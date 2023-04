Pinneberg Bauarbeiten: Weitere Straße gesperrt - Im Bans wird saniert

Straße bekommt neuen Asphalt. Autofahrer in Pinneberg brauchen starke Nerven, denn auch die Kath Brücke wird wochenlang saniert.

In Pinneberg demnächst wohl öfter zu sehen, wenn gleich zwei Straßen saniert werden: Wegen einer Baustelle ist eine Straße mit Baustellenbaken abgesperrt.

Bauarbeiten Weitere Straße in Pinneberg gesperrt: Im Bans wird saniert

Pinneberg. Die Straße Im Bans in Pinneberg wird vom kommenden Montag, 24. April, an für „drei bis vier Wochen“ voll gesperrt. Das teilt das Rathaus jetzt mit. Der Grund: Die Stadt Pinneberg lässt Ablaufrinnen und die Asphaltdecke erneuern. Betroffen ist der Abschnitt vom Hindenburgdamm bis zur Stichstraße.

Die Maßnahme wird in drei Baustufen ausgeführt. Los geht es mit dem Abschnitt von der Stichstraße bis zum Auhof. In der zweiten Phase wird bis zum Hindenburgdamm voll gesperrt. Hier werden jeweils die Abläufe und Rinnen erneuert. In der dritten Baustufe wird die Asphaltdeckschicht abgefräst.

Im Bans in Pinneberg wird in drei Bauabschnitten saniert

Anschließend wird ein bituminöser Haftkleber aufgebracht und nach einer Trocknungsphase die neue Asphaltdeckschicht mit einem Asphaltfertiger aufgetragen. Anschließend werden die Regen- und Schmutzwasserschachtabdeckungen auf die Höhe der neuen Fahrbahn angeglichen, während die neue Fahrbahndecke auskühlen und sich verfestigen kann.

Im dritten Abschnitt ist der gesamte Sanierungsbereich für etwa eine Woche gesperrt. In der Zeit können auch private Stellflächen nicht erreicht werden. Die Stadtverwaltung bittet die Anlieger, ihre Fahrzeuge in diesem Zeitraum außerhalb des Baufeldes abzustellen. Die Zufahrt in die Stichstraße bleibt über den Pinnaudamm immer möglich.

Hans-Hermann-Kath Brücke in Pinneberg ebenfalls gesperrt

Die Maßnahmen überschneiden sich mit einer anderen großen Sanierung. Die Hans-Hermann-Kath Brücke in Pinneberg wird im Mai und Juni sechs Wochen lang voll gesperrt. Autofahrer müssen auf den Umleitungsstrecken mit Stau rechen.

Den Zuschlag zur Ausführung der Arbeiten erhielt die Firma Firma SAW GmbH & Co. KG. Für die Baumaßnahme sind Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro errechnet worden.