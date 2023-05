Noch mehr Straßen gesperrt: Autofahrer in Pinneberg brauchen Geduld

Pinneberg. Noch mehr Einschränkungen für Autofahrer in Pinneberg: So soll der Hindenburgdamm in Höhe der Hausnummer 20 von Freitag, 12. Mai, bis zum Freitag, 9. Juni, gesperrt werden. Der Grund: Es hat einen Rohrbruch gegeben, der in dieser Zeit behoben werden soll. Das teilt die Stadtverwaltung in Pinneberg mit.

Für Verkehrsteilnehmer bedeutet dies, dass eine Einfahrt in den Hindenburgdamm von der Friedenstraße aus nicht möglich ist. Die Umleitung erfolgt über den Damm, die Friedrich-Ebert-Straße und die Bismarckstraße bis zur Friedenstraße. Bereits ab dem 12. Mai kommt es wegen einer Einengung zu Einschränkungen des Verkehrs an dieser Stelle.

Straßenbau total: In Pinneberg sind gleich mehrere Straßen gesperrt

Noch bis Mitte Juni ist auch die Hans-Hermann-Kath Brücke für insgesamt sechs Wochen voll gesperrt, weil sie saniert werden muss. Die Baumaßnahme ist aufwendig und kostspielig. Rund 440.000 Euro kostet die Brückensanierung. Ortskundigen wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Auch die Straße Im Bans ist derzeit voll gesperrt. Die Stadt Pinneberg lässt Ablaufrinnen und die Asphaltdecke erneuern. Betroffen ist der Abschnitt vom Hindenburgdamm bis zur Stichstraße.