nach Helgoland fahren.

„Halunder Jet“: Fahrten nach Helgoland jetzt auch ab Brunsbüttel

FRS Helgoline hat den Fähranleger in Brunsbüttel zu Beginn des Jahres gekauft und seitdem umgebaut. „Unser Team hat die letzten Wochen alles gegeben, um den heutigen Start rechtzeitig zu ermöglichen“, so Tim Kunstmann, Geschäftsführer von FRS Helgoline. „Wir freuen uns sehr über den positiven Zuspruch aus der Region, der Stadt Brunsbüttel und bedanken uns für die hervorragende Unterstützung.“

Von Brunsbüttel wird Helgoland in knapp zwei Stunden erreicht, nach Cuxhaven sind es 40 Minuten. Seit 2023 legt der Highspeed-Katamaran im Helgoländer Binnenhafen an, sodass die Passagiere dank der Ankunft direkt im Inselzentrum ihre Zeit noch effektiver gestalten können.

Tagesausflüge von Hamburg nach Brunsbüttel möglich

Die reguläre Saison des „Halunder Jet“ startete bereits am 15. März mit Abfahrten ab Hamburg und Cuxhaven nach Helgoland. Ebenfalls sind ab Hamburg Tagesausflüge nach Brunsbüttel möglich. Tickets sind online auf www.frs-helgoline.de oder an den Fahrkartenschaltern der Reederei in Hamburg, Brunsbüttel, Cuxhaven und auf Helgoland erhältlich.

Mehr zum Thema

Seit 40 Jahren ist FRS Helgoline im Helgolandverkehr aktiv. Die Reederei-Gruppe FRS mit Sitz in Flensburg hat sich von einer regionalen Passagierschiff-Reederei in den vergangenen Jahren zu einer international tätigen Unternehmensgruppe mit rund 1500 Beschäftigten entwickelt. FRS betreibt 69 Schiffe weltweit und befördert jährlich 5,7 Millionen Passagiere und 1,5 Millionen Fahrzeuge auf ihren zahlreichen Schifffahrtslinien in zwölf Ländern.