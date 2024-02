Bad Segeberg. Es ist immer das bestgehütete Geheimnis am Kalkberg: Wer spielt an der Seite von Star Alexander Klaws. Nun wurde es gelüftet.

Lange wurde spekuliert, viele Namen wurden gehandelt, nun stehen die Gaststars der Saison 2024 bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg für das Stück „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ fest.

Jan Hartmann gibt den gefühlvollen Old Firehand

Schauspieler Jan Hartmann wird am Kalkberg in der Rolle des Old Firehand zu sehen sein. Hartmann stammt übrigens aus Kaltenkirchen. © Karl-May-Spiele | Karl-May-Spiele

Die Rolle des kernigen und zugleich gefühlvollen Westmanns Old Firehand übernimmt mit Jan Hartmann ein Schauspieler, der den Zuschauern in vielen Filmen und Serien wie „Kreuzfahrt ins Glück“ ans Herz gewachsen ist.

Sila Sahin spielt die Ribanna

Sila Sahin spielt die Ribanna in der Saison 2024 am Kalkberg. © Karl-May-Spiele | Karl-May-Spiele

An seiner Seite wird die mutige Häuptlingstochter Ribanna von Sila Sahin verkörpert, die durch „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ populär wurde und das Karl-May-Publikum bereits in der Spielzeit 2017 begeisterte.

Nick Wilder gibt den gewissenlosen Forster

Nick Wilder lebt privat auf einer Ranch in Montana und kommt für die Karl-May-Spiele in den deutschen Wilden Westen. © Karl-May-Spiele | Karl-May-Spiele

Den gewissenlosen Schurken Emery Forster spielt Nick Wilder, der zehn Jahre lang auf dem „Traumschiff“ als Schiffsarzt praktizierte und als Versicherungsfachmann „Herr Kaiser“ eine Ikone des Werbefernsehens wurde.

„Für unser neues Abenteuer konnten wir drei Sympathieträger des deutschen Fernsehens gewinnen“, sagt Geschäftsführerin Ute Thienel. „Mit Jan Hartmann stehen wir schon seit Jahren in Verbindung und freuen uns sehr, dass es in diesem Jahr klappt – zumal er im Kreis Segeberg geboren wurde.“

Hartmann ist ein Junge aus dem Kreis Segeberg

Als Old Firehand hat er nicht nur harte Kämpfe zu bestehen, sondern verliebt sich in die Häuptlingstochter Ribanna vom Stamme der Assiniboine. Sie steht kurz vor der Hochzeit mit dem Apachenhäuptling Winnetou, der am Kalkberg zum vierten Mal von Alexander Klaws gespielt wird.

„Die Rolle der Ribanna geben wir sehr gern in die Hände von Sila Sahin“, sagt Thienel. „Sie hat in der Saison 2017 als Lea-tshina, die Weiße Feder die Herzen der Karl-May-Zuschauer zum Schmelzen gebracht. Nun muss sie sich als Ribanna zwischen Winnetou und Old Firehand entscheiden – und das wird eine höchst dramatische Angelegenheit.“

Präsentation in Kostüm und hoch zu Pferd

Auch mit Nick Wilder haben sich die Karl-May-Spiele schon länger beschäftigt. „Wir sind glücklich, dass er für unser Wildwest-Abenteuer von seiner Ranch in Montana in seine Heimat Schleswig-Holstein zurückkehrt. In der Rolle des Geschäftsmanns Emery Forster, der die Stadt New Venango mit eiserner Hand beherrscht, kann er neben seinem natürlichen Charme auch eine eiskalte Skrupellosigkeit auf die Bühne bringen“, sagt Thienel.

In vollem Kostüm und hoch zu Pferd werden die Karl.-May-Spiele die Gaststars am 1. März im Indian Village präsentieren.