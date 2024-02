Helgoland. Zahlen der Tagesgäste 2023 rückläufig, doch Museum bricht Rekorde. Plus: Reederei-Updates und ein Hotel-Debüt auf der Nordseeinsel.

Am 1. März 1952 wurde Helgoland wieder deutsch. Nach sieben Jahren britischer Besatzung kehrten die Insulaner heim in ein Trümmerfeld. Dieses wichtige Datum ist für die Helgoländer seither ein Feiertag. Und am 1. März startet die Gemeinde Helgoland auch ganz offiziell in den Saison – so früh wie nie.