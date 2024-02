Helgoland. Die Band veröffentlicht im April ihr neues Album und bringt Fans mit dem Halunder Jet zur Hochseeinsel. Die Tickets sind begehrt.

Fettes Brot, Johannes Oerding und Thees Uhlmann waren schon an Bord. Nun sticht die vierte FRS Helgoline Music-Cruise in See und bringt am 5. April Kettcar nach Helgoland. Die Hamburger Indierockband feiert auf der Hochseeinsel ihr Release-Konzert zum neuen Album „Gute Laune ungerecht verteilt“, das an diesem Tag erscheint.

Der Highspeed-Katamaran „Halunder Jet“ bringt Fans und Musikliebhaber bereits zum vierten Mal nach Helgoland zu einem besonderen Konzerterlebnis. In diesem Jahr, in dem die Reederei ihr 40-jähriges Bestehen feiert, wird die Band Kettcar in der Nordseehalle auf der Hochseeinsel spielen und die Veranstalter verbinden den Auftritt mit einer politschen Botschaft.

Mit dem Halunder Jet nach Helgoland: Music-Cruise mit Kettcar als Zeichen gegen rechts

„Mit Kettcar holen wir nicht nur eine beliebte Hamburger Band nach Helgoland, sondern wollen mit der Künstler-Auswahl ebenfalls ein Zeichen setzen“, sagt Tim Kunstmann, Geschäftsführer von FRS Helgoline. „Die Band setzt sich seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus ein – und das wollen wir als Unternehmen ausdrücklich unterstützen.“ Bereits vor einigen Jahren kooperierten FRS und die Band Kettcar im Rahmen von Konzerten auf der FRS Syltfähre.

Inklusive der frisch erschienenen Single „München“, welche sich gegen rechtsextremes Gedankengut richtet, wird ihr sechstes Studioalbum „Gute Laune ungerecht verteilt“ am 5. April veröffentlicht, passend zum Konzerttermin in der Nordseehalle auf Helgoland. „München“ war am 19. Januar als erste Auskopplung des neuen Albums „Gute Laune ungerecht verteilt“ erschienen. Am 16. Februar folgte die Single „Doug & Florence“.

Hamburger Band Kettcar tritt zum ersten Mal auf Helgoland auf

„Kettcar und das Meer haben schon immer zusammengepasst“, sagt Marcus Wiebusch, Sänger der Band. „Helgoland stand bei uns schon länger auf der Liste der Konzertorte, die wir schon immer mal bespielen wollten. Wir freuen uns, dass es zur Veröffentlichung unseres neuen Albums endlich klappt“. Die Anreise nach Helgoland gestaltet sich genauso exklusiv wie das Konzert selbst.

Der Konzertshuttle mit dem Katamaran „Halunder Jet“ legt um 9 Uhr von den Hamburger St. Pauli Landungsbrücken über Cuxhaven (Abfahrt um 11.30 Uhr ab Alte Liebe) nach Helgoland (Ankunft ca. 12.45 Uhr) ab. Vor dem Einlass in die Nordseehalle um 15.30 Uhr, bleibt Zeit, die Insel Helgoland ein wenig zu erkunden. Das Konzert selbst beginnt um 16.30 Uhr.

Halunder Jet bringt Konzertbesucher abends wieder nach Hamburg

Am Abend bringt der „Halunder Jet“ die Konzertbesucher wieder zurück auf das Festland. Die Abfahrt ist für 20 Uhr geplant. Nach einem Zwischenstopp in Cuxhaven (voraussichtliche Ankunft gegen 21.15 Uhr) wird der Katamaran gegen 23.45 Uhr wieder an den Hamburger St. Pauli Landungsbrücken anlegen.

Als Besonderheit in diesem Jahr erhält jeder Gast am Veranstaltungstag ein Goodie-Bag. So können die Konzertbesucher auch ein Andenken mit nach Hause zu nehmen.

Music-Cruise mit Kettcar: Tickets ab Donnerstag erhältlich

Tickets für das Konzert inklusive An- und Abreise zum Preis von 141 Euro (176 Euro in der Premium Class) gibt es ab Donnerstag, 22. Februar, um 12 Uhr auf www.frs-helgoline.de. Die limitierten Tickets waren in der Vergangenheit stets innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Auf Helgoland sind ab demselben Zeitpunkt zudem reine Konzertkarten am Fahrkartenschalter von FRS Helgoline (Hummerbude 37) sowie beim Helgoland Tourismus-Service verfügbar, der gemeinsam mit Grand Hotel van Cleef Partner der Veranstaltung ist. Auf die Hochseeinsel kommt man nämlich auch auf anderen Wegen.