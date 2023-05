A23 Pinneberg: Rastanlagen werden saniert – Sperrung angekündigt

Zwischen Pinneberg und Tornesch müssen Reisende in dieser Woche Komfortabstriche machen. An einem Tag soll sogar gesperrt werden.

Bauarbeiten werden an zwei Rastanlagen der A23 im Kreis Pinneberg angekündigt. An einem Tag wird die Rastanlage in Richtung Hamburg deshalb auch geschlossen.

Kreis Pinneberg. Autofahrer auf der A23 müssen in dieser Woche bei geplanten Raststättenstopps einige Komfortabstriche machen. Denn wie die Autobahn GmbH Nord mitteilt, werden bis zum Wochenende die Rastanlagen Forst Rantzau West in Richtung Hamburg und die Anlage Forst Rantzau Ost in Richtung Heide saniert. Am Donnerstag muss deshalb die Raststätte in Richtung Hamburg komplett gesperrt werden.

Den Angaben nach sollen vor allem die sanitären Anlagen auf den neuesten Stand gebracht werden. Trotz der Arbeiten seien die Rastanlagen zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Pinneberg-Nord eingeschränkt nutzbar, heißt es. Nur am Donnerstag, 11. Mai, müsse die Anlage in Richtung Hamburg von 9 bis 15 Uhr komplett gesperrt werden.

Die Autobahnmeisterei Elmshorn der Autobahn GmbH plant während der Arbeiten auf beiden Seiten der A23 die Instandsetzung der Fußbodenbeläge in den WC-Anlagen. Diese sind deshalb während der kompletten Bauphase geschlossen. Alternativ sollen den Verkehrsteilnehmern aber „einige Dixi-Toiletten“ zur Verfügung stehen.

Über die Sanierung der Toilettenanlagen hinaus sollen auch Pflasterarbeiten an den Gehwegen erfolgen. Dadurch könne es zeitweise zu einem reduzierten Angebot von Parkplätzen für Autos auf beiden Rastanlagen kommen. Den Angaben nach sollen aber keine LKW-Stellflächen wegen der Arbeiten wegfallen.

Autofahrer auf A23 sollen Tempolimit einhalten

Die angekündigten Arbeiten seien stark witterungsabhängig und könnten sich daher verzögern, schreibt die Autobahn GmbH. Reisende werden überdies aufgefordert, die im Baustellenbereich geltende Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten, um die Arbeiter an den Rastanlagen nicht zu gefährden.

